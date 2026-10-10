Ciencia

Revelar los suplementos que se toman antes de una cirugía puede evitar complicaciones graves

Desde el ajo hasta vitaminas, sustancias de uso cotidiano pueden interferir con los fármacos anestésicos o forzar la cancelación del procedimiento

Un paciente con bata azul sentado en una camilla y un médico con uniforme verde que sostiene una tabla con documentos
La falta de información sobre el consumo de suplementos puede provocar la cancelación de una cirugía o complicaciones en el procedimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Someterse a una cirugía implica una serie de pasos previos que van mucho más allá de la preparación física. Entre ellos, la consulta preoperatoria con el equipo de anestesiología cumple un rol crítico: es el momento en que el especialista recopila toda la información necesaria para diseñar el abordaje más seguro para cada caso. Lo que se diga —o se omita— en esa instancia puede ser determinante. Un anestesiólogo citado por la revista Parade advierte que no mencionar los suplementos que se consumen puede derivar en complicaciones graves durante el procedimiento, incluyendo su cancelación.

Jeremy Dennis, médico y profesor asistente de anestesiología en la Escuela de Medicina de Yale, subraya que el objetivo de su especialidad es llegar al quirófano con el paciente en las mejores condiciones posibles. “Nuestra meta como anestesiólogos es optimizar a los pacientes en el preoperatorio para garantizar los mejores y más seguros resultados. Si bien la anestesia se considera segura, aún podemos mejorar su perfil de seguridad”, señaló.

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Para comprender el alcance de la advertencia, es necesario precisar qué implica exactamente la anestesia. Dennis explica que el término es amplio y que una misma droga puede generar distintos estados según la dosis, el paciente y otros factores.

En un extremo del espectro se ubica la anestesia local o regional —utilizada habitualmente en consultorios dentales o en partos por cesárea—, que adormece una zona específica del cuerpo sin que el paciente pierda la conciencia. En el otro, la anestesia general implica que el paciente quede completamente dormido e inconsciente, y suele requerir un dispositivo para asistir la respiración.

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Suplementos naturales que complican cirugías

El problema, según Dennis, radica en que gran parte de los pacientes omite informar qué suplementos consume, sin ser consciente del impacto que pueden tener. “Muchos suplementos, drogas de venta libre, medicamentos de prescripción y sustancias recreativas pueden interactuar con los fármacos anestésicos o incidir en el procedimiento quirúrgico”, advirtió el médico. Las consecuencias van desde ajustes en las dosis hasta la elección de un tipo distinto de anestesia, e incluso la cancelación de la intervención.

El especialista menciona varios ejemplos. El ajo, el ginkgo, el ginseng y la vitamina E pueden aumentar el riesgo de sangrado al interferir con la función de las plaquetas, que participan en la coagulación.

Por otro lado, la hierba de San Juan, la valeriana y el kava pueden modificar el metabolismo o la respuesta a distintos fármacos utilizados durante la anestesia, lo que puede alterar la cantidad necesaria para lograr el efecto esperado. La efedra, en tanto, puede provocar cambios en la presión arterial y en el ritmo cardíaco.

Los cannabinoides, incluidos el THC y el CBD, también pueden influir en los requerimientos anestésicos para inducir y mantener la sedación, además de afectar el monitoreo intraoperatorio y el manejo del dolor después de la cirugía.

Un médico con uniforme azul y mascarilla quirúrgica habla con una paciente sentada frente a un escritorio con documentos y una tableta
La consulta preoperatoria con el equipo de anestesiología permite recopilar información clave para diseñar un procedimiento seguro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres hábitos preoperatorios que suelen ignorarse

Más allá de la declaración de suplementos, Dennis identifica otras tres prácticas que, aunque aparentemente obvias, considera igual de importantes antes de una cirugía.

1- Respetar las indicaciones de ayuno. Aunque puede ser una de las recomendaciones más difíciles de cumplir antes de una cirugía, tiene una justificación médica clara: durante la anestesia se reducen los reflejos que ayudan a evitar que el contenido del estómago pase a los pulmones. Algunos medicamentos, como los agonistas del receptor GLP-1, también pueden retrasar el vaciamiento gástrico en determinadas personas y aumentar esa preocupación. Si se produce una aspiración, las consecuencias pueden incluir complicaciones respiratorias, neumonía, internaciones prolongadas, necesidad de intubación y, en casos graves, la muerte.

2- Honestidad con el equipo médico. Dennis remarca que las preguntas que se realizan en la evaluación preoperatoria no buscan juzgar al paciente, sino protegerlo. El historial médico, familiar, social y previo con anestesias anteriores son datos que permiten al equipo anticipar escenarios y preparar los recursos adecuados. “Como en muchos ámbitos de la vida, la mejor ofensiva es una buena defensa”, señaló el especialista.

3- Entrevista preoperatoria como una conversación de doble vía. Dennis subraya que el equipo de anestesia no solo busca recabar información, sino también contemplar las preferencias del paciente cuando ello sea médicamente viable. “La anestesia requiere un enfoque de equipo. Además de compartir tu historia, el equipo de anestesia también quiere encontrar formas de atender tus solicitudes personales cuando sea médicamente seguro hacerlo”, advirtió.

“La honestidad y la divulgación completa durante la discusión preoperatoria son de suma importancia. El equipo de anestesia necesita esa información, por sensible que pueda parecer, para mantenerte seguro durante el procedimiento”, resumió Dennis.

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