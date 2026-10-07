“Podrían triplicar la supervivencia”: los avances científicos que buscan detectar y tratar a tiempo el cáncer de páncreas

Investigadores analizaron la combinación de la detección precoz del cáncer de páncreas con terapias preventivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Investigadores reunidos en septiembre en San Diego, Estados Unidos, durante la Conferencia de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer, evaluaron cómo articular la detección temprana con tratamientos que bloqueen procesos vinculados al desarrollo del cáncer de páncreas. El objetivo es actuar sobre lesiones anormales antes de que se vuelvan malignas y se propaguen, según destacó la revista Nature.

En 2024, el cáncer de páncreas provocó más de 530.000 diagnósticos y 490.000 muertes en todo el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Aunque fue el duodécimo tumor más frecuente, ocupó el sexto lugar entre las causas de muerte por cáncer y presentó uno de los pronósticos más desfavorables.

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La posibilidad de intervenir antes de la diseminación de la enfermedad cobró impulso tras la aprobación, en agosto, del fármaco daraxonrasib por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para casos avanzados. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos señala que este tumor se origina en las células del páncreas, un órgano ubicado detrás de la parte inferior del estómago. Hasta ahora, no se ha demostrado que esta estrategia prevenga la enfermedad en personas sanas ni en pacientes con lesiones tempranas.

Vacunas e inhibidores de KRAS forman parte de las estrategias que se estudian para intervenir en etapas tempranas de la enfermedad EFE/ Fernando Bizerra/Archivo

Diane Simeone, directora del Centro Oncológico Moores de la Universidad de California en San Diego, estimó en Nature que la combinación de técnicas de detección precoz y la intervención temprana “serán la estrategia decisiva que realmente cambie la supervivencia”.

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En la reunión de la AACR, Simeone afirmó que este enfoque podría triplicar con creces la proporción de personas que sobreviven cinco años después de ser diagnosticadas con cáncer de páncreas, pasando del 13,7% al 50%, aunque más de la mitad de los casos aún se diagnostican cuando la enfermedad ya se extendió a otros órganos.

Los tumores de páncreas suelen ser especialmente agresivos: son muy invasivos, resistentes a la mayoría de los tratamientos y pueden envolver arterias y venas principales, lo que complica su extracción quirúrgica.

Sin embargo, los tumores detectados a tiempo pueden superar una supervivencia a cinco años en un 80%, según Simeone, pero los síntomas suelen ser imprecisos y pueden retrasar la consulta médica.

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Un plan para un diagnóstico temprano

El estudio clínico PRECEDE busca reclutar a 20.000 personas con antecedentes familiares o alteraciones genéticas de alto riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mejorar la detección temprana, Simeone y sus colegas han lanzado un estudio clínico llamado PRECEDE.

El estudio clínico PRECEDE busca reclutar a 20.000 personas con antecedentes familiares, alteraciones pancreáticas o perfiles genéticos asociados con mayor riesgo; hasta el momento ha incorporado a más de 12.000 participantes y ha diagnosticado a más de 50, muchos en fases iniciales, dijo Simeone en la conferencia.

El consorcio PRECEDE evaluará análisis de sangre experimentales y métodos de inteligencia artificial para identificar anomalías en las exploraciones antes de que resulten visibles a simple vista. El objetivo del seguimiento frecuente es determinar si permite mejorar la supervivencia y en qué magnitud.

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Simeone propuso que tratamientos como el daraxonrasib podrían estudiarse después de una cirugía para extirpar lesiones precancerosas o tumores iniciales. Por ahora, la autorización del fármaco se limita a cánceres avanzados.

Un blanco farmacológico antes del tumor

Los investigadores evalúan en ratones fármacos que bloquean mutaciones de KRAS, una alteración frecuente en tumores de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mutaciones del gen KRAS pueden generar proteínas capaces de favorecer el cáncer. Ben Stanger, investigador oncológico de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, ha estudiado ratones con estas alteraciones y pequeños crecimientos pancreáticos precancerosos.

El equipo administró a los animales un fármaco que, como el daraxonrasib, desactiva KRAS y otras proteínas relacionadas con el crecimiento tumoral. El tratamiento mejoró la supervivencia de los ratones, aunque Stanger advirtió que podrían pasar años antes de definir cómo aplicar la técnica en seres humanos.

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La administración temprana de fármacos contra KRAS podría enfrentar un límite práctico: la disposición de personas sin síntomas a recibir tratamientos potentes. Anirban Maitra, director del Centro Oncológico Perlmutter de New York University Langone Health en la ciudad de Nueva York, prepara un ensayo clínico con un inhibidor de estas proteínas para la detección temprana.

Vacunas y células acinares en investigación

Una vacuna experimental indujo una respuesta del sistema inmunitario contra proteínas KRAS mutadas en el 90 % de los participantes de un ensayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros investigadores están explorando nuevos enfoques para la intercepción.

Una vacuna contra el cáncer indujo células inmunitarias capaces de atacar proteínas KRAS mutadas en el 90 % de los participantes de un ensayo clínico informado a principios de año. La terapia entrena al sistema inmunitario para destruir células cancerosas, pero todavía se desconoce si puede prevenir la enfermedad. Según Nature, se espera que pueda administrarse a personas con alto riesgo de padecer la enfermedad, incluidas aquellas a las que se les han extirpado lesiones precancerosas.

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Sahar Nissim, gastroenterólogo e investigador oncológico del Instituto Oncológico Dana-Farber en Boston, estudió las células acinares pancreáticas, responsables de secretar enzimas digestivas. Cuando estas células adquieren ciertas mutaciones en KRAS, pueden perder su identidad normal y desarrollar una predisposición a transformarse en cancerosas.

Los tratamientos contra el cáncer de páncreas avanzan, aunque su uso preventivo aún requiere estudios clínicos en personas con alto riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Nissim desarrolló fármacos destinados a conservar la identidad acinar y prueba si ese mecanismo previene tumores en ratones con mutaciones en KRAS.

Nissim comparó este tipo de intervención con prescribir medicamentos para el colesterol a personas con alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. “No esperamos a que sufran un infarto”, afirmó. “Pero en el caso del cáncer, no hemos aplicado ese mismo enfoque”.

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Maitra advirtió que el daraxonrasib puede provocar erupciones cutáneas graves y otras reacciones adversas. “No es como tomar una aspirina o una vitamina”, afirmó, por lo que los investigadores deberán determinar si dosis más bajas son eficaces o si serán necesarios medicamentos de segunda generación con menos efectos secundarios.