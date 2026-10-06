Cáncer de mama: cómo un estudio térmico puede complementar los controles y la detección temprana

La prevención significa reducir los factores de riesgo que pueden modificarse y crear más oportunidades para descubrir cualquier alteración antes de que la enfermedad avance (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cáncer de mama es el tumor más prevalente a nivel mundial. Un nuevo informe global, que fue publicado en la revista The Lancet Oncology, reveló que en 2023 se estimaron 2,3 millones de nuevos casos y 764.000 muertes en mujeres.

Sin embargo, más del 90% de las personas diagnosticadas con cáncer de mama en etapas tempranas tienen posibilidad de curarse. Estas cifras indican que la detección temprana y el acceso a controles regulares resultan decisivos para el pronóstico.

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El desarrollo de nuevos métodos de detección ha permitido identificar el cáncer de mama en etapas más tempranas, lo que incrementa las posibilidades de curación. Y hay novedades en materia de métodos de diagnóstico, más allá de la mamografía y la ecografía.

Se trata de Celbrea, una herramienta que registra diferencias de temperatura entre ambas mamas y puede señalar cuándo conviene profundizar una evaluación médica, pero no diagnostica cáncer ni reemplaza la mamografía.

¿Qué información puede aportar este estudio térmico sobre la salud mamaria? La doctora Marisol Fernández Gnecco, tocoginecóloga (MN 168.445), explicó a Infobae que este es un dispositivo creado con una tecnología de avanzada que se basa en la fisiopatología de la enfermedad del cáncer de mama.

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Un resultado positivo con Celbrea debe ser evaluado por el especialista, y confirmado por una ecografía o mamografía (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se conoce que toda célula tumoral que aparece de novo (nueva) y crece necesita desarrollar nuevos vasos sanguíneos creando una red vascular (un proceso llamado “angiogénesis”) que les da la posibilidad de “alimentar” al tumor; esto conlleva a un aumento de la temperatura a nivel del sitio tumoral que es imperceptible a la palpación de la mama en el examen físico realizado incluso por un médico experimentado y tampoco es posible captarlo por termómetros convencionales", detalló la doctora.

Y comparó la nueva herramienta con un termómetro de contacto de alta precisión desarrollada bajo una minuciosa tecnología que detecta esta diferencia de temperatura en la zona afectada de la mama pudiendo reconocer el posible foco de enfermedad para comenzar con la necesidad de iniciar más estudios complementarios de diagnóstico.

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“Es un estudio que, al ser seguro, no invasivo y de fácil uso es una estrategia muy conveniente en poblaciones seleccionadas como tamizaje de patología mamaria incluso a partir de los 20 años lo cual es de gran interés ya que se observa un incremento de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años, siendo una herramienta para el apoyo en la toma de decisiones sin reemplazar a la mamografía”, destacó Gnecco.

Por su parte, la doctora María Cuevas, mastóloga, explicó a Infobae que Celbrea aporta en la detección temprana o prevención secundaria del cancer de mamá ya que permite de una manera sencilla ayudar a la población femenina en general a autoexplorar su mama y en caso de encontrar positiva la prueba acudir inmediatamente con los especialistas.

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El dispositivo médico de exploración térmica utiliza dos parches con más de mil microsensores para registrar diferencias de temperatura en la superficie de ambas mamas. La evaluación se realiza en aproximadamente 15 minutos (Foto gentileza Celbrea)

De todas maneras, la doctora aclaró que un resultado positivo debe ser evaluado por el especialista, y confirmado por una ecografía o mamografía, de acuerdo a la edad de la paciente, lo que ayuda a acortar tiempo en el diagnóstico oportuno.

Evidencia científica de la nueva herramienta

Un estudio publicado en Frontiers in Oncology sugirió que esta herramienta, un dispositivo de exploración térmica con más de mil microsensores, podría aportar información complementaria para el monitoreo mamario.

La investigación informó una especificidad aproximada del 90% y una elevada concordancia entre los resultados térmicos sin alteraciones y mamografías negativas en la población analizada. Sin embargo, tuvo una muestra relativamente pequeña, se realizó en un solo centro y contó con pocos resultados mamográficos positivos, por lo que no permitió establecer plenamente la capacidad del dispositivo para identificar tumores.

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Las diferencias de temperatura en la superficie mamaria pueden funcionar como una señal de alerta, aunque no confirman por sí solas una enfermedad. Una temperatura elevada o una asimetría puede vincularse con procesos benignos, inflamatorios, hormonales o infecciosos.

En caso de ser positiva la prueba se debe acudir a un especialista para un diagnóstico oportuno y tratamiento si el caso requiera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Gnecco afirmó que el nuevo dispositivo médico fue aprobado por la FDA (USA), ANMAT (Argentina), la Comunidad Europea, DINAVISA (Paraguay) y otras autoridades regulatorias luego de ser probado en mas de 5400 mujeres que fueron parte de 13 estudios que se realizaron en importantes entidades del mundo (44 centros en total), “dando como resultado una sensibilidad del 86% y una especificidad del 87% con un VPN del 99% lo que demuestras una alta efectividad del método para identificar patología mamaria”, señaló la experta.

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Según la doctora Cuevas, ⁠la ventaja de esta herramienta es que puede estar al alcance de todos y en cualquier lugar, solo requiere de un aprendizaje muy simple para usarlo, no otorga molestias en su uso y en caso de ser positiva la prueba pueda acudir a un especialista para un diagnóstico oportuno y tratamiento si el caso requiera. La médica destacó que puede ser de gran ayuda a la población en general, y debería ser usado en el primer nivel de atención.

Cómo funciona

La detección temprana del cáncer de mama antes de la aparición de síntomas reduce la carga de la enfermedad según la Organización Panamericana de la Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo dispositivo utiliza dos parches que se colocan sobre la piel de ambas mamas durante aproximadamente 15 minutos. Los sensores comparan la actividad térmica de cada lado sin requerir compresión mamaria, radiación ni obtención de imágenes.

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La doctora Gnecco detalló que para su correcto empleo la paciente no debe haber realizado ninguna actividad física al menos 30 minutos antes de la colocación ya que las mamas son órganos sensibles a la temperatura ambiente y a la actividad física, y deben estar sin sudor ni cremas.

“En estas condiciones se coloca un dispositivo en la mama derecha (correctamente identificado) y el correspondiente en la mama contralateral; se los deja actuar durante 15 minutos donde la paciente debe permanecer sentada, sin realizar movimientos bruscos y continuar en un espacio con la temperatura acorde. Pasado los 15 minutos se retiran los dispositivos y se procede a la lectura que lleva alrededor de unos 3 minutos. La paciente en 20 minutos puede realizarse la prueba y obtener su resultado”, explicó la médica.

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El dispositivo fue diseñado para aportar una primera aproximación al monitoreo de la salud mamaria. Un resultado con una diferencia térmica puede justificar una consulta y la realización de estudios posteriores, pero su interpretación debe formar parte de una evaluación médica.

La ausencia de diferencias térmicas tampoco garantiza que no exista una enfermedad. Por eso, el resultado no debería utilizarse para suspender mamografías, consultas ni otros controles indicados por un profesional.

La mamografía como método central de detección temprana

Las herramientas de monitoreo térmico no sustituyen a la mamografía ni permiten suspender las revisiones indicadas por los profesionales de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mamografía permite observar mediante rayos X alteraciones pequeñas que pueden aparecer antes de ser palpables. La edad de inicio y la frecuencia de estos estudios deben definirse con un médico, de acuerdo con la edad, los antecedentes familiares, la densidad mamaria y el riesgo individual.

En determinadas situaciones, el profesional puede indicar ecografías, resonancias magnéticas, evaluaciones genéticas u otros procedimientos. La estrategia de control no es idéntica para todas las mujeres y requiere adaptarse a las características de cada caso.

Un bulto, cambios persistentes en la piel, secreciones, retracción del pezón, modificaciones en el tamaño o la forma de la mama, enrojecimiento o dolor localizado son motivos de consulta. La mayoría de estas manifestaciones no implica necesariamente cáncer, pero todo cambio nuevo o persistente requiere evaluación profesional.

Su aplicación en tejido mamario denso

El tejido mamario denso dificulta la lectura de las mamografías y representa un campo de interés para nuevos métodos complementarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio informó un desempeño de interés entre mujeres con tejido mamario denso, una condición que puede dificultar la lectura de las mamografías. No obstante, el número de participantes de ese subgrupo fue limitado y los resultados deben interpretarse con prudencia. Los investigadores señalaron la necesidad de realizar estudios prospectivos, multicéntricos y con una mayor cantidad de participantes.

Por lo que se determinó la posible utilidad del dispositivo como herramienta complementaria, pero no constituyó una validación para sustituir métodos diagnósticos establecidos.

Según información proporcionada por la compañía, la herramienta cuenta con aprobaciones, registros o autorizaciones sanitarias en más de 50 países.

Monitoreo, detección y diagnóstico con funciones diferentes

Las diferencias de temperatura en la superficie mamaria derivan de procesos benignos, infecciones, cambios hormonales o inflamaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo permite observar cambios o señales que podrían requerir una evaluación posterior. La detección busca identificar posibles enfermedades antes de la aparición de síntomas mediante métodos clínicamente establecidos, mientras que el diagnóstico confirma o descarta una patología a través de estudios específicos y, en algunos casos, una biopsia.

El nuevo dispositivo pertenece al grupo de herramientas complementarias de monitoreo. Su posible utilidad depende de que una señal térmica derive en consulta, estudio confirmatorio, diagnóstico y tratamiento si fuera necesario.

La doctora Gnecco, señaló que este tipo de tecnología puede contribuir a que más mujeres se interesen por sus controles, especialmente aquellas que postergan la mamografía por temor, incomodidad o falta de acceso.

“Es una prueba que ha demostrado, en todas las pacientes que se lo realizaron, una excelente tolerancia, colaboración, con devoluciones de las experiencias siempre positivas y permitiendo un comfort que pocos estudios lo pueden lograr; las pacientes la recomiendan entre sus familiares y amigas, esto se debe a que es un procedimiento indoloro, rápido, donde la paciente se siente contenida, atendida y se lleva una respuesta en el momento; que más allá de que puede obtener un resultado no deseado sabe que, en esos casos, es necesario consultar con su médico a la brevedad para comenzar con los estudios pertinentes”.