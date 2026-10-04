“Un nivel de fama similar al de Matt Damon”: así cambió la vida de cinco científicos de Harvard tras ganar el Premio Nobel

El Premio Nobel altera la rutina de los investigadores de Harvard pero mantiene intacta su prioridad por la enseñanza y la investigación. (Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS)

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La llamada llega de madrugada, trae un acento sueco y, de un momento a otro, transforma la rutina de quien la recibe. Para cinco investigadores vinculados con Harvard, el Premio Nobel abrió una etapa de entrevistas, invitaciones y reconocimientos, aunque no alteró la prioridad que había guiado sus carreras: enseñar, investigar y aprovechar la atención pública para impulsar causas, instituciones o debates concretos.

La primera semana de octubre, los comités de Suecia y Noruega anuncian los ganadores de las distinciones que reconocen aportes en física, química, fisiología o medicina, literatura, economía y paz. Decenas de profesores de Harvard han obtenido el galardón mientras trabajaban en la universidad.

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En sus testimonios, los laureados describen desde correos electrónicos y ceremonias hasta donaciones, proyectos científicos y una notoriedad que, a veces, los alcanzó en un tren o en un restaurante.

Claudia Goldin recibió 1.600 correos en los tres días posteriores al anuncio

Claudia Goldin asesoró al sindicato de baloncesto femenino de Estados Unidos durante negociaciones que aumentaron los salarios de las jugadoras. (Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS)

Para Claudia Goldin, ganadora del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas 2023 por ampliar la comprensión sobre los resultados de las mujeres en el mercado laboral, el cambio tuvo dos tiempos. Al principio llegaron tareas que no formaban parte de su agenda habitual: elegir vestido largo, medias y tacones, preparar una presentación y un discurso de banquete, además de atender sus clases y dirigir la colocación laboral de 30 estudiantes de economía. “La carga de trabajo inmediata fue enorme”, recordó la profesora universitaria Samuel W. Morris, profesora Henry Lee de Economía y titular de las cátedras Lee y Ezpeleta de Artes y Ciencias.

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Aunque la lista de pendientes era extensa, Goldin recuerda esos meses con alegría y entusiasmo. Durante los tres días posteriores al anuncio recibió 1.600 correos electrónicos, y continuaron llegando mensajes en las semanas siguientes. Los leyó todos: algunos procedían de amigos, familiares y colegas; otros contenían pedidos de asesoría o propuestas de conferencias pagadas. Un colega le aconsejó contratar a un agente, pero ella respondió que nunca había ofrecido consultoría remunerada y que no pensaba hacerlo.

Aprendió, dijo, a rechazar pedidos con cortesía. Hubo tres excepciones que consideró importantes: participar en el programa “Wait, Wait... Don’t Tell Me!”, realizar un lanzamiento ceremonial en un partido entre los Red Sox y los Yankees —para el que entrenó seis semanas y consiguió un strike— y asesorar de manera gratuita a la WNBPA, el sindicato del baloncesto profesional femenino de Estados Unidos, durante negociaciones contractuales que multiplicaron aproximadamente por cinco los salarios de las jugadoras.

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La economista Claudia Goldin destinó el dinero del galardón a un fondo de la Universidad de Harvard para financiar la historia económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición también modificó su manera de conducir. “Ya no puedo adelantar a la gente de forma tan brusca”, señaló, porque se considera demasiado reconocible para repetir conductas que antes tenía al volante. Goldin donó el dinero del premio a un fondo de investigación económica de Harvard y lo unió a recursos obtenidos en otros reconocimientos para financiar el campo de la historia económica.

Su labor cotidiana, sostuvo, siguió centrada en las clases, el asesoramiento a estudiantes, la investigación, los seminarios, los talleres y la dirección de un grupo de la Oficina Nacional de Investigación Económica. El Nobel le dio la impresión de que tenía algo que el público quería escuchar y leer; también consideró que el logotipo del premio en la portada de su próximo libro podría atraer más atención. Sobre todo, valoró que el reconocimiento a sus estudios sobre las mujeres en la economía y la sociedad tuviera efecto en personas de distintas edades y países. “A muchos les hizo sentir que sus vidas eran importantes. A otros les dio orgullo por su trabajo”, afirmó.

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Gary Ruvkun pasó de la Línea Verde a una audiencia con el Papa

El genetista Gary B. Ruvkun, Nobel de Fisiología o Medicina 2024 por el descubrimiento del microARN y su papel en la regulación génica postranscripcional, describió un cambio moderado, no drástico. Con el paso de los años, dijo, otros premios ya le habían dado cierta notoriedad. Lo que no esperaba era el alcance del Nobel ante el público general, particularmente en Boston.

El genetista Gary Ruvkun impartió un seminario en el Vaticano tras obtener el reconocimiento por el descubrimiento del microARN. (Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS)

Ruvkun, profesor de genética de la Facultad de Medicina de Harvard y miembro del Departamento de Biología Molecular del Hospital General de Massachusetts, suele tomar la Línea Verde para ir al trabajo. Tras el anuncio, varias personas se acercaban a hablarle en el tren porque lo reconocían. Calculó, entre risas, que podía caminar por la calle con un nivel de fama “similar al de Matt Damon”, aunque aclaró que no pretendía compararse con el actor. A su juicio, el Nobel solo interesa al 1 % de la humanidad, pero en Boston concentra atención.

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Entre la gran cantidad de solicitudes, desestimó las que buscaban únicamente fama. Sí aceptó una invitación de los Boy Scouts de Nueva Inglaterra. Había sido Eagle Scout en el área de San Francisco, donde el escultismo lo acercó a las montañas y le enseñó sobre radios de válvulas cuando tenía 13 años; esa experiencia fue, según relató, una puerta de entrada a los módulos de biología. Por eso disfrutó asistir a una asamblea de Eagle Scouts de Nueva Inglaterra.

Otra propuesta lo llevó a la Academia Pontificia de Ciencias, en el Vaticano. La científica planetaria Maria Zuber, con quien había colaborado durante 25 años, lo invitó a impartir un seminario. Ruvkun consideró que probablemente la aceptación no habría sido posible sin el Nobel. Allí estrechó la mano del Papa.

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La mañana del anuncio conserva un lugar aparte en sus recuerdos. “Recibes una llamada a las cuatro de la mañana de un hombre con acento sueco, y te das cuenta de que es verdad”, explicó. Después, periodistas entraron en su casa. Su hija, médica residente, estaba allí junto con su esposa y el perro. Amigos de todo el mundo lo llamaron al conocer la noticia, y vecinos de Newton —donde lleva 30 años y es conocido por pasear al perro— lo felicitaron en la calle.

Giorgio Parisi, la profesora Astrid Söderbergh Widding, presidenta de la Junta de la Fundación Nobel, y el rey Carlos Gustavo; Hannele Ruohola-Baker; el laureado con el Nobel de Química John Jumper; la princesa Sofía; y el laureado con el Nobel de Fisiología o Medicina Gary Ruvkun, en el banquete Nobel en el Ayuntamiento de Estocolmo, Suecia, el 10 de diciembre de 2024 /Henrik Montgomery/TT News Agency/via REUTERS

En Estocolmo, durante una pausa de las celebraciones, Ruvkun cenaba con su esposa y su hija en un restaurante cuando un grupo de hombres de veintitantos años que celebraba una despedida de soltero se acercó a saludarlos. A medida que bebían, volvían cada 20 minutos a conversar. Al final, uno le pidió una carta de recomendación para su hijo aún no nacido. El científico la escribió a lápiz.

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Oliver Hart encontró colaboradores y habló de su síndrome del impostor

El economista Oliver Hart, ganador del Premio Sveriges Riksbank 2016 en Ciencias Económicas junto con Bengt R. Holmström por sus contribuciones a la teoría de los contratos, aseguró que su vida cambió sin duda por la atención que recibió. Antes escribía para otros académicos y casi no era conocido fuera de ese ámbito. Al principio, afirmó, muchas personas querían conocer su opinión sobre cualquier tema, bajo la idea de que un Nobel podía tener todas las respuestas. Esa intensidad bajó pronto, aunque se mantuvo por encima del nivel anterior.

Hart, profesor universitario Lewis P. y Linda L. Geyser, continuó trabajando en dos frentes. El primero fue la investigación sobre contratos, especialmente las cláusulas omitidas y la forma en que las personas enfrentan el hecho de que todo contrato deja asuntos sin cubrir. Gracias al premio conoció a un abogado de Estocolmo con quien inició una colaboración que, consideró, no habría surgido de otro modo. El segundo frente fue la responsabilidad social corporativa, una materia que le interesaba y que quizá habría aparecido aun sin el reconocimiento.

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El economista Oliver Hart inició una colaboración con un abogado de Estocolmo a partir de sus investigaciones sobre la teoría de los contratos. (Reuters)

“El Nobel es un nombre tan mágico”, dijo, aunque sostuvo que después del primer año la vida vuelve a su curso, con algunos añadidos. El premio no atrajo más estudiantes de posgrado a la teoría de contratos. En cambio, recibió consultas de alumnos de secundaria que deseaban ser asistentes de investigación y de periodistas que pedían su opinión sobre las economías de Estados Unidos o China. Su respuesta fue la misma: no era la persona adecuada.

También apareció una duda que no anticipaba: preguntarse si merecía el galardón. Hart identificó esa sensación con el síndrome del impostor y afirmó que se sentía más merecedor antes de ganarlo que después. El balance, sin embargo, fue positivo. Recientemente fue nombrado caballero, una distinción que atribuyó al Nobel.

Cuando le preguntan por una fórmula para ganar, responde que hay que trabajar, producir buen trabajo y no obsesionarse. La suerte, añadió, interviene porque muchas personas merecedoras no reciben el premio. Investigar aquello que interesa y seguir el rumbo que marque ese trabajo, sostuvo, es un objetivo más razonable que perseguir el Nobel.

Amartya Sen convirtió el dinero del premio en una fundación para niños

Para Amartya Sen, galardonado con el Premio del Banco de Suecia de 1998 en Ciencias Económicas por sus aportes a la economía del bienestar, el reconocimiento no produjo un giro radical ni abrió líneas de investigación nuevas. Continuó dedicado a la economía de la pobreza y al desarrollo humano, asuntos que ya lo ocupaban.

Amartya Sen utilizó el dinero del Premio Nobel para la creación de la Fundación Pratichi, enfocada en la educación y salud infantil en India. (EFE/Anindito Mukherjee/Archivo)

El efecto que destacó fue el aumento de la atención mundial sobre la educación y la atención médica de las personas pobres. Las celebraciones y obligaciones sociales consumieron tiempo y podían distraerlo de su trabajo. Hubo, además, numerosas solicitudes de entrevistas, sobre todo de India y Bangladesh.

El dinero del Nobel le permitió fundar la Fundación Pratichi en India. La organización, cuyo nombre procede de su hogar ancestral en Santiniketan, se concentra en educación básica y atención médica para niños pequeños de escasos recursos. Sen explicó que siempre había querido crear una entidad de ese tipo y que el premio le dio recursos para las causas que consideraba centrales.

Eric Maskin usó su notoriedad para hablar de reforma electoral

El día a día de Eric S. Maskin, Nobel de Economía 2007 junto con Leonid Hurwicz y Roger B. Myerson por la teoría del diseño de mecanismos, no cambió la mayoría de los días. El profesor universitario Adams siguió investigando y enseñando, actividades que lo llevaron a la academia. Sus colegas y alumnos, aseguró, se interesan más por lo que piensa en el presente que por un trabajo realizado muchos años atrás. Si expone una idea sobre desigualdad de ingresos, debe sostenerla con lógica y pruebas: la autoridad del premio no basta.

La notoriedad sí amplió su audiencia. Maskin se dedica como investigador y activista a la reforma electoral, entendida como la mejora de los mecanismos para elegir líderes políticos. El Nobel le abrió oportunidades para publicar artículos de opinión, dar conferencias, declarar ante legislaturas, integrar grupos de trabajo y ayudar a redactar leyes. También disfruta explicarlo a estudiantes, con la expectativa de que algunos quieran aprender más.

Eric Maskin aprovecha la notoriedad del galardón para impulsar la reforma electoral mediante conferencias, artículos de opinión y testimonios legislativos. (REUTERS/Brian Snyder)

La faceta social incluyó encuentros con reyes, reinas, presidentes y primeros ministros. Conoció a la familia real sueca, a Carlos cuando era príncipe de Gales, al rey de Jordania en una conferencia sobre cambio climático, al rey de Tailandia y a los reyes de España. En una recaudación de fondos jugó póker con el comediante Steve Martin, a quien consideró mejor jugador que él pese a ser teórico de juegos.

Las distracciones son el costo que más le preocupa: reducen el tiempo para docencia e investigación y traen preguntas para las que no está cualificado. Mencionó consultas sobre el desempleo del año siguiente, las tensiones con China o el fin de la guerra en Ucrania. La previsión económica no es un punto fuerte de la disciplina, explicó, y menos aún de su campo de estudio. Aunque recomienda resistir la tentación de responder sobre lo desconocido, admitió que no siempre resulta sencillo.

Maskin donó la mayor parte del premio a una escuela de Pensilvania que atendió a su hijo, quien tiene una discapacidad grave por una lesión cerebral sufrida de niño. Quiso devolver el apoyo que la institución brindó a su familia.