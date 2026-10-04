Ciencia

Sin pesas ni gimnasio: el ejercicio que reduce la presión arterial con solo diez minutos por semana

Una investigación de la Universidad Canterbury Christ Church encontró que tres sesiones semanales de esta práctica redujeron la tensión sistólica en casi 14 mmHg en adultos jóvenes sin hipertensión diagnosticada

Un hombre atlético en ropa deportiva azul y negra realiza una sentadilla isométrica en pared, con la espalda apoyada y una pierna extendida hacia adelante.
Un estudio de la Universidad Canterbury Christ Church determinó que una sesión semanal de ejercicios isométricos conserva los beneficios en la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con apenas una sesión semanal de ejercicios isométricos, el cuerpo puede conservar buena parte de los beneficios logrados sobre la presión arterial. Esa es la conclusión de un nuevo estudio de la Universidad Canterbury Christ Church, del Reino Unido, publicado en la revista BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

La investigación encontró que tres sesiones semanales producen la mayor reducción, pero incluso una sola por semana resulta suficiente para frenar, a corto plazo, el deterioro de los avances conseguidos.

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Hasta ahora, los especialistas sabían que el entrenamiento isométrico reduce la presión arterial, pero no con qué frecuencia mínima debía practicarse para que los efectos no se pierdan. Este estudio viene a responder esa pregunta.

El trabajo reclutó a 100 adultos con una edad promedio de 37,4 años, con valores de presión sistólica de entre 120 y 140 mmHg y sin diagnóstico de hipertensión. Los participantes no seguían ningún programa de actividad física estructurada y cumplieron requisitos estrictos: sin lesiones ni enfermedades activas, sin medicación antihipertensiva, sin tabaquismo y con un consumo de alcohol inferior a 14 unidades semanales.

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Tres veces por semana: la frecuencia que más beneficios otorga

El ensayo clínico evaluó la respuesta de cien adultos sin diagnóstico de hipertensión ni consumo de medicamentos antihipertensivos
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Durante el primer mes, todos los grupos activos realizaron la misma rutina: cuatro series de sentadillas isométricas contra la pared, con dos minutos de descanso entre cada serie, tres veces por semana. Al cabo de ese período, todos mostraron caídas significativas en la tensión sistólica, la diastólica y la presión media frente al grupo de control.

Luego, los participantes se dividieron según cuántas veces entrenarían durante el mes siguiente: un grupo continuó tres veces por semana, otro dos, un tercero una sola vez y el último abandonó por completo.

Los que mantuvieron tres sesiones semanales pasaron de una presión sistólica media de 131,2 mmHg al inicio a 117,5 mmHg al final del estudio, una baja de 13,73 mmHg. Quienes entrenaron dos veces por semana registraron una caída de 6,95 mmHg, y quienes lo hicieron una sola vez, de 6,56 mmHg.

Una o dos sesiones frenan la pérdida del efecto, pero no la detienen del todo

La práctica de tres sesiones semanales de ejercicios isométricos redujo la presión sistólica media en 13,73 mmHg al final de la investigación
La práctica de tres sesiones semanales de ejercicios isométricos redujo la presión sistólica media en 13,73 mmHg al final de la investigación

Quienes redujeron la cantidad de entrenamientos a uno o dos por semana mostraron un leve repunte en sus valores, aunque sin perder del todo los avances logrados. Al cabo de ocho semanas, todavía registraban caídas significativas en la tensión sistólica y en la media respecto al grupo de control, pero no en la diastólica —el número inferior de la medición, que refleja la presión cuando el corazón descansa entre latidos—.

Solo el grupo de tres sesiones conservó mejoras en indicadores cardíacos adicionales, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la rigidez de los vasos sanguíneos, un parámetro que indica qué tan tensos o flexibles están en reposo.

Quienes abandonaron la actividad por completo vieron revertirse sus resultados. Al final del período, sus valores ya no diferían de forma significativa de los del grupo de control, lo que confirma que la continuidad —incluso mínima— es clave para no perder los efectos obtenidos.

Qué son los ejercicios isométricos y cómo se practican

Hombre caucásico atlético realizando una estocada isométrica en un gimnasio, vestido con camiseta y pantalones cortos negros, en un suelo de goma oscura.
Quienes entrenaron una o dos veces a la semana mantuvieron las bajas en la presión sistólica pero perdieron los avances en la diastólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento isométrico es una modalidad de fuerza en la que los músculos generan tensión sin que haya movimiento visible. A diferencia de los ejercicios dinámicos —donde el cuerpo se desplaza—, aquí se sostiene una posición fija o se empuja contra una resistencia que no cede.

La sentadilla contra la pared es el movimiento más representativo: espalda apoyada, rodillas flexionadas en ángulo recto, como si la persona estuviera sentada en una silla invisible. También integran este grupo la plancha abdominal, el puente de glúteos mantenido y la elevación de gemelos en punta de pie.

Todos estos movimientos activan grandes grupos musculares sin requerir equipamiento ni grandes espacios, lo que los vuelve accesibles para practicar en casa. Estudios anteriores ya señalaron que este tipo de entrenamiento reduce la tensión más que otras formas de actividad física y puede producir efectos comparables a los de algunos medicamentos.

El estudio confirma que entrenar poco sigue siendo mejor que no entrenar nada

El nuevo trabajo precisó la cantidad mínima de sesiones necesarias para sostener los resultados. “El entrenamiento isométrico de baja frecuencia puede ser suficiente para mantener la reducción de la tensión arterial a corto plazo, lo que ofrece una opción práctica para personas con tiempo limitado”, señalaron los investigadores.

Una mujer atlética realiza una sentadilla isométrica sosteniendo una mancuerna en un gimnasio, mostrando piel sudorosa y músculos definidos.
La interrupción total de la actividad física provocó la pérdida de los resultados obtenidos frente al grupo de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores advierten que el período analizado fue de solo cuatro semanas y que la muestra corresponde a adultos relativamente jóvenes. Aún se desconoce qué regularidad sería necesaria para preservar los beneficios durante meses o años, por lo que hacen falta estudios a largo plazo.

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