Ciencia

La presión alta afecta las articulaciones: el mecanismo que agrava la artrosis cuando el tejido ya está lesionado o envejecido

Una investigación publicada en Science explica por qué la hipertensión puede hacer que el desgaste avance más rápido

Ilustración de dos manos sujetando una rodilla que expone la vista interna de huesos con grietas rojas en un consultorio.
Una ilustración anatómica detalla el desgaste de la articulación de la rodilla y la inflamación ósea sobre el fondo de un consultorio médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La hipertensión arterial puede agravar la artrosis, el trastorno articular más frecuente, al activar una señal hormonal que acelera la pérdida de cartílago en articulaciones ya lesionadas o envejecidas.

El mecanismo fue identificado por un equipo de Corea del Sur, liderado por científicos de la Universidad Nacional de Chonnam y la Universidad de Inje, en un estudio publicado este jueves en la revista Science.

PUBLICIDAD

La investigación pone el foco en la arginina vasopresina (AVP), una hormona producida en el cerebro que ayuda a regular el equilibrio de líquidos y la presión arterial. En condiciones de hipertensión, sus niveles en sangre aumentan.

A la vez, el cartílago afectado por una lesión o por el paso del tiempo produce más cantidad de un receptor, conocido como AVPR1A, que permite que esa señal hormonal actúe sobre las células articulares. El resultado, según los experimentos del equipo de investigación, es un escenario que favorece el deterioro del cartílago. La vasopresina activa señales relacionadas con su degradación y reduce la actividad de componentes que contribuyen a mantener su estructura.

PUBLICIDAD

Qué es la osteoartritis o artrosis

Adulto mayor fortaleciendo su cuerpo con entrenamiento de pesas en un ambiente de gimnasio, evidenciando la dedicación a su salud física y mental. A través del deporte y la correcta hidratación, mantiene un estilo de vida activo y saludable, demostrando la importancia de cuidarse a cualquier edad. (Imagen ilustrativa Infobae)
El ejercicio físico es una de las recomendaciones para mejorar la calidad de vida en personas con artrosis (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la Mayo Clinic, la osteoartritis es la forma más común de artritis y aparece cuando se desgasta con el tiempo el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos.

Puede afectar cualquier articulación, aunque es más habitual en manos, rodillas, caderas y columna vertebral. Sus síntomas pueden tratarse, pero el daño articular no se revierte; mantener la actividad física, un peso saludable y el tratamiento indicado puede ayudar a aliviar el dolor y preservar la función.

El efecto apareció cuando había una articulación vulnerable

La artrosis suele asociarse con el envejecimiento, el sobrepeso, lesiones previas y cargas mecánicas repetidas. Sin embargo, el nuevo trabajo suma una dimensión sistémica a esa lista de factores. La presión arterial alta podría influir en la evolución de una articulación que ya es vulnerable.

Primer plano de una mano humana sobre una superficie gris, con un dedo mostrando una zona rojiza e hinchada en la articulación.
La interacción entre la vasopresina y su receptor eleva la producción de enzimas degradativas como MMP3 y reduce la presencia de colágeno tipo II. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos analizaron datos de salud de 36.820 personas de 45 años o más. En esa población, la osteoartritis fue más frecuente entre quienes tenían hipertensión. La asociación también fue mayor en mujeres y en personas con lesiones de rodilla más graves.

Esos registros permiten detectar una relación entre ambas afecciones, pero no establecen por sí solos una causa. Para indagar en el proceso biológico, el equipo recurrió a dos modelos de ratones con hipertensión y provocó lesiones articulares que imitan características de la artrosis.

Los animales hipertensos sufrieron una pérdida de cartílago más marcada en las articulaciones afectadas. En cambio, el aumento de la presión arterial no tuvo el mismo efecto sobre articulaciones sanas. La hipertensión necesitó combinarse con una lesión o con el envejecimiento del cartílago para acelerar el daño.

La vasopresina y su receptor explican el vínculo

En el cartílago sano, el receptor AVPR1A se expresa en niveles muy bajos. El trabajo mostró que aumenta cuando el tejido envejece o se daña. Esa condición deja a la articulación más expuesta a la acción de la vasopresina que circula en la sangre de los animales hipertensos.

Ilustración de una persona con la mano en la sien y un tensiómetro rojo que explota en su brazo rodeado de humo y chispas.
El estudio describe la artrosis como un trastorno vinculado a un eje neuroendocrino entre el cerebro y la articulación que involucra factores vasculares y metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la hormona se une al receptor, crecen las señales que impulsan la producción de enzimas vinculadas con la degradación de la matriz del cartílago. A la vez, bajan sustancias necesarias para conservar ese tejido, entre ellas el colágeno tipo II.

Los autores describieron este circuito como un eje neuroendocrino entre el cerebro y la articulación. El hallazgo amplía la mirada sobre la artrosis, que durante décadas se explicó sobre todo como una consecuencia local del desgaste.

Un comentario editorial publicado también en Science plantea que la enfermedad debe analizarse como un problema que puede involucrar factores vasculares y metabólicos, además de los mecánicos.

Bloquear el receptor redujo el daño en los modelos animales

El equipo probó si interrumpir la señal de AVPR1A podía proteger el cartílago. Al eliminar genéticamente ese receptor en los ratones o bloquear su actividad con un fármaco, la pérdida de cartílago vinculada con la hipertensión se redujo.

El resultado no equivale todavía a un tratamiento disponible para pacientes. Las pruebas terapéuticas se realizaron en animales y será necesario confirmar que el mecanismo se reproduce en personas, además de evaluar la seguridad y eficacia de cualquier intervención dirigida contra esta vía.

No obstante, los datos ofrecen una explicación biológica para una asociación que ya había aparecido en estudios poblacionales. También refuerzan la importancia de controlar la presión arterial en personas que viven con artrosis, dentro del seguimiento indicado por sus equipos médicos.

La investigación, titulada “Hypertension fuels osteoarthritis through neuroendocrine signaling”, plantea como próximo paso determinar si el eje AVP-AVPR1A puede convertirse en una diana terapéutica para frenar la progresión de la enfermedad articular en poblaciones con hipertensión.

Temas Relacionados

HipertensiónArtritisArtrosisPresión arterialúltimas noticiasarticulacionesOsteoartritis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ni más alto ni más atractivo: lo que una voz grave cambia en la percepción de los hombres, según la ciencia

Psicólogos de la Universidad de Durham pusieron a prueba si el tono en el que un hombre habla influye en los juicios sobre su apariencia, dominio y atractivo. Cómo el tono cambia la idea de quienes observan

Ni más alto ni más atractivo: lo que una voz grave cambia en la percepción de los hombres, según la ciencia

“Ha sido un viaje increíble”: la emoción de la comandante al llegar a la Estación Espacial Internacional en el vuelo récord de SpaceX

La astronauta de la NASA Jessica Watkins afirmó estar muy emocionada de llegar al laboratorio orbital a 400 kilómetros de la Tierra. El viaje duró menos de 8 horas

“Ha sido un viaje increíble”: la emoción de la comandante al llegar a la Estación Espacial Internacional en el vuelo récord de SpaceX

Síndrome de Intestino irritable: por qué ahora más pacientes pueden recibir el diagnóstico

Una actualización internacional redujo los umbrales de frecuencia del dolor abdominal e incorporó la noción de molestia, con foco en quienes tienen síntomas persistentes que afectan su vida cotidiana

Síndrome de Intestino irritable: por qué ahora más pacientes pueden recibir el diagnóstico

¿No sentir estrés es saludable? Por qué la tranquilidad sostenida puede ser una señal de alarma

Un estudio de la Universidad de California identificó que algunas personas parecerían atravesar menos tensiones diarias, aunque halló un patrón cognitivo particular que podría estar vinculado también a otros hábitos sociales

¿No sentir estrés es saludable? Por qué la tranquilidad sostenida puede ser una señal de alarma

¿Agua o bebidas sin azúcar? Un estudio reveló cómo impactan en el peso

Un ensayo clínico de la Universidad de Liverpool siguió durante dos años a casi 500 adultos y evaluó, además, distintos indicadores de salud para determinar qué efectos tuvo cada alternativa

¿Agua o bebidas sin azúcar? Un estudio reveló cómo impactan en el peso

DEPORTES

La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina y peligra el amistoso frente a la Selección

La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina y peligra el amistoso frente a la Selección

¿La NBA se expande? Cómo es el proyecto que sumaría 2 equipos y trasladaría una franquicia del Oeste

Quién es el tenista paraguayo que causa sensación en el circuito: su vínculo con la Argentina y la polémica con una jueza

Independiente recibirá al líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

TELESHOW

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y pionero del rock argentino

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

Los secretos de la película argentina que quiere competir en los Oscar 2027: “Es una manera de liberar el dolor”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana recibió más de 16 mil cruceristas en un mismo día

República Dominicana recibió más de 16 mil cruceristas en un mismo día

Detienen a instructor de banda musical con nueve paquetes de supuesta droga en Panamá y decomisan otro cargamento que tenía como destino Italia

El Salvador activa fotomultas para el transporte pesado y acumula 388 infracciones en diez días

El café salvadoreño se sostiene en productores individuales, cafetales de media altura y ventas a beneficio

Bálsamos sin parafina y rubores veganos: premian a jóvenes guatemaltecos por proyectos de emprendimiento innovadores