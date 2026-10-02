¿La NBA se expande? Cómo es el proyecto que sumaría 2 equipos y trasladaría una franquicia del Oeste

La llegada de dos nuevos equipos permitirá a la NBA expandir la liga de 30 a 32 franquicias a partir de la temporada 2028-29 (REUTERS/Dylan Martinez)

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La NBA se prepara para dar otro paso en su plan de expansión. La liga tiene tres ofertas finalistas para adquirir una nueva franquicia en Las Vegas y prevé elegir a la ganadora en un futuro próximo, según informó ESPN. La decisión abriría el camino para ampliar de 30 a 32 el número de equipos, con la ciudad de Nevada como una de las sedes previstas para el desembarco.

El proceso formal de aprobación de las dos franquicias de expansión se realizaría antes de fin de año, de acuerdo con The Athletic. La proyección de la liga apunta a que los nuevos equipos comiencen a competir en la temporada 2028-29. La denominada “Ciudad del Pecado” aparece primero en el calendario debido a la solidez de las propuestas económicas y a la necesidad de definir la construcción o la remodelación de un estadio que albergue al equipo.

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La ciudad ya ocupa un lugar central en la agenda de la NBA: recibe cada año la Liga de Verano y fue sede de las últimas finales de la NBA Cup. Las Vegas atraviesa un crecimiento deportivo en los últimos años: llegaron los Raiders de la NFL (2020), se fundaron los Golden Knights (2016) de la NHL, las Aces (2018) de la WNBA y se prepara para recibir a los Athletics de las Grandes Ligas de Béisbol.

La NBA prevé seleccionar en el corto plazo una propuesta ganadora entre tres ofertas finalistas para instalar una franquicia en Las Vegas (Grosby)

Seattle es la otra ciudad prioritaria para la expansión. Según ESPN, tiene como ventaja el Climate Pledge Arena, un recinto ya preparado para recibir básquet de la NBA. Más atrás aparecen mercados como Ciudad de México, Vancouver, Montreal, Kansas City, Louisville y Nashville, aunque ninguna parecía contar con las mismas posibilidades que Las Vegas y Seattle.

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Quiénes son los tres candidatos a invertir en una franquicia en Las Vegas

La NBA evalúa tres grupos para quedarse con la franquicia de expansión, prevista para incorporarse a la liga en la temporada 2028-29. Según ESPN, el desembolso conjunto por el equipo y la construcción de un nuevo estadio podría ubicarse entre USD 12.000 y USD 13.000 millones. No se conocieron cifras individuales de cada oferta ni el desglose entre el valor de la franquicia y el recinto.

1. Nancy Walton Laurie y Bill Laurie

Nancy es hija de James “Bud” Walton, cofundador de Walmart, y la pareja posee una residencia en Henderson, en el área metropolitana de Las Vegas. Forbes estima su fortuna en USD 17.000 millones. Bill Laurie fue dueño de los St. Louis Blues de la NHL, mientras que la familia Walton ya tiene presencia en el deporte profesional: Rob Walton, primo de Nancy, es el propietario principal de los Denver Broncos de la NFL.

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2. Steve Apostolopoulos y Marc Lasry

El proyecto para adquirir el equipo en Las Vegas y edificar un recinto requerirá una inversión de hasta 13.000 millones de dólares (Scott Wachter-Imagn Images)

Reúne al empresario canadiense, ex copropietario de los Milwaukee Bucks. Junto a sus hermanos Jim y Peter lideran el grupo. Antes intentó comprar a los Ottawa Senators de la NHL y a los Washington Commanders de la NFL, aunque no alcanzó acuerdos en ninguno de los dos procesos. Lasry fue gobernador de los Bucks desde que adquirió la franquicia en 2014 por USD 550 millones hasta la venta de su participación en 2023, operación que valoró al equipo en USD 3.500 millones. Actualmente dirige Avenue Capital y preside Avenue Sports Fund, un fondo que superó los USD 1.000 millones en compromisos para invertir en entidades y negocios deportivos.

3. Bill Foley y Jerry Colangelo

La tercera candidatura une al dueño mayoritario de los Vegas Golden Knights de la NHL y propietario del AFC Bournemouth inglés, con el exdueño de los Phoenix Suns y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Foley, cuya fortuna Forbes calcula en USD 2.500 millones, había expresado su intención de llevar la NBA a la ciudad. Colangelo presentó en julio su grupo Las Vegas Jacks, que luego se asoció con Foley.

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Además de ambos empresarios, ese grupo incluye al expresidente de Turner Sports David Levy, al socio gerente de Prime Capital Financial Scott Colangelo, al exjugador y entrenador Vinny Del Negro y al analista de ESPN y exbasquetbolista Jay Williams. Aunque Foley controla el T-Mobile Arena, fuentes indicaron que la propuesta contempla un estadio nuevo si su oferta resulta elegida.

El T-Mobile Arena, en Las Vegas, ya acogió la NBA Cup en los últimos años (Kirby Lee-Imagn Images)

Cómo será la NBA con la expansión de Las Vegas y Seattle

La expansión llevará a la liga de 30 a 32 equipos, con un posible debut en la temporada 2028-29. Las dos ciudades se incorporarían a la Conferencia Oeste, lo cual obligaría a trasladar a una franquicia actual al Este para equilibrar. Según ESPN, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans y Memphis Grizzlies son las opciones que aparecen en esa discusión, con Minnesota como una alternativa por su ubicación y distancias de viaje.

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El sistema de playoffs no tendría cambios inmediatos. Cada conferencia mantendría seis clasificados directos y cuatro equipos en el play-in, que define los últimos dos lugares de la postemporada. La principal modificación deportiva podría darse en la NBA Cup: la competición pasaría de seis grupos de cinco equipos a ocho zonas de cuatro, una estructura que permitiría ordenar mejor el calendario y abriría la posibilidad de ampliar la fase eliminatoria.

Aun no anunciaron cómo serán las prioridades en el NBA Draft para los equipos debutantes (Brad Penner-Imagn Images)

Las dos franquicias deberán construir sus planteles mediante un draft de expansión. La NBA todavía tiene que definir las reglas, como la cantidad de jugadores que los equipos actuales podrán proteger, el tratamiento de los contratos de doble vía y las restricciones salariales para los recién llegados.

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El antecedente más cercano corresponde a 2004, cuando ingresaron los Charlotte Bobcats, actuales Hornets. La liga también deberá establecer qué puestos ocuparán en el draft general y si tendrán límites para acceder a las primeras selecciones.

Seattle recuperaría previsiblemente el nombre de los SuperSonics, que jugaron en la ciudad hasta su traslado a Oklahoma City en 2008. El Climate Pledge Arena ya está operativo y podría recibir al nuevo equipo tras algunos ajustes. Las Vegas, en cambio, debe definir su estadio definitivo: el T-Mobile Arena es una alternativa, pero requeriría reformas, mientras que algunos grupos contemplan construir un recinto nuevo.

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