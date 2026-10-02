Los secretos de la película argentina que quiere competir en los Oscar 2027: “Es una manera de liberar el dolor”

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La noticia llegó por WhatsApp, en medio de una jornada de rodaje y con el teléfono que no dejaba de sonar. Mientras filmaba, Laura Casabé recibió la confirmación de que La virgen de la tosquera fue elegida para representar a la Argentina en el camino hacia los Oscar 2027, en la categoría de película internacional. La directora celebró la decisión en diálogo con Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo, aunque admitió que todavía no pudo detenerse a festejar: trabaja en una nueva serie y atraviesa días de intensa actividad.

“Estaba filmando, literalmente. Me empezó a sonar el teléfono como loco”, contó Casabé, quien definió el momento como una coincidencia feliz y acaso una señal. “Está bueno que te agarre trabajando, está bueno que te agarre filmando”, agregó.

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La película, basada en relatos de Mariana Enríquez, reúne elementos de La virgen de la tosquera y El carrito, dos cuentos publicados en el libro Los peligros de fumar en la cama. La adaptación traslada al cine una historia atravesada por la adolescencia, el deseo, la violencia y una amenaza que crece en un entorno marcado por la crisis económica.

Para la realizadora, el cine de terror permite abordar miedos cotidianos que van más allá de lo sobrenatural. En La virgen de la tosquera, uno de esos temores está ligado al deterioro económico y a la posibilidad de perder lo que parecía asegurado.

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Laura Casabé, directora de “La virgen de la tosquera”, en Infobae en Vivo

“Es un cine muy popular y, en sus mejores versiones, también muy político”, sostuvo Casabé. La directora señaló que el desafío del género consiste en sostener la tensión y mantener la atención del público, aunque también destacó su dimensión emocional: “Tiene algo de montaña rusa, de vivir muchas emociones”.

Uno de los elementos que concentra esa sensación es el changuito de supermercado que aparece en la trama. La imagen remite al cuento El carrito, donde un hombre en situación de calle lanza una maldición luego de ser atacado por los vecinos de una cuadra. Para Casabé, la particularidad de aquella amenaza resulta inquietante porque no se basa en una criatura fantástica ni en un peligro lejano.

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“La maldición tiene que ver con caer en la miseria y caer en la pobreza. Creo que es una forma de miedo muy propia de los argentinos”, explicó. “Perder lo que tenías, que tu dinero no valga más o no valga lo que valía, perder tus ahorros, es una forma de terror muy agobiante”.

La directora trabajó el guion junto a Benjamín Naishtat y decidió situar la historia en el clima social de 2001. Casabé tenía 19 años en aquel momento, la misma edad que tiene la protagonista de la película, y reconoció que esa experiencia generacional influyó en la adaptación.

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“La virgen de la tosquera” es una película argentina de terror y horror social dirigida por Laura Casabé que adapta los cuentos “La Virgen de la Tosquera” y “El carrito” de la escritora Mariana Enríquez (Video: Filmax)

Durante el proceso creativo, la directora descubrió que el relato de Enríquez había sido pensado a partir de otra crisis económica. “Mariana nos contó que su cuento hablaba de la crisis del 89. Nosotros lo interpretamos como algo vinculado al 2001, un poco por una cuestión generacional”, relató.

Esa distancia entre el origen del texto y su lectura posterior abrió una reflexión sobre los ciclos de inestabilidad que atraviesan a la sociedad argentina. “En nuestra psiquis hay un miedo estructural de que pareciera que estos ciclos nos persiguen. A veces se siente como una maldición”, expresó la directora.

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Desde esa perspectiva, el terror argentino adquiere una dimensión cercana: el miedo no depende solamente de lo inexplicable, sino de aquello que puede ocurrirle a cualquiera. Casabé planteó que el género funciona también como una vía de liberación. “Cuando uno reflexiona sobre esas cosas dolorosas, también las libera un poco”, afirmó.

La realizadora, que se define como espectadora de cine de terror desde pequeña, señaló que la experiencia se potencia en una sala. El público comparte sobresaltos, risas nerviosas y momentos de distensión que acompañan el desarrollo de la historia. “Es lindo verlo con gente. Vivís la experiencia colectiva. Ves si el otro se tensa, cuándo liberás y cuándo de pronto te reís”, comentó.

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Consultada sobre el lugar que ocupa el terror dentro de la producción nacional, consideró que el género siempre estuvo presente, aunque en los últimos años logró mayor reconocimiento y llegada al público.

Dolores Fonzi y el embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, participaron del anuncio realizado en la Residencia del Embajador (Video: Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina)

“En otras industrias, el cine de género probablemente es uno de los más taquilleros. En Argentina hubo una validación mayor de estas narrativas”, analizó. Según explicó, parte de los nuevos realizadores se formó con el consumo de películas en formato VHS y con un acceso más amplio al cine de terror durante su adolescencia.

Casabé mencionó a Demián Rugna entre los directores que forman parte de esa generación y destacó que existe una mayor confianza en este tipo de historias. “No es que ahora haya más, sino que siempre estuvimos ahí. Finalmente hay una validación y se está accediendo al público”, afirmó.

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La directora también remarcó el respaldo de los espectadores jóvenes, tanto en las salas como en el consumo de producciones de terror y suspenso. La virgen de la tosquera tuvo un recorrido por festivales y, según indicó, también encontró respuesta en su estreno comercial pese a tratarse de una producción independiente.

El próximo paso será una campaña internacional para acompañar la película en su carrera hacia los premios de la Academia. Casabé precisó que el proceso incluye una nueva instancia de selección, con una lista corta prevista para el 15 de diciembre. “Es largo el camino”, advirtió, aunque valoró la posibilidad de que más espectadores descubran la obra. “Es un cine independiente, hecho con mucho talento y con un equipo buenísimo. Me da mucha alegría”, cerró.

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