Javier Timerman: “Lo que asusta a los inversores es la experiencia argentina del péndulo”

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El economista y especialista en mercados financieros Javier Timerman analizó la percepción de los inversores sobre la Argentina en diálogo con Infobae en Vivo y destacó el interés que despertó la Argentina Week en París. En ese marco, señaló que persiste entre los inversores una preocupación vinculada con la volatilidad política y con la posibilidad de que el país vuelva a atravesar cambios bruscos de rumbo.

“Yo creo que lo que asusta es esta volatilidad, esta experiencia argentina del péndulo. Todo el mundo habla de eso, del péndulo”, señaló Timerman.

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El especialista consideró que ese temor puede resultar exagerado porque, incluso ante un eventual cambio de gobierno, existen políticas que podrían mantenerse.

“Creo que Argentina, por más que haya un cambio de gobierno, un cambio de gestión, hay ciertas cosas a las cuales no va a volver. Creo que eso es positivo y que también es parte de lo que el pueblo argentino aprendió sobre el pasado”, sostuvo.

De todos modos, explicó que la facilidad con la que actualmente los capitales pueden desplazarse entre distintos mercados vuelve especialmente relevante la volatilidad argentina.

Timerman: "Creo que Argentina, por más que haya un cambio de gobierno, un cambio de gestión, hay ciertas cosas a las cuales no va a volver"

Como ejemplo, recordó el comportamiento de los activos argentinos después de las elecciones de 2019. “Cayeron 70% después de la elección de Alberto. En septiembre, previo a la ayuda de Estados Unidos, los activos argentinos habían caído 40%, 45% en el período preelectoral a las elecciones de la provincia de Buenos Aires”, recordó.

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Timerman también puso el foco en la importancia del acceso al financiamiento y cuestionó la idea de que las buenas variables macroeconómicas sean suficientes para garantizar la confianza de los mercados.

“Los funcionarios muchas veces lo mencionan y dicen: ‘Nosotros tenemos estadísticas muy buenas, variables económicas muy buenas. Por ejemplo, el porcentaje de deuda sobre PBI es muy bajo’. Todo eso es correcto, pero si vos no tenés financiamiento, por más que sea bajo, no importa”, explicó.

Y graficó: “Podés tener una Ferrari, pero si no tenés nafta en la Ferrari, si tenés un gran auto pero no anda, es mejor tener un Fiat 600”.

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Para Timerman, allí aparece uno de los principales temores de los inversores: que la Argentina vuelva a ingresar en “una espiral, en un círculo vicioso de falta de financiamiento”.

La Argentina Week en París

Timerman destacó la experiencia de la Argentina Week en París, donde, según explicó, el foco estuvo puesto en inversiones en la economía real y hubo reuniones entre funcionarios, gobernadores e inversores.

“Fueron dos o tres días de mucha actividad. Creo que fue una muy buena experiencia. Creo que mucho tiene que ver con la organización del evento: estaba muy enfocado en inversiones en el sector real”, sostuvo.

En contraste con Nueva York, donde había participado de un encuentro de perfil más financiero, destacó la organización de las reuniones en París.

“Acá el foco estaba puesto claramente en inversiones, y en inversiones reales en áreas donde los gobernadores tienen interés”, explicó.

También valoró el impacto de la iniciativa en la imagen del país: “Es positivo también para el país. Más allá de todo esto, se traduce en una mejor imagen del país, en vender la Argentina. En algún sentido, la palabra es ‘venderla’”.

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La volatilidad política y las elecciones

Timerman diferenció la mirada de los inversores financieros de la de quienes evalúan proyectos de inversión productiva. Aseguró que en el sector financiero preocupa más el foco que pone el Gobierno en mantener esta política muy dirigida a combatir la inflación y dejar de lado un poco la actividad.

Y vinculó esa preocupación con el escenario político: “Preocupa porque, de alguna manera, hay una correlación entre eso y la volatilidad política que se puede esperar de acá a las elecciones”.

Timerman consideró que todavía falta tiempo para los comicios, pero advirtió sobre el modo en que la discusión política puede impactar en las expectativas de los inversores. “Falta mucho y se empezó a discutir demasiado abiertamente todo lo que puede pasar políticamente. Y eso claramente preocupa”, sostuvo.

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En cambio, explicó que entre quienes evalúan inversiones en la economía real el escenario electoral tiene, por ahora, una incidencia diferente. “En estas inversiones que se vieron anunciadas en estos días, yo creo que es un poco menos relevante, porque consideran que necesita haber un cambio muy drástico para que la situación cambie, de alguna manera, el horizonte que ellos ven en el activo que tiene la Argentina”, señaló.

“Debería ser una elección muy pendular y todavía no ven ese escenario. Creen que Argentina algunas políticas de Estado va a mantener”, agregó.

Sin embargo, planteó una incógnita sobre el impacto social y político del proceso de transformación.

“Lo que preocupa más que nada es el hecho de que claramente esta es una situación, un proceso de transformación donde hay ganadores y perdedores. Y no se sabe, y el Gobierno no lo puede saber, aunque lo garantiza, pero no lo puede saber, qué va a pasar en las elecciones si la gente ve que, de alguna manera, está peor de lo que estaba antes, o cierta gente está peor, y el proceso político decanta de una manera no esperada para el Gobierno”, afirmó.

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Axel Kicillof y la interna del peronismo

Timerman también se refirió a una reunión que mantuvo Axel Kicillof con inversores en Nueva York. “Fue una reunión corta de Axel. Había, digamos, 20, 25 inversores y sorprendió un poco por lo que no dijo, más que por lo que dijo. En el sentido de que no cuestionó —podría haber cuestionado— el RIGI, algunas políticas de Estado. Pero no: más que nada se dedicó a hablar de la provincia, de los problemas de la provincia, etcétera. Le dedicó poco a su rol de candidato presidencial”, relató.

A partir de sus conversaciones con inversores en Nueva York y París, señaló que existe incertidumbre sobre la interna peronista.

“Lo que me di cuenta, tanto en Nueva York como acá, es que hay muchos inversores que realmente no creen que termine siendo el candidato. La pregunta que más le hacen es: ‘Bueno, ¿cómo va a decantar la interna en el peronismo?”, explicó.

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“Yo creo que hay una preocupación en general sobre qué va a pasar con la economía y si esa situación va a terminar debilitando al Gobierno previo a las elecciones”, sostuvo.

Y agregó: “Me parece que el foco en Axel es exagerado en este momento”.

Consultado sobre esa afirmación, aclaró: “No me da la sensación de que el mercado esté tan preocupado hoy en día, porque no le ve demasiadas chances a Axel de acceder a la Presidencia hoy en día. Eso puede cambiar”.

Según su interpretación, la centralidad de Kicillof también puede responder a los incentivos de distintos sectores políticos.

“Todos están fogoneando a Axel porque les conviene de alguna manera. Al Gobierno, para hablar del riesgo kuka, y a muchos peronistas también, porque, de alguna manera, debilitan al Gobierno si el riesgo se intensifica, mientras puede venir un moderado”, explicó.

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“El principal riesgo argentino es político”

Para el especialista, el desafío no se limita a las variables económicas, sino también a la posibilidad de construir acuerdos que permitan sostener las transformaciones a lo largo del tiempo.

“Yo creo que el plan económico apunta a una transformación de la Argentina más abierta, con más inversión, con más desarrollo, etcétera. Ahora, en todos los procesos, en todos los procesos, y en muchos de los que mencionó el Gobierno en esta visita, que se hizo en otros países, es un proceso de cambio, de transformación que dura más de cuatro años. A veces dura 10 o 12 años”, explicó.

Y añadió: “En todos esos intentos exitosos de hacer este tipo de transformación en un país que realmente viene muy atrasado respecto del desarrollo, generalmente se hizo en base a ciertos consensos básicos. Y yo creo que en Argentina estamos lejos de encontrar eso”.

Finalmente, ubicó en la dinámica política uno de los principales factores de incertidumbre para los inversores.

“Es difícil. Eso es lo que más me preocupa a mí. Me preocupa esta constante división que hay. Yo creo que el principal riesgo argentino es político, en el sentido de identificar al adversario, al tipo que piensa también diferente, aunque no sea tan diferente, como un enemigo”, afirmó. Y concluyó: “Eso es algo inentendible para muchos inversores”.

Mirá la nota completa a Javier Timerman

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