Tiene 25.000 hectáreas, alberga a 200 especies de aves y playas de arena y barro: cómo es el parque costero de Buenos Aires reconocido por la UNESCO

El Parque Costero del Sur abarca 25.000 hectáreas sobre la ribera del Río de la Plata en los partidos de Magdalena y Punta Indio (Captura/YouTube)

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A solo 150 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Parque Costero del Sur representa uno de los corredores de biodiversidad más relevantes del litoral bonaerense. Se trata de un área protegida que integra una diversidad de ecosistemas costeros y terrestres, y que fue distinguida internacionalmente por su valor ecológico y su modelo de gestión sustentable.

El parque se extiende por los partidos de Magdalena y Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, sobre la ribera del Río de la Plata. Su baja intervención humana es una de sus características más notorias, lo que lo convierte en un destino diferente respecto de los circuitos turísticos convencionales de la región.

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Tanto su relevancia ambiental como su accesibilidad desde la capital explican el interés creciente de quienes buscan espacios naturales para recorrer durante un fin de semana. La Administración de Parques Nacionales (APN) lo describe como un área donde coexisten especies en peligro de extinción y ambientes prácticamente sin alteraciones, condiciones que motivaron su reconocimiento ante organismos internacionales y que sostienen la diversidad de propuestas para visitantes.

La reserva alberga una biodiversidad única, con más de 200 especies de aves y animales autóctonos y en peligro de extinción (Captura/YouTube)

Cómo es el parque Costero del Sur

El Parque Costero del Sur abarca cerca de 25.000 hectáreas y se despliega a lo largo de 70 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata, desde esa ribera hasta la Bahía de Samborombón. Según su página oficial, el área integra una sucesión de ambientes: playas de arena y barro, barrancas, pastizales pampeanos, bosques de tala y una extensa red de humedales.

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Desde 1984, el parque cuenta con protección legal. La APN señala que fue creado para conservar la biodiversidad local, que comprende más de 200 especies de aves, además de mamíferos autóctonos, reptiles y una flora adaptada al entorno ribereño. Entre las aves, el cardenal amarillo —especie en peligro de extinción— es uno de los emblemas de la zona y uno de los más frecuentes en los recorridos de avistamiento.

El sector se caracteriza por su escasa presencia de infraestructura: los pequeños pueblos costeros tienen predominio de calles de tierra y construcciones dispersas en contacto directo con la naturaleza. Gran parte del área carece de señal de celular, como consecuencia de la escasa infraestructura de telecomunicaciones.

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Las playas El Pericón, La Escondida y El Sarandí ofrecen espacios para la práctica de deportes náuticos y acampe (Wikipedia)

Las principales atracciones del parque Costero del Sur

Entre los puntos de interés del parque se destacan tres playas principales en las inmediaciones de Punta Indio: El Pericón, que cuenta con servicios básicos y camping privado; La Escondida, frecuentada por quienes buscan playas poco concurridas; y El Sarandí, con camping municipal y ubicación próxima al borde costero.

Para quienes prefieren el senderismo, el Sendero de Interpretación Arroyo Villoldo ofrece un circuito de 1.100 metros —ampliable hasta 6.000 metros— que atraviesa túneles de vegetación y permite el registro de especies autóctonas. La observación de aves y la fotografía de fauna son actividades habituales en ese recorrido.

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En las playas es posible practicar kayak, kitesurf y pesca deportiva, además de caminatas y paseos en bicicleta. Las cabalgatas por los bosques de tala constituyen otra opción para recorrer el entorno. Por las noches, la baja contaminación lumínica habilita la observación de estrellas y fenómenos astronómicos.

La historia del lugar suma puntos de interés: en el área persisten las ruinas del Hotel Argentino, vestigio de un antiguo centro turístico de élite que funcionó con hoteles y casino en la década de 1930. También se encuentran esculturas como el Indio Querandí y el Guardián de la Cruz del Sur, obras de Luis Lofeudo en tributo a culturas originarias. El calendario anual local incluye la Fiesta de la Mariposa Bandera Argentina y carnavales que integran la vida cultural de la zona. La oferta gastronómica se completa con restaurantes y bodegones familiares de cocina tradicional.

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El Sendero de Interpretación Arroyo Villoldo ofrece un recorrido de hasta 6.000 metros entre vegetación nativa (@puntaindiodelanaturaleza)

Cuándo fue reconocido por UNESCO

La distinción fue otorgada en 1984, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incorporó al Parque Costero del Sur a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. De acuerdo con el portal oficial del parque y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la designación responde a su función como área representativa de los ecosistemas costeros del Río de la Plata y a su rol central en la protección de especies amenazadas.

El modelo de gestión de la reserva articula la conservación ambiental con la vida cotidiana de las comunidades vecinas, a través del turismo de base comunitaria y la educación ambiental. La participación activa de los habitantes locales forma parte del esquema de manejo, con el objetivo de preservar el patrimonio natural y cultural de la región.

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Cómo llegar desde CABA

El acceso principal al parque se realiza en automóvil por la Autopista Buenos Aires-La Plata hasta el kilómetro 48; desde allí se continúa por la Ruta Provincial 36 hacia Verónica y, finalmente, se recorren aproximadamente cinco kilómetros de camino de tierra hasta el pueblo. El tiempo estimado de viaje es de dos horas y media.

Quienes opten por el transporte público pueden tomar el Tren Roca hasta La Plata y continuar con el servicio del Expreso La Plata hasta Verónica. Desde ese punto, micros locales y remises completan el trayecto a Punta Indio. También parten servicios directos desde la Terminal de Ómnibus de La Plata.

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