Ciencia

¿Agua o bebidas sin azúcar? Un estudio reveló cómo impactan en el peso

Un ensayo clínico de la Universidad de Liverpool siguió durante dos años a casi 500 adultos y evaluó, además, distintos indicadores de salud para determinar qué efectos tuvo cada alternativa

Una balanza gris sostiene un vaso transparente con agua a la izquierda y una lata azul a la derecha, rodeada por una cinta métrica.
La Universidad de Liverpool evaluó a casi 500 adultos con sobrepeso durante un período de dos años (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las bebidas sin azúcar suelen elegirse para reducir el consumo de refrescos azucarados. Sin embargo, su utilidad para controlar el peso sigue en discusión, en parte porque todavía se debate si los edulcorantes, que endulzan con pocas o ninguna caloría, pueden alterar el hambre, favorecer el aumento de peso con el tiempo o afectar otros aspectos de la salud.

Para responder a esas dudas, investigadores de la Universidad de Liverpool siguieron durante dos años a 493 adultos con sobrepeso u obesidad que participaban en un programa de cambio de hábitos. El ensayo halló que quienes consumieron bebidas sin calorías tuvieron una reducción de peso similar a quienes bebieron agua, sin una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos.

PUBLICIDAD

La investigación evaluó productos de venta habitual que contenían aspartamo, acesulfamo de potasio y sucralosa. Publicado en la revista British Journal of Nutrition, el trabajo suma datos a un debate que hasta ahora se había apoyado, en gran medida, en investigaciones observacionales. Esos estudios registran hábitos y resultados de salud, pero no permiten establecer por sí solos si un hábito provoca directamente un cambio.

Infografía con una balanza que equilibra un vaso con agua y una lata de refresco dietético, junto a datos y gráficos sobre un estudio científico.
El ensayo clínico comparó el consumo de agua frente a bebidas sin calorías en un programa de cambio de hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asignación al azar permitió comparar las dos opciones en condiciones similares

Dentro del programa, cada participante recibió por sorteo una de dos indicaciones diarias: beber agua o consumir bebidas dietéticas disponibles en el mercado. Ese reparto al azar es una herramienta habitual en los ensayos clínicos, porque evita que la elección dependa de las características personales de quienes participan.

PUBLICIDAD

De ese modo, si al final aparecen diferencias entre los grupos, resulta más fácil analizar si se relacionan con la opción evaluada. Las cantidades de edulcorantes empleadas se mantuvieron dentro de los límites de seguridad fijados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los participantes de ambos grupos lograron reducir el perímetro de la cintura y la cadera durante el seguimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en el estudio, al cabo de las 104 semanas el grupo que consumió bebidas con edulcorantes había perdido, en promedio, 4,8 kilogramos. En el grupo que bebió agua, la pérdida media fue de 3,7 kilogramos. La diferencia no fue lo bastante grande como para concluir que una de las dos opciones fuera superior a la otra.

El seguimiento incluyó un último año sin el acompañamiento del programa de cambio de hábitos. Aun así, ambos grupos mantuvieron una parte del peso perdido. También redujeron la medida de la cintura y la cadera y registraron mejoras en distintos indicadores de composición corporal.

Jo Harrold, decana de Psicología de la Universidad de Liverpool, afirmó en el comunicado institucional que “las preocupaciones sobre que los edulcorantes alteren el apetito o causen aumento de peso no se sostienen cuando se las pone a prueba en un ensayo aleatorizado riguroso y de largo plazo”.

El estudio también evaluó la presión arterial y otros indicadores metabólicos

Además del peso, el equipo analizó la presión arterial, el colesterol y otros indicadores metabólicos. El colesterol total aumentó en el grupo que consumió bebidas con edulcorantes, mientras que la hemoglobina glicosilada (HbA1c) y la presión arterial diastólica disminuyeron más en el grupo que bebió agua.

Los autores señalan que estos resultados deben interpretarse con cautela, entre otros motivos por el tamaño reducido de algunas muestras.

Fila de tres vasos de vidrio transparentes sobre una mesada de cocina: uno con gaseosa de naranja, otro de cola y el último de lima-limón, todos con hielo y condensación.
La investigación evaluó productos comerciales que contenían aspartamo, acesulfamo de potasio y sucralosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esos controles, los investigadores también evaluaron si las bebidas podían modificar la regulación del apetito, es decir, las señales del organismo que intervienen en el hambre y la saciedad.

El comunicado sostuvo que los resultados “no respaldan las preocupaciones de que las bebidas con edulcorantes no nutritivos alteren la regulación del apetito o causen daño metabólico a largo plazo”. Con esa última expresión se refiere a cambios perjudiciales en la forma en que el cuerpo procesa y utiliza la energía.

Ambos grupos redujeron el consumo de azúcar, aunque la baja fue levemente mayor entre las personas que recibieron bebidas con edulcorantes. El trabajo no las comparó con refrescos azucarados, sino con agua, para establecer si dentro del programa de cambio de hábitos producían resultados distintos sobre el peso.

En ese contexto, Jo Harrold, decana de Psicología de la Universidad de Liverpool, señaló en el comunicado institucional que la institución espera que estos hallazgos “informen las futuras orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y las políticas de salud pública”.

Un hombre mayor sentado en una camilla recibe un chequeo de presión arterial de una enfermera junto a una mesa con medicamentos.
Los controles clínicos no detectaron diferencias significativas en la presión arterial ni en el colesterol entre las dos opciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, Jason Halford, profesor de Psicología Biológica y Conductas de Salud en la Universidad de Leeds y exintegrante de la Universidad de Liverpool, afirmó en el comunicado institucional que “este estudio proporciona la prueba clínica de largo plazo que faltaba en las discusiones internacionales”.

El proyecto buscó evaluar el efecto de las bebidas con edulcorantes no nutritivos sobre el manejo del peso y otros indicadores de salud. Según el comunicado, estos resultados se suman a un análisis anterior del mismo grupo, publicado en 2023 en una revista especializada.

Temas Relacionados

Pérdida de pesoaguaAzúcarNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿No sentir estrés es saludable? Por qué la tranquilidad sostenida puede ser una señal de alarma

Un estudio de la Universidad de California identificó que algunas personas parecerían atravesar menos tensiones diarias, aunque halló un patrón cognitivo particular que podría estar vinculado también a otros hábitos sociales

¿No sentir estrés es saludable? Por qué la tranquilidad sostenida puede ser una señal de alarma

3 minutos vs 90: qué dice la ciencia sobre los beneficios de cada tipo de entrenamiento

Un estudio publicado en Cell Reports Medicine midió la respuesta del organismo tras sprints máximos y ciclismo moderado. Parte de esa reacción persistió incluso después de ocho semanas de entrenamiento, según el cardiólogo Paul Cohen

3 minutos vs 90: qué dice la ciencia sobre los beneficios de cada tipo de entrenamiento

Cuál es el error frecuente que puede alterar la medición de los valores de la presión arterial

Las guías de la Asociación Americana del Corazón establecen condiciones precisas para el control, con consecuencias directas sobre el diagnóstico y el tratamiento indicado a los pacientes

Cuál es el error frecuente que puede alterar la medición de los valores de la presión arterial

El día no dura 24 horas exactas: el misterioso efecto que explica por qué cambia unos milisegundos

Los relojes de alta precisión detectan diferencias de tiempo que se acumulan o se reducen a lo largo de las décadas. Un estudio publicado en Nature brinda las razones de este extraño fenómeno

El día no dura 24 horas exactas: el misterioso efecto que explica por qué cambia unos milisegundos

La soledad no afecta igual a hombres y mujeres: cómo puede reducir los años de vida saludable

Un análisis publicado en Nature Communications determinó que tanto el aislamiento social como la soledad reducen de forma considerable los años que una persona pasa sin enfermedades crónicas o trastornos mentales

La soledad no afecta igual a hombres y mujeres: cómo puede reducir los años de vida saludable

DEPORTES

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

Franco Colapinto terminó 22° la segunda práctica del GP de Baréin en Malasia de F1: la penalización de 15 puestos que recibió

La fuerte reflexión de Briatore sobre el incidente de Colapinto en Bakú: “Regalamos muchos puntos”

Penas de hasta 14 años: el City podría enfrentar un dictamen que podría escalar más allá del fútbol

Arteta prepara al Arsenal para la Champions League: “No quiero que los jugadores y el personal entren en pánico”

Jugó en la primera de Racing y hoy lo “alquilan” como arquero amateur a través de una app: “Me han pagado hasta seis cifras por un partido”

TELESHOW

Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

FIC.UBA 2026: Lita Stantic y Félix “Chango” Monti recibieron el Doctorado Honoris Causa en una noche de cine y emoción

Cazzu dará su primer show en un estadio en Jujuy con homenajes a su tierra: “Me da vergüenza, pero estoy orgullosa”

Agustín Rada reveló el costo físico que le produjo actuar en Charlie y la Fábrica de Chocolate: “Estaba demacrado”

El romántico mensaje de Denisse González a Bautista Mascia, tras recibir el alta de su internación: “Más llevadero”

INFOBAE AMÉRICA

Penas de hasta 14 años: el City podría enfrentar un dictamen que podría escalar más allá del fútbol

Penas de hasta 14 años: el City podría enfrentar un dictamen que podría escalar más allá del fútbol

Cuál es la rutina que promete mejorar la agilidad y la capacidad de reacción

El piloto indio de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: “No podía dejar que todos murieran”

EEUU refuerza su presencia militar en Medio Oriente con miles de soldados mientras Trump evalúa una nueva ofensiva contra Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque contra Kiev y volvió a atacar un puente clave de Ucrania: al menos un muerto y dos heridos