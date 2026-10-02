El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

El Dibu Martínez respaldó a Nico Paz como el próximo 10 de la selección argentina

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Emiliano Dibu Martínez dejó un mensaje que alimentó la discusión sobre el futuro de la camiseta más representativa de la selección argentina. El arquero comentó una publicación de Nico Paz con la pregunta “¿Nuevo número 10?”, después de la goleada 4-0 ante Bolivia, y puso el foco sobre uno de los jóvenes que busca consolidarse en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El intercambio ocurrió en las redes sociales tras el amistoso disputado en Córdoba. Paz, mediocampista del Como de Italia, compartió imágenes de su actuación en el estadio Mario Alberto Kempes. Entre los comentarios apareció el de Emiliano Martínez, quien escribió en inglés: “New number 10?”.

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La frase del arquero no implicó una decisión formal dentro del plantel ni del cuerpo técnico, aunque expuso la valoración de uno de los referentes del seleccionado hacia el futbolista de 21 años. El dorsal que durante años perteneció a Lionel Messi quedó instalado como uno de los temas a resolver en la nueva etapa de la Albiceleste. El mensaje de Martínez llegó después de una actuación destacada de Nico Paz en el triunfo argentino. El mediocampista convirtió el segundo tanto de la noche y participó en otra de las jugadas decisivas del 4-0 frente a Bolivia.

Nico Paz tuvo una destacada actuación en la goleada 4-0 ante Bolivia (REUTERS/Rodrigo Valle)

Su gol nació de una recuperación en campo rival. Gianluca Prestianni recuperó la pelota y habilitó a Exequiel Palacios, quien detectó el movimiento de Paz hacia el área. El volante recibió el pase con espacio, observó la salida del arquero y definió por encima de su cuerpo para ampliar la ventaja argentina. La acción tuvo una particularidad: Julián Álvarez y Lautaro Martínez arrastraron marcas fuera del centro del ataque, lo que dejó el carril libre para la diagonal del jugador del Como. Paz resolvió con precisión ante la salida del guardameta boliviano.

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Además del gol, el mediocampista aportó una asistencia para Cristian Cuti Romero. El defensor convirtió de cabeza después de un tiro libre ejecutado por el zurdo, quien envió un centro al área con la trayectoria necesaria para que el zaguero definiera. Paz registró así un gol y una asistencia en la goleada 4-0 ante Bolivia, una producción que reforzó su presencia en un equipo que atraviesa un proceso de renovación tras el Mundial de 2026.

Vale destacar que el Dibu no fue el único que dijo presente dentro del posteo del mediocampista ofensivo del conjunto nacional. Giuliano Simeone le firmó “Qué Golazo”, mientras que el defensor Leo Balerdi añadió “Re editado”, junto al emoji de un fueguito. Otro de los nuevos referentes, como lo es Lisandro Martínez, lo rebautizó como “Linda Ratoncito”. El joven del Benfica Gianluca Prestianni, por su parte, comentó con tres emojis de fuego. Incluso viejas glorias de la selección destacaron su performance. Javier Zanetti, histórico lateral derecho de Argentina y actual vicepresidente del Inter, uno de los clubes que estuvo interesado en su ficha, se sumó con emojis de aplausos.

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El atacante del Como de Italia amplió diferencias en Córdoba

El tanto frente a Bolivia fue el segundo de Nico Paz con la selección argentina mayor. El primero había llegado el 27 de marzo de 2026, en un amistoso ante Mauritania disputado en La Bombonera. Aquella vez convirtió de tiro libre. Frente a Bolivia, en cambio, mostró otra faceta de su repertorio: atacó el espacio desde la segunda línea, leyó la ubicación del arquero y definió con una sutileza que le permitió superar el achique.

La postura de Lionel Scaloni en los últimos días fue prudente. Antes del encuentro ante Bolivia, el entrenador explicó que no existe una obligación de entregar de inmediato la camiseta número 10 durante los amistosos posteriores al Mundial. “En estos partidos no tenemos obligación de dar la 10, así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién elegimos”, afirmó el estratega de Pujato. Contra Bolivia el futbolista del Como utilizó el dorsal 18.

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El entrenador agregó que la decisión todavía no está tomada. “Por Eliminatorias queda fija, pero la idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos definido”, sostuvo en la conferencia de prensa previa al duelo ante Bolivia.