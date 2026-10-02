Costa Rica envejece: población de 65 años y más se duplicó en dos décadas y ya supera las 638,000 personas

Costa Rica pasó de 263,431 personas de 65 años y más en 2006 a 638,378 en 2026, según datos del INEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica atraviesa una acelerada transformación demográfica. La población de 65 años y más pasó de representar apenas el 6.2% de los habitantes en 2006 a alcanzar el 12.2% en 2026, según datos divulgados este 1.º de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con motivo del Día de la Persona Adulta Mayor.

En términos absolutos, el cambio es todavía más evidente. Hace dos décadas el país contabilizaba 263,431 personas de 65 años o más, mientras que para 2026 la cifra ascendió a 638,378, es decir, unas 374,947 personas adicionales dentro de este grupo etario.

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Los datos forman parte de las estimaciones y proyecciones nacionales de población elaboradas por el INEC, que muestran cómo el envejecimiento demográfico está modificando progresivamente la estructura de la sociedad costarricense.

La composición por sexo también mantiene una mayoría femenina. En 2006, las mujeres representaban el 52.7% de la población adulta mayor y los hombres el 47.3%. Para 2026, la proporción femenina aumentó ligeramente hasta el 53.1%, mientras los hombres representan el 46.9%.

De acuerdo con la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.º 7935, se considera persona adulta mayor a toda aquella que tiene 65 años o más.

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Montes de Oca encabeza el envejecimiento

El fenómeno no avanza de manera uniforme en todo el territorio nacional. Los datos cantonales muestran importantes diferencias y colocan a Montes de Oca como el cantón con el índice de envejecimiento más elevado tanto en el presente como en las proyecciones futuras.

Este indicador mide la cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 personas menores de 15 años.

En 2006, Montes de Oca tenía un índice de 40.2, seguido por San Mateo, con 37.9, y San José, con 35.7.

Veinte años después, la situación cambió de forma considerable. Para 2026, Montes de Oca alcanza un índice de 131.0, lo que significa que registra aproximadamente 131 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años.

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Le siguen San José, con 108.6, y San Mateo, con 104.8. Los tres cantones superan ya la barrera de los 100 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.

Las proyecciones del INEC muestran una profundización de esta tendencia en las próximas décadas. Para 2046, Montes de Oca podría alcanzar un índice de 340.2, San José llegaría a 302.8 y Belén a 294.6.

Las cifras reflejan una transformación que podría tener implicaciones en áreas como salud, pensiones, vivienda, cuidados, transporte y servicios sociales, ante una población que progresivamente tendrá una mayor proporción de adultos mayores.

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Montes de Oca registra en 2026 un índice de envejecimiento de 131 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, el más alto entre los cantones destacados por el INEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más adultos mayores son jefes de hogar

El cambio demográfico también se observa dentro de los hogares costarricenses.

En 2015, las personas adultas mayores representaban el 18.6% de las jefaturas de hogar del país. Para 2020, esa proporción había aumentado a 24.4%, mientras que en 2025 llegó al 28.7%.

Esto significa que prácticamente tres de cada diez jefaturas de hogar corresponden actualmente a una persona adulta mayor.

Sin embargo, el crecimiento de esta población también está acompañado de desafíos económicos.

En 2015, el 14.1% de las personas de 65 años y más se encontraba en condición de pobreza. La proporción aumentó hasta 21.0% en 2020, mientras que para 2025 disminuyó a 18.5%.

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Aunque el porcentaje se redujo frente al registrado durante 2020, permanece por encima del nivel observado una década antes.

Las personas adultas mayores representaron el 28.7% de las jefaturas de hogar en 2025, frente al 18.6% registrado diez años atrás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1,100 denuncias por abandono y maltrato

Datos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) indican que entre enero y julio de 2025 se registraron 1,154 denuncias por abandono y maltrato contra personas adultas mayores.

Además, 152 personas se encontraban a la espera de una reubicación debido a situaciones de abandono o agresión, según información correspondiente al periodo comprendido entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025.

Las cifras se conocen en momentos en que Costa Rica continúa avanzando hacia una estructura demográfica con mayor peso de las personas adultas mayores y una reducción relativa de las generaciones más jóvenes.

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Las proyecciones del INEC apuntan a que este proceso continuará durante las próximas décadas, lo que plantea el desafío de adaptar las políticas públicas y servicios a una población que vivirá más años y tendrá una presencia cada vez mayor dentro de la sociedad costarricense.