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Quién es el tenista paraguayo que causa sensación en el circuito: su vínculo con la Argentina y la polémica con una jueza

Tiene 22 años y arrolló a Rafael Jódar, número 13° del mundo, por 6-1 y 6-3 en el ATP 500 de Tokio. Hace dos años y medio rondaba el puesto 500, apalancó su ranking jugando torneos en el país y hoy está a un paso del Top 50

Daniel Vallejo venció al español Rafael Jodár en el debut del ATP de Tokio (Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura)
Daniel Vallejo venció al español Rafael Jodár en el debut del ATP de Tokio (Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura)
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El tenis paraguayo se hace un lugar en la élite mundial de la mano de Daniel Vallejo. Nacido hace 22 años en Asunción, el joven que alguna vez llegó a ser número 1° del mundo junior y que se entrenó durante un año en la Academia Rafa Nadal atraviesa el mejor momento de su carrera y se convirtió en la principal referencia de un país que busca tener protagonismo en el circuito internacional.

Hace exactamente un año, Vallejo buceaba entre la segunda categoría del circuito, los Challenger, y la tercera, el ITF World Tennis Tour, recientemente renombrado World Tennis Tour. En aquella temporada no disputó ningún cuadro principal del ATP Tour y solo jugó las clasificaciones del Abierto de Australia y de Santiago.

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A pesar de ello, Daniel, que representa a su país en la Copa Davis, tuvo un 2025 destacado en el circuito Challenger. Se consagró campeón en Curitiba y Guayaquil, fue finalista en Buenos Aires y Costa do Sauipe y, además, conquistó los títulos de los M25 de Punta del Este, Mar del Plata y Londrina.

El 2026 comenzó con un cambio de escenario para el jugador, que reside en Buenos Aires en busca de mejores infraestructuras para sus entrenamientos y que, además, es entrenado por el argentino Andrés Schneiter. El paraguayo arrancó la temporada en el puesto 143 del ranking mundial y en febrero consiguió un triunfo, en el ATP de Santiago, que tuvo un significado especial para su país: cortó una sequía de casi 16 años sin victorias paraguayas en cuadros principales de torneos ATP. El último había sido Ramón Delgado en 2010.

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En marzo, Vallejo se estrenó por primera vez dentro del Top 100. “No es fácil estar entre los cien mejores viniendo desde Paraguay. He trabajado mucho para llegar hasta acá. Mi objetivo no es solo estar entre los cien mejores, sino seguir escalando en el ranking”, expresó por entonces.

Lautaro Midón Daniel Vallejo M25 Mar del Plata
Daniel Vallejo junto a Lautaro Midón durante la premiación del M25 de Mar del Plata

Su crecimiento continuó durante los meses siguientes. El guaraní levantó los trofeos de los Challenger de Concepción e Itajaí y alcanzó las finales de Brasilia y Valencia. En julio llegó uno de los grandes saltos de su carrera: alcanzó las semifinales del ATP de Bastad y se convirtió en el cuarto paraguayo de la Era Abierta en llegar a esa instancia, después de Víctor Pecci, Francisco González y Ramón Delgado. Además, en Bastad puso fin a una sequía de 24 años sin un semifinalista paraguayo en un torneo ATP.

Entre otros resultados importantes llegó a la ronda 32 de los Masters 1000 de Madrid y Cincinnati, se dio el gusto de llegar a la segunda ronda en Roland Garros, y también ser parte de los 128 jugadores que compitieron por alzarse del trofeo de Wimbledon y el Us Open.

Su progresión también estuvo acompañado por un episodio que lo puso en el centro de la escena, aunque esta vez por un motivo extradeportivo. Tras su eliminación en la segunda ronda de Roland Garros ante el francés Moise Kouamé, Vallejo cuestionó públicamente el desempeño de la jueza de silla brasileña Ana Carvalho y sostuvo que ese tipo de partidos debía ser arbitrado por un hombre.

Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión y el certamen parisino le impuso una multa de 65.000 euros, la más alta en la historia del torneo. Posteriormente, el paraguayo se disculpó y aseguró que sus palabras habían surgido en un contexto de mucha tensión luego de casi cinco horas de partido.

Durante esta semana, Vallejo estrenó su mejor ranking, el puesto 56, y consiguió la victoria más importante de su carrera en el ATP 500 de Tokio, donde derrotó en el debut al español Rafael Jódar (13°) por 6-1 y 6-3 en una actuación que volvió a poner su nombre en el centro de la escena internacional.

Por un lugar en los cuartos de final Vallejo enfrentará en la madrugada del sábado al italiano Matteo Berrettini (47°). El encuentro comenzará a las 4:00 (hora argentina).

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