El Salvador exigirá inspección mecánica a 158 mil camiones y abre convocatoria para nuevos talleres de carga pesada

El VMT intensifica los operativos de pesaje y revisión técnica en carreteras para fiscalizar que las flotas comerciales cumplan con las normativas de peso y seguridad vial (Cortesía: MOPT).

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El Viceministerio de Transporte (VMT) de El Salvador abrió una convocatoria nacional para la instalación de nuevos talleres de revisión técnica vehicular, ante la necesidad de inspeccionar 158 mil camiones de carga tras el trágico accidente múltiple ocurrido en el redondel de la Integración, en Apopa, San Salvador, el pasado 30 de septiembre.

El siniestro vial, originado por una volqueta modificada de forma artesanal que sufrió una falla en el sistema de frenos, involucró a 14 vehículos y dejó un saldo de siete lesionados y dos personas fallecidas.

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Actualmente, la nación centroamericana cuenta con 12 talleres autorizados, pero solo siete talleres disponen de las dimensiones físicas y el equipamiento adecuado para realizar diagnósticos a unidades de gran tonelaje.

Para absorber la demanda de revisiones obligatorias en todo el territorio salvadoreño, el VMT habilitó un proceso público para que personas naturales o empresas privadas instalen centros de inspección con los requisitos administrativos y de espacio requeridos para evitar la saturación de las calles colindantes.

De forma estatal y en paralelo a la convocatoria del sector privado, la institución implementará talleres propios distribuidos estratégicamente en:

Zona central

Zona occidental

Zona oriental.

Asimismo, las autoridades reforzarán las instalaciones tecnológicas en los predios de básculas fijas situados en Acajutla, San Miguel y la carretera hacia Zacatecoluca, con el propósito de descentralizar la inspección técnica y fiscalizar de forma permanente el peso y las dimensiones del transporte comercial.

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El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, durante su entrevista en la emisora Radio YSKL, donde anunció la obligatoriedad de la revisión técnica vehicular para todo el transporte de carga (Cortesía: Secretaría de Prensa).

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, destacó la relevancia del transporte de mercancías para dinamizar la economía nacional, aunque remarcó que la actividad comercial debe someterse a los parámetros de seguridad vial. En esa línea, el VMT mantiene digitalizados el 100% de los trámites del sector mediante la plataforma Simple del gobierno de El Salvador, lo cual redujo el tiempo de procesamiento de permisos a un promedio de 24 horas.

“Lo que no es negociable es la seguridad de todas las personas que utilizamos la vía pública”, enfatizó Reyes en declaraciones a la emisora Radio YSKL. El funcionario advirtió que la institución recurrirá a las cámaras de fotomultas y a controles móviles para sancionar el incumplimiento de los horarios restringidos y los excesos de velocidad.

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Las pesquisas técnicas desarrolladas por las autoridades en la zona del redondel de la Integración determinaron que la unidad responsable del desastre presentaba modificaciones irregulares. El vehículo consistía en un cabezal diseñado originalmente para el arrastre de contenedores que fue convertido sin supervisión técnica en un camión de volteo.

La revisión mecánica obligatoria se extenderá a la totalidad de la flota comercial

Frente al riesgo recurrente de siniestros viales causados por imprevistos mecánicos, el gobierno salvadoreño resolvió masificar los diagnósticos técnicos preventivos. Esta decisión expande una medida implementada el 8 de agosto pasado, la cual exigía la revisión técnica anual únicamente a unos 17 mil vehículos articulados con año de fabricación de 1999 o anterior.

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“Esta misma medida se va a hacer para la totalidad del parque vehicular, estaríamos hablando de alrededor de 158 mil vehículos”, confirmó el titular del VMT. La disposición abarca a camiones livianos, pesados y volquetas, los cuales deberán obtener la aprobación técnica cada vez que requieran renovar su tarjeta de circulación.

Inspectores del Viceministerio de Transporte despliegan controles en carretera para verificar el cumplimiento de los horarios de circulación y la documentación de las flotas pesadas (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Durante el proceso de inspección en los centros autorizados, los técnicos evalúan:

El estado de los neumáticos

La eficacia de los frenos

El funcionamiento de las luces altas y bajas

Los cricos del parabrisas

La señalización reflectiva

La alarma de retroceso

La presencia de extintores y conos.

El funcionario abogó que los controles vehiculares continuarán de forma intensiva en los principales accesos a la capital para evitar la sobrecarga de mercancías y garantizar que solo circulen unidades aptas mecánicamente.