Ciencia

Ni más alto ni más atractivo: lo que una voz grave cambia en la percepción de los hombres, según la ciencia

Psicólogos de la Universidad de Durham pusieron a prueba si el tono en el que un hombre habla influye en los juicios sobre su apariencia, dominio y atractivo. Cómo el tono cambia la idea de quienes observan

Un hombre en traje habla ante varios colegas sentados alrededor de una mesa de madera con portátiles y cuadernos.
Un estudio de la Universidad de Durham analizó el efecto del tono vocal en la percepción de dominio y atractivo masculino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una voz más baja puede hacer que un hombre parezca más fuerte, con mayor capacidad de pelea y más influyente entre sus pares, aun cuando quien lo escucha puede observar su cuerpo completo. Sin embargo, una voz grave aumenta la percepción de dominio, pero no garantiza mayor atractivo, según un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science.

La investigación, dirigida por los psicólogos James E. Rutter y Lynda G. Boothroyd, de la Universidad de Durham, examinó una discusión habitual en torno a la evolución de la voz masculina: si los tonos bajos se vinculan principalmente con la atracción de posibles parejas o con la competencia entre hombres.

PUBLICIDAD

Un hombre en suéter negro y una mujer en vestido rojo se miran y sonríen mientras cenan en un restaurante con copas de vino.
La reducción del tono de voz por debajo de un nivel promedio no incrementó la preferencia ni el atractivo romántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios anteriores sobre el asunto se concentraban en audios aislados. En ese formato, los hombres con voces más graves solían ser considerados más atractivos y dominantes. El nuevo trabajo incorporó una variable decisiva: la imagen de la persona que habla.

El equipo filmó a 17 hombres británicos, de entre 19 y 32 años, con diferencias marcadas de estatura, peso y musculatura. Todos usaron una camiseta blanca y pantalones negros, y fueron grabados de cuerpo entero mientras contaban del uno al cinco con un tono neutral.

Luego, los investigadores modificaron digitalmente dos rasgos de cada audio: la frecuencia fundamental, asociada con el tono, y los formantes, que influyen en la resonancia y profundidad percibida de la voz. De cada participante surgieron 12 versiones distintas de un mismo video, con voces desde muy graves hasta más agudas o feminizadas.

PUBLICIDAD

Los tonos bajos hicieron que los participantes parecieran más fuertes

Un hombre en el centro de una mesa habla con otras cuatro personas frente a platos con comida y copas de vino en un restaurante.
La información de la apariencia física superó al impacto de la voz en la valoración final de fuerza y presencia social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca de 1.500 adultos de Estados Unidos evaluaron una sola versión de cada hombre para evitar que advirtieran las modificaciones. Según el grupo al que pertenecían, debían calificar el atractivo, la fuerza física, la capacidad de lucha o el dominio social del participante que aparecía en pantalla.

Los resultados mostraron que los tonos más bajos y los formantes más masculinizados elevaron las evaluaciones de fuerza física, capacidad de lucha y dominancia social. El patrón se mantuvo incluso entre hombres de diferente tamaño corporal.

La diferencia fue moderada, pero persistente. Los autores calcularon que una reducción de 20 hercios en el tono aumentaba en torno a un punto porcentual la proporción de evaluadores que creía que el hombre podía imponerse en una pelea. Esa variación puede ser limitada en términos individuales, aunque una percepción de mayor capacidad para confrontar podría influir en contextos de rivalidad.

La voz también modificó la percepción del peso, no de la estatura

Hombre de talla media en bata blanca de pie sobre una balanza en un baño moderno. Mira hacia abajo a la balanza con una expresión seria.
La alteración hacia un tono vocal más grave llevó a atribuir un peso corporal mayor a los participantes de la prueba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una segunda prueba, 542 hombres estimaron el peso o la altura de quienes aparecían en los videos. Una voz más grave llevó a atribuirles un peso algo mayor, aunque no cambió de forma detectable las estimaciones de altura.

El efecto calculado fue de aproximadamente 0,34 kilogramos más por cada descenso de 20 hercios. La cifra es reducida, pero los investigadores plantearon que la asociación entre tonos bajos y un cuerpo más pesado puede aportar a la percepción de que una persona es físicamente imponente.

La voz pareció funcionar como una señal complementaria de tamaño y fortaleza. No reemplazó la información que entrega la apariencia, pero sí alteró las impresiones de los espectadores.

Ver el cuerpo tuvo una influencia mayor que escuchar la voz

Un grupo de mujeres sentadas en una mesa de oficina observa a un hombre con camisa azul que habla desde un gran monitor colgado en la pared.
La investigación utilizó videos de cuerpo entero de hombres británicos con modificaciones digitales en la frecuencia vocal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen pesó mucho más que el sonido en la mayoría de las valoraciones. Cuando los participantes observaron videos sin audio, las señales visuales explicaron cerca del 22 % de las diferencias en las calificaciones de atractivo y casi el 38 % de las referidas a fuerza física.

En cambio, las alteraciones de voz explicaron aproximadamente el 1% de las diferencias en atractivo y el 2% en fuerza. La brecha fue menor en dominancia social: la voz explicó casi el 5% de las variaciones, frente a alrededor del 12% que correspondió a la información visual.

Los hallazgos indican que la contextura, la postura y otros elementos físicos conservan una influencia central cuando las personas juzgan a un hombre. Aun así, la masculinidad vocal añadió información que modificó, en alguna medida, esas percepciones.

Una voz muy grave no obtuvo una ventaja clara en atractivo

Primer plano de un hombre joven con sudadera azul que grita con la boca abierta en una calle con gente al fondo.
Las voces masculinas con tonos más bajos aumentaron la percepción de fuerza física y capacidad de pelea entre los evaluadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado sobre el atractivo fue distinto. Las voces de tono alto y las versiones con formantes feminizados recibieron evaluaciones más bajas. Pero reducir el tono por debajo de un nivel promedio no produjo una mejora constante en la valoración romántica.

En particular, una voz grave no superó con claridad a una voz media, y la versión más grave tampoco fue la preferida frente a una versión simplemente baja. Para los autores, ese resultado sugiere que los trabajos previos basados solo en audios pueden haber registrado, sobre todo, una menor preferencia por voces percibidas como femeninas antes que una inclinación ilimitada por los tonos cada vez más bajos.

La conclusión del estudio se aleja así de una lectura simple según la cual una voz más grave equivale automáticamente a un mayor atractivo. Al incorporar la imagen de los hombres, el vínculo entre tono bajo y valoración romántica se debilitó.

El estudio refuerza la hipótesis de la competencia entre hombres

Un hombre de espaldas camina en un gimnasio con piso gris y paredes negras, sostiene una mancuerna en cada mano, máquinas de ejercicio a los lados, luces en el techo.
Los resultados del experimento respaldaron la hipótesis de que la voz grave se vincula con la competencia entre hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados son compatibles con la idea de que la voz grave pudo tener relevancia en escenarios de competencia masculina. Los tonos bajos reforzaron la impresión de fuerza, capacidad de lucha e influencia social, tres atributos relacionados con la percepción de dominio.

Sin embargo, Rutter y Boothroyd advirtieron que sus datos no permiten establecer por qué evolucionó la voz masculina. El experimento mide impresiones de evaluadores en línea, no victorias reales en conflictos, jerarquías sociales efectivas ni resultados en relaciones de pareja.

El trabajo también presenta límites de alcance. Los participantes y evaluadores procedían principalmente de países occidentales; los audios duraban cerca de un segundo y consistían en apenas cinco palabras. Queda por determinar si el mismo efecto se reproduce en conversaciones cotidianas, en otras culturas y ante situaciones sociales menos controladas.

Temas Relacionados

HombresVocesTono de vozVoz masculina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Ha sido un viaje increíble”: la emoción de la comandante al llegar a la Estación Espacial Internacional en el vuelo récord de SpaceX

La astronauta de la NASA Jessica Watkins afirmó estar muy emocionada de llegar al laboratorio orbital a 400 kilómetros de la Tierra. El viaje duró menos de 8 horas

“Ha sido un viaje increíble”: la emoción de la comandante al llegar a la Estación Espacial Internacional en el vuelo récord de SpaceX

Síndrome de Intestino irritable: por qué ahora más pacientes pueden recibir el diagnóstico

Una actualización internacional redujo los umbrales de frecuencia del dolor abdominal e incorporó la noción de molestia, con foco en quienes tienen síntomas persistentes que afectan su vida cotidiana

Síndrome de Intestino irritable: por qué ahora más pacientes pueden recibir el diagnóstico

¿No sentir estrés es saludable? Por qué la tranquilidad sostenida puede ser una señal de alarma

Un estudio de la Universidad de California identificó que algunas personas parecerían atravesar menos tensiones diarias, aunque halló un patrón cognitivo particular que podría estar vinculado también a otros hábitos sociales

¿No sentir estrés es saludable? Por qué la tranquilidad sostenida puede ser una señal de alarma

¿Agua o bebidas sin azúcar? Un estudio reveló cómo impactan en el peso

Un ensayo clínico de la Universidad de Liverpool siguió durante dos años a casi 500 adultos y evaluó, además, distintos indicadores de salud para determinar qué efectos tuvo cada alternativa

¿Agua o bebidas sin azúcar? Un estudio reveló cómo impactan en el peso

3 minutos vs 90: qué dice la ciencia sobre los beneficios de cada tipo de entrenamiento

Un estudio publicado en Cell Reports Medicine midió la respuesta del organismo tras sprints máximos y ciclismo moderado. Parte de esa reacción persistió incluso después de ocho semanas de entrenamiento, según el cardiólogo Paul Cohen

3 minutos vs 90: qué dice la ciencia sobre los beneficios de cada tipo de entrenamiento

DEPORTES

El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

Una figura de Portugal salió a apoyar el trabajo del entrenador tras el escándalo con Cristiano Ronaldo y expuso la grieta en la selección

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

Los secretos de la película argentina que quiere competir en los Oscar 2027: “Es una manera de liberar el dolor”

Difunden un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, a dos semanas de su internación

Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

INFOBAE AMÉRICA

¿Vale todo en las elecciones de Brasil? La recta final de la batalla por la presidencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

¿Vale todo en las elecciones de Brasil? La recta final de la batalla por la presidencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Embajada de EE. UU. felicita a El Salvador tras completar nuevas evaluaciones con el Fondo Monetario Internacional

El Salvador implementará una hoja de ruta hasta 2030 para proteger los recursos naturales de sus parques recreativos

“Desagradable, obra maestra, desconcertante, brillante”: la campaña publicitaria de ‘Digger’ juega con las valoraciones de la crítica

Muere la panameña Yamileth Ábrego, top 5 entre las pilotos de motocross más rápidas de Latinoamérica