Ni más alto ni más atractivo: lo que una voz grave cambia en la percepción de los hombres, según la ciencia

Un estudio de la Universidad de Durham analizó el efecto del tono vocal en la percepción de dominio y atractivo masculino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una voz más baja puede hacer que un hombre parezca más fuerte, con mayor capacidad de pelea y más influyente entre sus pares, aun cuando quien lo escucha puede observar su cuerpo completo. Sin embargo, una voz grave aumenta la percepción de dominio, pero no garantiza mayor atractivo, según un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science.

La investigación, dirigida por los psicólogos James E. Rutter y Lynda G. Boothroyd, de la Universidad de Durham, examinó una discusión habitual en torno a la evolución de la voz masculina: si los tonos bajos se vinculan principalmente con la atracción de posibles parejas o con la competencia entre hombres.

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La reducción del tono de voz por debajo de un nivel promedio no incrementó la preferencia ni el atractivo romántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios anteriores sobre el asunto se concentraban en audios aislados. En ese formato, los hombres con voces más graves solían ser considerados más atractivos y dominantes. El nuevo trabajo incorporó una variable decisiva: la imagen de la persona que habla.

El equipo filmó a 17 hombres británicos, de entre 19 y 32 años, con diferencias marcadas de estatura, peso y musculatura. Todos usaron una camiseta blanca y pantalones negros, y fueron grabados de cuerpo entero mientras contaban del uno al cinco con un tono neutral.

Luego, los investigadores modificaron digitalmente dos rasgos de cada audio: la frecuencia fundamental, asociada con el tono, y los formantes, que influyen en la resonancia y profundidad percibida de la voz. De cada participante surgieron 12 versiones distintas de un mismo video, con voces desde muy graves hasta más agudas o feminizadas.

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Los tonos bajos hicieron que los participantes parecieran más fuertes

La información de la apariencia física superó al impacto de la voz en la valoración final de fuerza y presencia social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca de 1.500 adultos de Estados Unidos evaluaron una sola versión de cada hombre para evitar que advirtieran las modificaciones. Según el grupo al que pertenecían, debían calificar el atractivo, la fuerza física, la capacidad de lucha o el dominio social del participante que aparecía en pantalla.

Los resultados mostraron que los tonos más bajos y los formantes más masculinizados elevaron las evaluaciones de fuerza física, capacidad de lucha y dominancia social. El patrón se mantuvo incluso entre hombres de diferente tamaño corporal.

La diferencia fue moderada, pero persistente. Los autores calcularon que una reducción de 20 hercios en el tono aumentaba en torno a un punto porcentual la proporción de evaluadores que creía que el hombre podía imponerse en una pelea. Esa variación puede ser limitada en términos individuales, aunque una percepción de mayor capacidad para confrontar podría influir en contextos de rivalidad.

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La voz también modificó la percepción del peso, no de la estatura

La alteración hacia un tono vocal más grave llevó a atribuir un peso corporal mayor a los participantes de la prueba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una segunda prueba, 542 hombres estimaron el peso o la altura de quienes aparecían en los videos. Una voz más grave llevó a atribuirles un peso algo mayor, aunque no cambió de forma detectable las estimaciones de altura.

El efecto calculado fue de aproximadamente 0,34 kilogramos más por cada descenso de 20 hercios. La cifra es reducida, pero los investigadores plantearon que la asociación entre tonos bajos y un cuerpo más pesado puede aportar a la percepción de que una persona es físicamente imponente.

La voz pareció funcionar como una señal complementaria de tamaño y fortaleza. No reemplazó la información que entrega la apariencia, pero sí alteró las impresiones de los espectadores.

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Ver el cuerpo tuvo una influencia mayor que escuchar la voz

La investigación utilizó videos de cuerpo entero de hombres británicos con modificaciones digitales en la frecuencia vocal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen pesó mucho más que el sonido en la mayoría de las valoraciones. Cuando los participantes observaron videos sin audio, las señales visuales explicaron cerca del 22 % de las diferencias en las calificaciones de atractivo y casi el 38 % de las referidas a fuerza física.

En cambio, las alteraciones de voz explicaron aproximadamente el 1% de las diferencias en atractivo y el 2% en fuerza. La brecha fue menor en dominancia social: la voz explicó casi el 5% de las variaciones, frente a alrededor del 12% que correspondió a la información visual.

Los hallazgos indican que la contextura, la postura y otros elementos físicos conservan una influencia central cuando las personas juzgan a un hombre. Aun así, la masculinidad vocal añadió información que modificó, en alguna medida, esas percepciones.

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Una voz muy grave no obtuvo una ventaja clara en atractivo

Las voces masculinas con tonos más bajos aumentaron la percepción de fuerza física y capacidad de pelea entre los evaluadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado sobre el atractivo fue distinto. Las voces de tono alto y las versiones con formantes feminizados recibieron evaluaciones más bajas. Pero reducir el tono por debajo de un nivel promedio no produjo una mejora constante en la valoración romántica.

En particular, una voz grave no superó con claridad a una voz media, y la versión más grave tampoco fue la preferida frente a una versión simplemente baja. Para los autores, ese resultado sugiere que los trabajos previos basados solo en audios pueden haber registrado, sobre todo, una menor preferencia por voces percibidas como femeninas antes que una inclinación ilimitada por los tonos cada vez más bajos.

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La conclusión del estudio se aleja así de una lectura simple según la cual una voz más grave equivale automáticamente a un mayor atractivo. Al incorporar la imagen de los hombres, el vínculo entre tono bajo y valoración romántica se debilitó.

El estudio refuerza la hipótesis de la competencia entre hombres

Los resultados del experimento respaldaron la hipótesis de que la voz grave se vincula con la competencia entre hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados son compatibles con la idea de que la voz grave pudo tener relevancia en escenarios de competencia masculina. Los tonos bajos reforzaron la impresión de fuerza, capacidad de lucha e influencia social, tres atributos relacionados con la percepción de dominio.

Sin embargo, Rutter y Boothroyd advirtieron que sus datos no permiten establecer por qué evolucionó la voz masculina. El experimento mide impresiones de evaluadores en línea, no victorias reales en conflictos, jerarquías sociales efectivas ni resultados en relaciones de pareja.

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El trabajo también presenta límites de alcance. Los participantes y evaluadores procedían principalmente de países occidentales; los audios duraban cerca de un segundo y consistían en apenas cinco palabras. Queda por determinar si el mismo efecto se reproduce en conversaciones cotidianas, en otras culturas y ante situaciones sociales menos controladas.