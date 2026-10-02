Cuba

Detenciones arbitrarias documentadas aumentaron 25.5% en Cuba entre mayo y agosto

La organización contabilizó 104 privaciones de libertad más en el segundo cuatrimestre del año, con un total de 920 incidentes relevados hasta agosto

cuba marcha palos
El acumulado de detenciones arbitrarias verificadas en Cuba ascendió a 920 casos en los primeros ocho meses del año. (YAMIL LAGE / AFP)
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El Centro de Denuncias Defensa CD documentó 512 detenciones arbitrarias en Cuba entre mayo y agosto de 2026, una cifra que supone un aumento del 25.5% frente al primer cuatrimestre del año, cuando la organización había contabilizado 408 casos.

Según el nuevo Reporte de Detenciones Arbitrarias de Defensa CD, el período comprendido entre mayo y agosto sumó 104 privaciones de libertad más que las registradas entre enero y abril. Con esos datos, el total documentado por la organización durante los primeros ocho meses de 2026 ascendió a 920 detenciones arbitrarias.

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El informe abarca el segundo cuatrimestre del año y presenta los casos que el Centro pudo verificar a través de su sistema de denuncias. La entidad sostuvo que el aumento de los registros permite identificar una tendencia ascendente en este tipo de hechos durante 2026.

El director ejecutivo de Defensa CD, Juan Carlos Vargas, afirmó que el dato central no se limita al total de detenciones documentadas, sino a la comparación entre ambos períodos. “Lo más importante de este reporte no es solo la cifra de detenciones arbitrarias, sino que vemos un aumento claro entre un cuatrimestre y otro. Registramos más de 100 detenciones arbitrarias adicionales”, explicó en declaraciones a Martí Noticias.

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Infografía con la ilustración de un candado iluminado y recuadros explicativos sobre el alza de detenciones arbitrarias en Cuba.
Un informe del Centro de Denuncias Defensa CD señala que las detenciones arbitrarias en Cuba aumentaron un 25,5 % entre mayo y agosto de 2026, con 512 casos registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vargas señaló que esa variación expone que los hechos registrados por la organización no disminuyeron en el transcurso de 2026. “Eso nos indica que, lejos de disminuir este tipo de hechos, siguió aumentando durante este 2026”, agregó al citado medio.

El reporte emplea el término detenciones arbitrarias para referirse a privaciones de libertad que, según la evaluación de la organización, no cumplieron con las garantías legales correspondientes. Las cifras reflejan exclusivamente los casos que Defensa CD logró recibir, contrastar e incorporar a su registro.

Defensa CD advirtió que las cifras representan una parte de los casos

El director ejecutivo de la entidad subrayó que los 920 casos consignados entre enero y agosto no representan necesariamente la totalidad de las detenciones ocurridas en el país durante ese período.

“También es importante explicar que hablamos únicamente de casos que nuestro Centro de Denuncias ha podido documentar”, indicó Vargas a Martí Noticias. A su vez, sostuvo que los registros disponibles permiten observar una evolución del patrón de privaciones de libertad denunciadas a lo largo del año.

Ilustración en tinta de un policía introduciendo a un hombre en un vehículo patrulla en una calle con transeúntes y vendedores.
Defensa CD advirtió que las cifras del informe representan solo una porción de los casos reales ocurridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La precisión resulta relevante porque los informes de organizaciones civiles suelen depender de denuncias directas, testimonios de familiares, activistas o personas afectadas, además de procesos propios de verificación. Por esa razón, los números pueden reflejar una porción de los casos ocurridos, especialmente en contextos donde existen dificultades para acceder a información pública o para presentar denuncias.

El nuevo reporte de detenciones arbitrarias coloca el foco en la diferencia entre los dos cuatrimestres analizados. Mientras los primeros cuatro meses de 2026 acumularon 408 incidentes, el segundo período relevado superó esa cifra y elevó el total anual documentado a 920.

De igual manera, Defensa CD destacó que continuará monitoreando, documentando y denunciando estos hechos, así como alertando a los organismos internacionales de derechos humanos sobre las vulneraciones registradas.

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