Ciencia

Cuál es la dieta que puede ayudar a reducir el acné, según un estudio con 228 mil adultos

Un análisis del King’s College de Londres identificó un posible vínculo entre un tipo de patrón alimentario y una menor presencia de la afección cutánea, especialmente en mujeres

Rostro de una mujer junto a una jarra de aceite de oliva, frutos secos, cereales, granada, higos secos, hummus, tomates y espárragos.
Las mujeres que siguieron un patrón mediterráneo de alimentación presentaron menor probabilidad de acné (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La dieta mediterránea se asoció con una menor probabilidad de acné en adultos, sobre todo entre las mujeres, según una investigación del King’s College de Londres publicada en la Revista de la Academia Europea de Dermatología y Venereología. El patrón alimentario incluyó verduras, frutas, cereales integrales y grasas saludables.

Los investigadores examinaron datos de 228.757 participantes del biobanco del Reino Unido e identificaron 1.603 personas con acné activo a partir de diagnósticos recientes o de información aportada por los propios participantes.

PUBLICIDAD

La autora principal, la profesora en Ciencias de la Nutrición Wendy Hall, afirmó en un comunicado de King’s College London: “Nuestros hallazgos sugieren que la dieta y el acné en adultos están relacionados, y que no se trata simplemente de evitar los lácteos o los alimentos azucarados”.

La profesora añadió que “los adultos con acné tienden a tener dietas menos saludables en general, y existen indicios de que las asociaciones dietéticas pueden diferir entre hombres y mujeres. También descubrimos que los distintos productos lácteos mostraron asociaciones bastante diferentes con el acné”.

Qué es el acné y cómo se manifiesta

Primer plano de un adolescente con cabello castaño y ojos verdes en un baño, mirándose en el espejo y pellizcándose un grano rojo en la frente.
El acné es una enfermedad cutánea frecuente, puede causar comedones, pápulas, pústulas, nódulos y quistes con cicatrices en cara, espalda y pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según afirmó en Infobae la doctora Leisa Molinari, médica dermatóloga, especialista en cáncer de piel, fundadora del Centro Médico de la Piel (M.N. 116.628) hasta el 95% de los adolescentes y adultos jóvenes atraviesan episodios de acné en algún momento, de acuerdo con datos del Global Burden of Disease.

PUBLICIDAD

Además, advirtió que el acné en mujeres adultas muestra una tendencia creciente a nivel global, con modelos epidemiológicos que proyectan un aumento hacia 2040: “Ya no es solo ‘un tema de adolescentes’, cada vez más mujeres llegan a la consulta después de los 25, los 30 e incluso los 40 años”, destacó.

El acné es la enfermedad cutánea más frecuente a nivel mundial, afirmó Molinari: “Se origina en la unidad pilosebácea —donde conviven el folículo piloso y la glándula sebácea— cuando se combinan cuatro factores: exceso de sebo, obstrucción del folículo por células muertas, proliferación de la bacteria Cutibacterium acnes e inflamación local”.

El resultado visible, describió la especialista, son comedones (puntos negros y blancos), pápulas, pústulas y, en los casos más severos, nódulos y quistes con riesgo de cicatrices en cara, espalda, pecho, boca, nariz.

Según cada caso, la doctora explicó que se pueden indicar tratamientos tópicos, medicación oral, rutinas específicas de cuidado de la piel o tecnologías para tratar marcas y cicatrices.

Qué descubrieron sobre acné y dieta mediterránea

Aceitera vierte aceite sobre ensalada con tomate, aceitunas, rúcula, queso feta y croutones en tazón blanco. Botella de aceite, limones y cubiertos sobre mesa.
El aceite de oliva, las verduras, las frutas y los cereales integrales forman parte de las bases de la dieta mediterránea estudiada en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación del King’s College de Londres, las mujeres que seguían el patrón mediterráneo mostraron una menor probabilidad de acné. Entre los hombres, las dietas bajas en carbohidratos y con mayor presencia de alimentos de origen animal se asociaron con una probabilidad más alta de padecerlo.

Las diferencias entre mujeres y hombres podrían vincularse en parte con las hormonas, aunque también podrían reflejar variaciones en los hábitos alimentarios, la comunicación de síntomas y el uso de los servicios de salud. El estudio planteó que serán necesarias más investigaciones para confirmar esos patrones.

Las verduras cocidas, el queso y el yogur se asociaron con una menor probabilidad de acné. En cambio, la leche desnatada y los postres elaborados con leche se relacionaron con una mayor probabilidad de la afección.

El yogur y el queso fuera de una única categoría

Cuenco de yogur griego con frambuesas, arándanos, moras y semillas de chía; almendras, nueces y tela verde sobre mesa de madera clara.
El yogur se asoció con una menor probabilidad de acné en adultos, junto con el queso y las verduras cocidas según el análisis británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos lácteos fermentados mostraron en algunos análisis asociaciones distintas de las observadas con la leche descremada y los postres lácteos. La investigación sugirió que los lácteos no deberían tratarse como una categoría única al estudiar su posible vínculo con el acné.

El autor principal, Bochen Li, estudiante de doctorado en el King’s College de Londres, explicó que el objetivo fue examinar la relación entre la calidad general de la dieta, grupos específicos de alimentos y el acné en adultos. Añadió que los hallazgos podrían contribuir al desarrollo futuro de recomendaciones dietéticas para esta población.

Por su parte, la doctora Hall concluyó: “Este estudio no nos permite afirmar que la dieta cause o prevenga el acné, pero nos proporciona pistas importantes sobre los patrones dietéticos que deberíamos probar ahora en ensayos clínicos”.

Las claves de la dieta mediterránea

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El patrón mediterráneo incluye pescado azul y proteínas magras, limita la carne roja y las grasas saturadas e incorpora fibra vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los componentes básicos de este estilo de alimentación son:

  • El aceite de oliva como principal fuente de grasa
  • Abundancia en verduras, frutas y cereales integrales.
  • Pescado azul y proteínas magras. Los principales pescados azules son la anchoa, boquerón, arenque, anguila, atún, jurel, salmón, salmonete, sardina y caballa.
  • Carne roja y grasas saturadas: consumo limitado
  • Alta ingesta de fibra procedente de diversas fuentes vegetales.
  • Consumo de frutos secos, como las nueces.

Temas Relacionados

Dieta mediterráneaLácteosAcnéÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El microbioma intestinal podría aportar señales sobre el cáncer de aparición temprana, advierte un estudio de Mayo Clinic

Una reciente investigación identificó perfiles bacterianos y metabólicos diferenciados en esta enfermedad antes de los 50 años. Los detalles de la investigación

El microbioma intestinal podría aportar señales sobre el cáncer de aparición temprana, advierte un estudio de Mayo Clinic

Saturno se verá más brillante este domingo: a qué hora mirar el cielo desde Argentina

El planeta de los anillos alcanzará su mayor cercanía anual con la Tierra. Será visible a simple vista durante toda la noche y un telescopio pequeño permitirá distinguir su rasgo más conocido

Saturno se verá más brillante este domingo: a qué hora mirar el cielo desde Argentina

Descubren cómo bloquear al parásito de la malaria antes de que llegue al hígado y prevenir recaídas

Investigadores de la Universidad del Sur de Florida identificaron una región de Plasmodium vivax que puede ser reconocida por anticuerpos y que podría convertirse en un blanco para el desarrollo de vacunas

Descubren cómo bloquear al parásito de la malaria antes de que llegue al hígado y prevenir recaídas

Uno de cada ocho casos de cáncer en el mundo está vinculado a infecciones prevenibles: cuáles son y cómo reducir el riesgo

Un estudio global publicado en The Lancet Oncology contabilizó 2,3 millones de diagnósticos atribuibles a bacterias, virus y otros patógenos, cuya carga puede reducirse con vacunas, controles y tratamientos oportunos. Cómo prevenir

Uno de cada ocho casos de cáncer en el mundo está vinculado a infecciones prevenibles: cuáles son y cómo reducir el riesgo

Un estudio reveló dos hábitos asociados a menor riesgo de diabetes tipo 2, incluso en personas con predisposición genética

Los resultados presentados en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes aportan datos sobre cómo las decisiones cotidianas se vinculan con la posibilidad de desarrollar la enfermedad, incluso frente a una mayor carga hereditaria

Un estudio reveló dos hábitos asociados a menor riesgo de diabetes tipo 2, incluso en personas con predisposición genética

DEPORTES

Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Un futbolista brasileño recomendó un libro en sus redes sociales y lo convirtió en el más vendido del país: “No lo creí al principio”

Crisis en Racing: Marcos Rojo faltó a la práctica en medio de rumores de un cruce con Diego Milito por su posible salida a Estudiantes

Debió abandonar por un choque, insultó al piloto que lo dejó fuera de carrera en la final del TC Pick Up y recibió una multa millonaria

Contundente comunicado de Pep Guardiola tras el histórico fallo que pone en riesgo el futuro del Manchester City

TELESHOW

Tiago PZK dio su primera nota junto a La Joaqui y cruzó a Luck Ra por sus dichos.:“No era mi amigo”

Tiago PZK dio su primera nota junto a La Joaqui y cruzó a Luck Ra por sus dichos.:“No era mi amigo”

El mensaje público de Maxi Ghione horas antes de ser detenido: “Hijo, se vienen tiempos difíciles”

Clara Darín abrió su álbum íntimo: las imágenes más tiernas con Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó

Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

"Qué suerte la mía": el emotivo saludo de amor de la China Ansa a Diego Mendoza por su cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala presenta cifras oficiales sobre migración: 411,269 personas salieron del país desde 2018

Guatemala presenta cifras oficiales sobre migración: 411,269 personas salieron del país desde 2018

Cristóbal Colón, navegante genovés: “El oro es excelentísimo: se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo”

Una familia cubana cocina para donar almuerzos con fondos de extranjeros solidarios

Taylor Swift eligió esta mansión para grabar “Patient Zero”: así es la residencia de más de USD 46 millones

El duelo de Huité y la crisis de credibilidad del Estado guatemalteco ante una comunidad que reclama justicia