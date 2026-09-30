Saturno se verá más brillante este domingo: a qué hora mirar el cielo desde Argentina

Saturno alcanzará la oposición el 4 de octubre, la Tierra quedará entre el Sol y el planeta durante su mejor período de observación anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cielo nocturno de la Argentina y el mundo tendrá el domingo 4 de octubre una cita destacada con el sexto planeta del Sistema Solar.

Saturno llegará a la oposición, la configuración que lo ubica frente al Sol desde la perspectiva terrestre y que coincide con el tramo más favorable del año para localizarlo, observarlo y fotografiarlo.

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El fenómeno ocurrirá a las 12 UTC, equivalente a las 9 de la mañana en la Argentina. Aunque el momento geométrico sucederá con el planeta bajo el horizonte local, la oportunidad de observación empezará al anochecer. Saturno aparecerá por el este cerca de las 20, con variaciones menores según la ciudad y la hora de la puesta de Sol.

Una infografía de Infobae detalla las características de la oposición de Saturno el 4 de octubre de 2026 y la forma de observarlo desde la Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oposición ofrece una combinación poco frecuente de factores favorables para quienes siguen el firmamento sin instrumentos y para quienes cuentan con un telescopio. El planeta permanecerá sobre el horizonte durante casi toda la noche, mostrará su máximo brillo de 2026 y estará a unos 1.260 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia enorme en términos cotidianos, aunque menor que la habitual dentro de su recorrido anual.

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Según precisa la NASA, a simple vista Saturno no mostrará el aspecto espectacular que ofrecen las imágenes de las sondas espaciales. Será un punto estable y brillante, de tonalidad amarillenta, que se distinguirá de las estrellas porque no titilará con la misma intensidad.

El planeta alcanzará una magnitud de 0,3, un valor que lo ubicará entre los objetos más notorios del cielo nocturno, lejos de la Luna y de Venus, pero al nivel de algunas de las estrellas más luminosas.

Desde la Argentina, Saturno saldrá por el este tras el ocaso y cruzará el cielo durante toda la noche en la fecha de oposición anual para el planeta - NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE

Su observación no exigirá conocimientos avanzados. La primera clave consiste en mirar hacia el este luego del ocaso y buscar un punto de luz que conserve una apariencia fija.

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La segunda es elegir un sitio con un horizonte despejado. Edificios altos, árboles, carteles y luces directas suelen impedir una buena vista durante los primeros momentos de la noche, cuando el planeta aún se mantiene a baja altura.

La oposición no refiere a un acercamiento físico entre la Tierra y Saturno, sino a una alineación orbital. En esa fecha, nuestro planeta queda entre el Sol y Saturno. Por esa razón, el planeta anillado sale cuando cae el Sol, alcanza su mayor altura cerca de la medianoche y se oculta hacia el oeste poco antes del amanecer. El mismo esquema se repite con los planetas exteriores cuando alcanzan esta posición.

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La oposición deja a Saturno visible durante toda la noche

La distancia entre la Tierra y Saturno rondará los 1260 millones de kilómetros, una cifra que coincide con su acercamiento anual más marcado

La geometría del fenómeno explica por qué la noche del 4 de octubre tendrá condiciones tan favorables. Mientras el Sol ilumina el hemisferio diurno de la Tierra, Saturno se ubica en dirección contraria. Al caer la tarde, el planeta asciende por el sector oriental; hacia la medianoche cruza la parte más alta de su recorrido; con la llegada del alba baja sobre el horizonte occidental.

La ventana de observación no se limita a una sola jornada. Saturno mantendrá buenas condiciones durante la primera mitad de octubre y seguirá presente en el cielo vespertino durante los meses posteriores hasta fines de enero. Sin embargo, su ubicación cambiará de forma progresiva. Después de la oposición, cada noche aparecerá un poco antes y avanzará hacia el oeste. El lapso disponible luego de la puesta de Sol será cada vez menor, hasta que el brillo del crepúsculo vuelva difícil su identificación.

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El planeta tarda cerca de 29,4 años terrestres en completar una vuelta alrededor del Sol. La Tierra, en cambio, completa ese recorrido en un año. Por esa diferencia, nuestro planeta alcanza y adelanta a Saturno en intervalos de alrededor de 378 días. Cada oposición se retrasa cerca de dos semanas respecto de la anterior: la próxima está prevista para el 18 de octubre de 2027.

Esta periodicidad convierte a la oposición en un dato regular del calendario astronómico, aunque cada edición presenta detalles propios. Cambian la distancia entre ambos mundos, la constelación de fondo, la altura del planeta para cada hemisferio y, sobre todo, la inclinación con la que se ven sus anillos. En 2026, el disco de Saturno alcanzará un diámetro aparente de 19,7 segundos de arco, un tamaño relevante para observaciones telescópicas.

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Un telescopio pequeño permitirá distinguir los anillos de Saturno

Un telescopio pequeño permitirá distinguir los anillos de Saturno, los binoculares solo mostrarán un disco brillante de aspecto ovalado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La observación a simple vista permite reconocer a Saturno como planeta, pero los instrumentos revelan la característica que lo separa de cualquier otro objeto accesible desde un patio o una terraza: su sistema de anillos. Unos binoculares de buena calidad, apoyados en un trípode o sujetos con firmeza, pueden mostrar el planeta como un disco ovalado y brillante. Para separar los anillos del disco central hace falta un telescopio pequeño.

No se requiere un equipo profesional. Un telescopio de jardín, bien enfocado y colocado sobre una montura estable, permite apreciar la forma general del planeta y la línea de sus anillos. La experiencia depende de la transparencia atmosférica, del estado del instrumento y de la altura de Saturno sobre el horizonte. Una noche serena, sin nubes ni turbulencia marcada, ofrecerá una imagen más definida.

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También importa el lugar de observación. En las grandes ciudades, la contaminación lumínica reduce el contraste del firmamento. Las luces de calles, comercios, edificios y vehículos lavan el fondo oscuro que permite distinguir estrellas débiles y objetos tenues. Saturno seguirá visible desde áreas urbanas por su brillo, aunque un sitio alejado de fuentes intensas de luz mejorará el panorama y facilitará el uso de telescopios.

Así se vio la última ocultación lunar de Saturno en agosto de 2024. (Pau Montplet Sanz / NASA)

La periferia de las ciudades o una zona rural con vista abierta constituyen opciones convenientes. No hace falta buscar un sitio remoto: basta con evitar luminarias directas, paredes cercanas y obstáculos sobre el horizonte oriental. Una terraza puede funcionar si ofrece un campo visual amplio, aunque el calor acumulado por techos y edificios a veces distorsiona la imagen telescópica.

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La observación mejora si el instrumento permanece algunos minutos al aire libre antes de usarlo. Esa pausa permite que sus lentes y espejos se adapten a la temperatura exterior. También conviene empezar con aumentos bajos. Un exceso de aumento amplifica el movimiento aparente producido por la atmósfera y vuelve más difícil mantener enfocado el planeta. El objetivo inicial consiste en localizar el disco y, luego, ajustar de a poco.

Los anillos tendrán una apariencia particular este año. La Tierra cruzó el plano de los anillos en marzo de 2025, un hecho que ocurre cada 13 a 15 años. Como esa estructura es extremadamente delgada, desde nuestro punto de vista puede parecer casi invisible cuando queda de perfil. Durante octubre de 2026, el sistema se abrirá de nuevo, aunque conservará una inclinación moderada de 7,5 grados hacia el sur.

Esta imagen de junio de 2023 suministrada por el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial muestra al planeta Saturno y tres de sus lunas (Encélado, Tetis y Dione) capturados por el Telescopio Espacial James Webb. En infrarrojo, el planeta se ve obscuro porque la luz solar es absorbida por el metano de la atmósfera. (NASA, ESA, CSA, JWST Saturn Team vía AP)

Esa perspectiva no reduce el interés de la observación. Al contrario, permite apreciar que los anillos no son un dibujo fijo alrededor del planeta, sino una estructura cuyo aspecto cambia según la posición de la Tierra y Saturno en sus órbitas. El ángulo actual dará una vista más estrecha que la de otros años, pero suficiente para que un telescopio pequeño los separe visualmente del cuerpo del planeta.

Los anillos están formados por incontables partículas, en gran parte de hielo, que orbitan Saturno. Las misiones espaciales revelaron miles de divisiones y franjas dentro de ese sistema, mucho más complejo que las tres bandas principales que describían las primeras observaciones telescópicas.

Los anillos de Saturno mostrarán una apertura moderada en octubre, la Tierra los verá inclinados 7,5 grados hacia el sur desde nuestro planeta

Desde la Tierra, un instrumento doméstico no mostrará ese nivel de detalle, aunque sí permitirá percibir la silueta que convirtió a Saturno en uno de los objetos más buscados por el público.

El planeta cuenta además con al menos 293 lunas de órbita confirmada. Solo 13 superan los 50 kilómetros de diámetro. Titan, la mayor de todas, puede aparecer como un pequeño punto junto a Saturno en telescopios de aficionado con buenas condiciones, aunque distinguirla exige práctica, una carta celeste y una noche con buena transparencia.

La oposición del 4 de octubre reunirá así la mejor combinación anual de brillo, cercanía y tiempo de permanencia nocturna. Para observarla desde la Argentina, el requisito principal será simple: mirar hacia el este después de la puesta del Sol, buscar el punto que no titila y dar al cielo unos minutos de atención.