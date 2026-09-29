Ciencia

Cuál es la infeccion que aumenta más de 30% el riesgo de infarto y ACV

En el Día Mundial del Corazón, especialistas advierten que el herpes zóster puede afectar la salud cardiovascular durante los meses posteriores a la enfermedad

Herpes zoster
Guardar

El herpes zóster puede elevar el riesgo de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular (ACV) durante los meses posteriores a la infección, según advirtieron especialistas en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre.

De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos NIH una persona que atraviesa un episodio de herpes zóster, conocido como culebrilla, tiene un 35 % más de riesgo de sufrir un infarto durante los 30 días siguientes. A su vez, la posibilidad de padecer un ACV aumenta un 34 % en los tres meses posteriores a la infección.

PUBLICIDAD

La inflamación puede agravar los riesgos cardiovasculares

La prevención de enfermedades cardiovasculares suele asociarse con una alimentación equilibrada, actividad física, control de la presión arterial y seguimiento médico. Sin embargo, algunas infecciones también pueden afectar al sistema circulatorio debido a la respuesta inflamatoria que generan en el organismo.

“Cuando tenemos una infección, el organismo activa una respuesta inflamatoria para defenderse. En ese proceso se generan sustancias que pueden favorecer la formación de coágulos y, en personas con riesgo cardiovascular, aumentar la posibilidad de sufrir un infarto o un ACV”, explicó el médico clínico Lucio Criado.

Ilustración del torso humano con el corazón y la arteria aorta con sus ramificaciones principales sobre un fondo blanco.
El herpes zóster incrementa un 35 % el riesgo de sufrir un infarto en los 30 días posteriores a la infección y un 34 % la posibilidad de un ACV en los tres meses siguientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El herpes zóster es causado por la reactivación del virus varicela-zóster, responsable de la varicela. Tras la infección inicial, el virus puede permanecer inactivo en el sistema nervioso durante años y reactivarse más adelante.

PUBLICIDAD

La enfermedad suele manifestarse con una erupción de ampollas y dolor, habitualmente en el tórax, el abdomen o el rostro. Sus consecuencias, sin embargo, pueden extenderse más allá de las lesiones en la piel.

Según Mayo Clinic, el dolor, ardor u hormigueo pueden aparecer antes del sarpullido. También pueden presentarse sensibilidad al tacto, picazón, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y sensibilidad a la luz. La institución recomienda consultar cuanto antes si el dolor o las lesiones se ubican cerca de un ojo, si el sarpullido es extendido y doloroso o si la persona tiene más de 50 años o un sistema inmunitario debilitado.

Además, cuando la infección requiere internación, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, una condición en la que el corazón no logra bombear la sangre necesaria para responder a las demandas del cuerpo. Entre sus síntomas se encuentra la dificultad respiratoria.

Un doctor sostiene una lupa cerca de la erupción rojiza en el costado del abdomen de un paciente.
La respuesta inflamatoria del organismo ante el virus favorece la formación de coágulos en personas con factores de riesgo circulatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que ya padecen insuficiencia cardíaca, por otra parte, registran una mayor frecuencia de hospitalizaciones relacionadas con el herpes zóster.

“Prevenir una infección también debería formar parte del cuidado cardiovascular”, señaló el cardiólogo Luis Cicco. El especialista indicó que la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología contemplan la vacunación dentro del abordaje integral de pacientes con enfermedades cardiovasculares.

La vacunación se incorpora a la prevención en adultos con riesgo cardiovascular

La vacunación forma parte de las estrategias de prevención de determinadas infecciones y de sus posibles complicaciones, en especial entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

A nivel mundial, las vacunas evitan entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año, según datos de la OMS. Para los especialistas, la consulta médica puede ser una oportunidad para revisar tanto los factores de riesgo cardiovascular como el esquema de inmunización de cada paciente.

“Cuando hablamos con nuestros pacientes sobre cuidar el corazón, sumamos cada vez más la conversación sobre vacunación. Es una herramienta más de prevención, sencilla y fundamental”, afirmó Cicco.

Un corazón humano semitransparente con ecografías internas y una red de puntos luminosos conectados sobre su sección inferior.
El tratamiento temprano acorta la duración del episodio viral y disminuye la posibilidad de desarrollar neuralgia posherpética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asesora médica de vacunas de GSK, Laura Jorge, sostuvo que el envejecimiento saludable requiere preservar la capacidad funcional y la calidad de vida. “La consulta médica no debería limitarse a los chequeos cardiovasculares tradicionales, sino incorporar también la revisión del esquema de vacunación del adulto”, señaló.

Según Mayo Clinic, la vacunación puede reducir el riesgo de herpes zóster y de neuralgia posherpética, una complicación en la que el dolor persiste después de que desaparecen las ampollas. La institución también advierte que el tratamiento temprano puede acortar la duración de la infección y disminuir la posibilidad de complicaciones. La indicación y disponibilidad de las vacunas deben evaluarse con un profesional de la salud de acuerdo con la edad, los antecedentes y las recomendaciones sanitarias vigentes en cada país.

Temas Relacionados

Infartoaccidente cerebrovascularVacunaciónDia Mundial del Corazónherpes zósterúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Controlar la presión arterial a menudo se asocia con menor riesgo de deterioro cognitivo

Los ensayos clínicos disponibles vinculan el tratamiento de la hipertensión con beneficios futuros para la memoria y el razonamiento

Controlar la presión arterial a menudo se asocia con menor riesgo de deterioro cognitivo

La NASA otorgó USD 300.000 a un proyecto para producir alimentos durante misiones a Marte

La propuesta combina cultivos, hongos, fermentación y reciclaje de nutrientes para cubrir hasta la mitad de la dieta de una tripulación en un viaje de larga duración al planeta rojo

La NASA otorgó USD 300.000 a un proyecto para producir alimentos durante misiones a Marte

Un estudio de Harvard sugiere que el corazón trasplantado se ajusta a la edad biológica del receptor: qué implica este hallazgo

La investigación, publicada como preimpresión en bioRxiv, documenta que el entorno del cuerpo que aloja al órgano puede revertir o acelerar los marcadores de envejecimiento del corazón injertado, independientemente de la edad del donante original

Un estudio de Harvard sugiere que el corazón trasplantado se ajusta a la edad biológica del receptor: qué implica este hallazgo

Insomnio: por qué dormir mal se relaciona con más riesgo de sufrir ACV

Investigadores italianos analizaron datos de más de 1,3 millones de personas y hallaron que las dificultades persistentes para descansar se asocian con mayor posibilidad de eventos cerebrovasculares. Cuál es la causa

Insomnio: por qué dormir mal se relaciona con más riesgo de sufrir ACV

Daniel Osvaldo continúa en terapia intensiva: qué es un derrame pleural y cuál es el tratamiento

En Infobae en Vivo al Amanecer, el neumonólogo José Manuel Viudes explicó que esta inflamación surge cuando una patología pulmonar previa no se cura adecuadamente

Daniel Osvaldo continúa en terapia intensiva: qué es un derrame pleural y cuál es el tratamiento

DEPORTES

“Trabajo hecho”: el provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami

“Trabajo hecho”: el provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami

La figura de la selección argentina que fue padre por primera vez en medio de la doble fecha FIFA: el sentido posteo

Ruth Ritcher, la corredora alemana de 88 años que hizo historia en el Maratón de Berlín 2026: cuánto tardó en llegar a la meta

El posteo de la esposa del Papu Gómez tras el inesperado cambio en la carrera del futbolista a los 38 años: “Nueva etapa, nuevo país”

Por qué el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se corre en Malasia: el desafío que tendrá Colapinto

TELESHOW

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

El enfrentamiento de Germán Martitegui con la Negra Vernaci en el debut de MasterChef Celebrity: “Esto no es una radio”

Comenzó MasterChef Celebrity: así Wanda Nara presentó a las 24 figuras de esta temporada

El shock de La Joaqui al descubrir a una de sus bailarinas en Popstars: “¿Cómo tenías todos estos sueños y nunca lo vi?”

El gesto de amor de Rodrigo de Paul para Tini Stoessel después de su show con Lali Espósito: “Brillás siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Entraron en vigor las nuevas prohibiciones de EEUU a las importaciones de alcohol, lácteos y motocicletas de Canadá

Entraron en vigor las nuevas prohibiciones de EEUU a las importaciones de alcohol, lácteos y motocicletas de Canadá

Cuba permitirá que mipymes y cooperativas administren bodegas estatales mediante contratos

En Panamá a una paciente de 47 años le retiran el cáncer y le reconstruyen la mama en una misma operación quirúrgica

Equipo internacional llega a Costa Rica para operar complejas cardiopatías y capacitar a médicos locales

Rodrigo Paz afirmó que Evo Morales “fue el peor presidente” de Bolivia y rechazó sus amenazas de nuevas protestas