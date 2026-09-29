Entraron en vigor las nuevas prohibiciones de EEUU a las importaciones de alcohol, lácteos y motocicletas de Canadá (REUTERS)

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La prohibición de Estados Unidos a la entrada de determinados productos canadienses entró en vigor este martes, con medidas que afectan a bebidas alcohólicas, derivados de la leche y motocicletas de alta cilindrada, en un nuevo episodio del conflicto comercial que enfrenta a ambos países desde hace meses.

El veto estadounidense alcanza a productos como cerveza, vino y brandy, además de derivados de la leche como el lactosuero, una fuente de proteína, y motocicletas de más de 800 centímetros cúbicos, segmento en el que el competidor estadounidense es Harley-Davidson.

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La Casa Blanca anunció la medida el 8 de septiembre, después de que Canadá impusiera nuevos aranceles a productos estadounidenses en respuesta a las sobretasas aplicadas por Washington. “El problema es que ellos han tratado a Estados Unidos de forma muy injusta”, dijo el lunes en el despacho Oval el presidente Donald Trump.

“Se han comportado como uno de los peores países del mundo (...) Nos llevamos bien con China, nos llevamos bien con su gente y hacemos buenos acuerdos. Pero Canadá ha resultado ser realmente muy difícil de manejar”, añadió.

El Ejecutivo estadounidense también levantó el 8 de septiembre las sobretasas punitivas a una serie de productos procedentes de Canadá. Días después, el primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó las nuevas medidas estadounidenses como “relativamente modestas” en su conjunto.

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“El problema es que ellos han tratado a Estados Unidos de forma muy injusta”, dijo el lunes en el despacho Oval el presidente Donald Trump.

Trump justificó la prohibición de las bebidas alcohólicas al señalar un supuesto boicot “discriminatorio” a productos estadounidenses del mismo tipo. Desde el año pasado, los vinos y licores estadounidenses desaparecieron de los estantes en la mayoría de las provincias canadienses, que tienen el monopolio de su venta.

Los canadienses también rechazan las reiteradas declaraciones de Trump en las que se refiere a Canadá como el estado estadounidense número 51, además de las nuevas tarifas aduaneras aplicadas a sus productos.

Los productores canadienses de cerveza están principalmente enfocados en el mercado local, pero la prohibición sigue siendo “grave” para aquellos “que han pasado años construyéndose una clientela en Estados Unidos”, subrayó el lunes Richard Alexander, presidente de Beer Canada.

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Las negociaciones comerciales siguen estancadas

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró recientemente a CNBC que Trump se siente “cómodo” con su relación actual con Canadá. “Nos llaman de vez en cuando y mantenemos buenas conversaciones sobre posibles acuerdos. Pero no hay ninguna prisa por nuestra parte”, dijo Greer sobre las relaciones con Canadá en una entrevista con la cadena estadounidense la semana pasada.

La prohibición comercial de este martes se aplica a casi 1.000 millones de dólares canadienses (710 millones de dólares estadounidenses) en licores canadienses exportados a Estados Unidos, así como a productos de suero de leche utilizados en la elaboración de proteínas en polvo.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó las nuevas medidas estadounidenses como “relativamente modestas” en su conjunto (EFE)

Derek Holt, economista del banco canadiense Scotiabank, escribió en un análisis que “estas acciones son una medida para salvar las apariencias por parte de la administración estadounidense, no tienen carácter sustancial, y eso es positivo”.

Aproximadamente el 93% de las exportaciones canadienses de licores en 2025 tuvieron como destino Estados Unidos. Spirits Canada, una organización que representa a los productores de licores canadienses, señaló que las consecuencias para la industria “podrían ser significativas”.

Además de estas últimas prohibiciones a las importaciones, Estados Unidos impuso aranceles del 50% a una serie de productos canadienses, incluidos productos lácteos, alcohol, acero y aluminio, así como aranceles del 25% a los automóviles fabricados en Canadá.

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Canadá, en represalia, impuso aranceles que oscilan entre el 15% y el 50% a más de 700 productos estadounidenses, además de un impuesto del 25% sobre determinados productos de acero y aluminio.

(Con información de AFP)