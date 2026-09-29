Cuba

Cuba permitirá que mipymes y cooperativas administren bodegas estatales mediante contratos

La iniciativa conserva la titularidad pública de los inmuebles y prevé transformar esos puntos de venta en Mercados de Barrio y de Abasto, con incentivos fiscales y exención de alquiler durante dos años

El nuevo modelo comercial cubano permite a mipymes y cooperativas administrar bodegas estatales sin perder la propiedad pública. (Foto: Periódico Cubano)
El nuevo modelo comercial cubano permite a mipymes y cooperativas administrar bodegas estatales sin perder la propiedad pública. (Foto: Periódico Cubano)
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El nuevo modelo comercial cubano prevé que mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia administren bodegas estatales convertidas en Mercados de Barrio y Mercados de Abasto. Los locales mantendrán la propiedad del Estado, mientras los nuevos gestores operarán mediante contratos de administración y comercialización.

Según informó Periódico Cubano, la iniciativa busca reorganizar el comercio minorista y mayorista, además de ampliar la distribución de alimentos y artículos de aseo. El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) sostiene que el esquema incluirá precios inferiores a los de otros puntos de venta.

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La libreta de abastecimiento se mantendrá para controlar la entrega de productos normados. Aun así, varios ciudadanos consultados por el medio plantearon dudas sobre la atención a las personas vulnerables y sobre la regularidad de las entregas.

El plan contempla una “bodega madre” en cada Consejo Popular, o más de una en las zonas con mayor extensión. Esos establecimientos deberán atender a personas vulnerables y canalizar posibles donaciones, según la información difundida por las autoridades.

Los ciudadanos plantean dudas sobre la distribución de productos normados

La transformación de las bodegas generó preguntas entre consumidores que dependen de los productos asignados mediante la libreta de abastecimiento. Las inquietudes se concentran en la disponibilidad de alimentos, el funcionamiento de las colas y la protección prevista para quienes tienen menos recursos.

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De todo esto me sigue preocupando los vulnerables”, comentó Rebeca Cabrales en redes sociales, de acuerdo con Periódico Cubano. Su intervención se refirió al papel que tendrán las bodegas destinadas a ese sector de la población.

Grisel Herrera Polo también cuestionó cómo se organizará la entrega cuando lleguen productos normados. “Me preocupa que cuando alguna vez se acuerden manden algo normado, cómo será la cola. Además, como siempre, el primer mes quizás funcione bien y después”, escribió.

Cabrales expresó otra duda sobre la continuidad de la libreta al responder a otro usuario: “¿Y tú crees que darán algo normado? La libreta fue a bolina”. Los comentarios reflejan reservas sobre un mecanismo que ha distribuido alimentos subsidiados durante décadas.

Los nuevos administradores contarán con la exoneración del pago de alquiler durante los primeros dos años de gestión. (REUTERS/Desmond Boylan)
Los nuevos administradores contarán con la exoneración del pago de alquiler durante los primeros dos años de gestión. (REUTERS/Desmond Boylan)

En los últimos años, las entregas vinculadas a la libreta disminuyeron en un contexto de crisis económica y escasez. El nuevo sistema mantiene esa herramienta, aunque los usuarios consultados esperan precisiones sobre cómo funcionará en los establecimientos reorganizados.

La red de Mercados de Barrio ya supera los 30 locales

El MINCIN informó que ya operan más de 30 Mercados de Barrio en distintas provincias. La Habana, Guantánamo y Camagüey concentran una presencia mayor de estos comercios.

La cifra supera el anuncio inicial, que contemplaba la apertura de 24 establecimientos. Las autoridades presentaron esos locales como espacios para la venta de mercancías básicas con reducciones de precios frente a otros puntos comerciales.

El listado de productos previstos incluye arroz, azúcar, café, leche en polvo, pollo, picadillo, aceite, huevos y frijoles. También podrán comercializarse artículos de aseo como jabón, detergente y papel sanitario.

Las autoridades indicaron que los precios podrían tener rebajas de entre 10% y 30%. La propuesta busca acercar productos de consumo habitual a los barrios mediante una red comercial con participación de distintos actores económicos.

Para parte de la población, el aspecto central no será únicamente el precio. La disponibilidad continua de mercancías aparece como otro punto de atención ante las dificultades de abastecimiento que afectan a la red estatal.

La red de Mercados de Barrio ya supera las 30 instalaciones abiertas en varias provincias del país. (REUTERS/Alexandre Meneghini)
La red de Mercados de Barrio ya supera las 30 instalaciones abiertas en varias provincias del país. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Las mipymes y cooperativas podrán administrar locales estatales

El modelo habilita a las mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia a gestionar establecimientos pertenecientes al Estado. La participación se realizará a través de contratos, sin que los inmuebles dejen de ser públicos.

Entre los incentivos anunciados figura la exoneración del pago de arrendamiento durante los primeros dos años. El esquema también incluye una bonificación del 5% en el impuesto sobre ventas para determinados actores económicos.

El MINCIN impulsa a la vez los Mercados de Abasto, orientados al comercio mayorista bajo reglas de oferta y demanda. Esa variante forma parte de la reorganización prevista para la red comercial.

La medida se aplica en un escenario en el que numerosas bodegas han atravesado problemas de deterioro, desabastecimiento y limitaciones operativas. La nueva gestión pretende modificar el funcionamiento de esos locales sin alterar su condición estatal.

El resultado dependerá de la capacidad de los mercados para mantener una oferta estable y de la implementación de la atención destinada a las personas vulnerables. Las dudas expresadas por consumidores apuntan, especialmente, a la distribución de productos normados y a la continuidad del acceso para quienes dependen de ella.

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