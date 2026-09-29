La industria no repunta: cayó otra vez en agosto y estos fueron los sectores más golpeados, según la UIA

De acuerdo a los cálculos de la UIA, la actividad industrial cayó 5,7% interanual en agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La industria atravesó agosto sin señales de repunte: las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) anticiparon una caída desestacionalizada de 0,3% frente a julio, dentro de un escenario de bajas en buena parte de los indicadores adelantados.

El relevamiento, elaborado con datos de consumo eléctrico, demanda industrial y consultas a referentes sectoriales, indicó que la producción se mantuvo prácticamente estable en la comparación mensual. La lectura cambia al contrastarla con un año atrás: la UIA estimó un retroceso cercano al 5,7% interanual.

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Con ese resultado, la industria acumuló entre enero y agosto una caída de 3% frente al mismo período de 2025. El nivel de actividad quedó, además, 11% por debajo de los registros de 2022 y 2023.

Construcción, acero y metalmecánica

Los datos sectoriales mostraron un retroceso en la actividad vinculada a la construcción. Los despachos de cemento cayeron 5,1% frente a julio, mientras que las ventas de insumos medidas por el Índice Construya descendieron 3,1 por ciento.

Según la UIA, los indicadores adelantados de la construcción arrojan datos negativos en agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros ocho meses del año, los despachos de cemento acumularon una merma de 3,7% frente a 2025 y quedaron 26% debajo de 2022. Las ventas de insumos para la construcción registraron una baja acumulada de 1,3% interanual y se ubicaron 31% por debajo de los niveles de cuatro años atrás.

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La producción de acero bajó 6,7% durante agosto y la industria metalmecánica retrocedió 3,9 por ciento. El aluminio primario, en cambio, mostró una variación de 0,4%. En el acumulado anual, la producción de acero creció 9,3% frente a 2025, aunque todavía se encontraba 12% debajo de 2022. La metalmecánica acumuló una caída de 5,6% interanual y de 18% respecto de aquel año.

Alimentos y bebidas

En alimentos y bebidas, la producción de bebidas descendió 8,5% en agosto. También se redujeron la faena vacuna, con una baja de 1,9%; la faena porcina, que cayó 0,4%; y la producción láctea, con un retroceso de 0,2 por ciento.

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La excepción fue la molienda de oleaginosas, que aumentó 8,6% frente a julio. En el acumulado de los primeros ocho meses, la faena porcina creció 12,4%, la producción láctea subió 4,5% y la molienda avanzó 3,6%. Las bebidas, en cambio, acumularon una contracción de 3,5%, mientras que la faena vacuna cayó 6,4 por ciento.

La producción de alimentos también habría tenido una mala performance en agosto, según la UIA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales bajó 0,3% en agosto respecto de julio. Aun así, acumuló una mejora de 5,2% frente al bajo nivel registrado en 2025, aunque permaneció 6,1% debajo de 2022.

Repunte de los autos

La producción automotriz fue uno de los pocos indicadores con una mejora mensual. La fabricación de autos aumentó 6,3% en agosto, luego de dos meses consecutivos de bajas.

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Ese avance no compensó la caída acumulada: entre enero y agosto, el sector quedó 17% debajo del mismo período de 2025 y 19% por debajo de 2022.

En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil disminuyeron 3% durante agosto, aunque conservaron un alza acumulada de 4,2% frente a 2025 y de 2% respecto de 2022. La liquidación de divisas agroindustriales aumentó 16,1% mensual, pero acumuló una baja de 11% interanual y se ubicó 26% por debajo de los niveles de 2022.

Caída acumulada

En los primeros siete meses del año, la producción de bienes durables y semidurables fue el principal factor detrás de la caída del nivel general de actividad, según la UIA. El segmento tuvo una incidencia negativa de 1,7 puntos porcentuales y acumuló una contracción de 21% frente al mismo período de 2025, con bajas en la elaboración de equipos informáticos, telecomunicaciones, electrodomésticos y otros bienes de uso doméstico.

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La producción de prendas de vestir, cuero y calzado restó otros 0,6 puntos porcentuales al resultado industrial y cayó 14% interanual. La entidad fabril afirmó que este rubro “continúa ubicándose entre los sectores de menor desempeño”, ante la menor demanda interna y una mayor penetración de productos importados.

También incidieron negativamente las industrias vinculadas a la cosecha, que bajaron 7% y restaron 0,6 puntos porcentuales al nivel general. De acuerdo al organismo industrial, parte de ese resultado respondió a una base de comparación elevada, después del mejor desempeño que había tenido el sector agropecuario durante la primera parte de 2025. A su vez, los insumos industriales descendieron 0,6%, afectados por una menor demanda procedente de otras ramas manufactureras.

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Los bienes de capital acumularon una baja de 5% y completaron su séptimo mes consecutivo de retroceso acumulado, una dinámica que, según la UIA, reflejó la debilidad de la inversión productiva. Los insumos para la construcción cayeron 3% y se mantuvieron entre los sectores que “aún no logran recuperar los niveles de actividad observados en 2022 y 2023”. La excepción fue la producción destinada al consumo masivo, que aportó 0,5 puntos porcentuales al nivel general y creció 1%, impulsada por los productos farmacéuticos, los artículos de higiene y limpieza y la edición e impresión.