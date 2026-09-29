La NASA otorgó USD 300.000 a un proyecto para producir alimentos durante misiones a Marte

La agencia espacial estadounidense busca hacer una alimentación sostenible en las próximas misiones humanas al planeta rojo

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¿Cómo comerían los astronautas en un viaje a Marte que duraría meses y sin posibilidad de recibir alimentos de la Tierra? La NASA premió una propuesta que busca resolver ese problema: un sistema para cultivar y preparar parte de la comida durante la misión. La idea obtuvo USD 300.000 en un concurso de la agencia espacial.

La ganadora fue Chinyere Ukeje, de Filadelfia, Pensilvania. Su proyecto mezcla el cultivo de plantas, la fermentación, la producción de hongos y el reaprovechamiento de nutrientes. En términos simples, plantea crear comida dentro de la nave o de una base en Marte, en vez de depender por completo de paquetes enviados desde nuestro planeta.

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La necesidad parte de una limitación concreta. Un viaje de ida al planeta rojo toma al menos nueve meses. Por eso, las futuras tripulaciones no podrían transportar toda la comida necesaria, ya preparada, para el recorrido y la estadía. Hoy, casi todos los alimentos de los astronautas se preparan, envasan y envían a la Estación Espacial Internacional desde el Laboratorio de Sistemas Alimentarios Espaciales del Centro Espacial Johnson de la agencia.

El premio corresponde a Mars to Table, nombre en inglés que significa “De Marte a la mesa”. Es un concurso de la NASA que convoca a equipos y personas a diseñar formas de alimentar a quienes viajen al espacio profundo. Esta edición forma parte del Deep Space Food Challenge, un desafío sobre sistemas de alimentos para misiones lejanas.

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El viaje de ida al planeta rojo requiere al menos nueve meses, una limitación que impide transportar la comida lista para toda la misión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA evaluó 113 propuestas

La edición de 2026 de Mars to Table, lanzada en enero como continuación del Deep Space Food Challenge, recibió 113 propuestas de equipos de 33 países y 28 estados de Estados Unidos. La agencia escogió a cinco ganadores y repartió USD 650.000.

El desafío original, organizado por la NASA junto con la Agencia Espacial Canadiense (CSA) entre 2021 y 2024, se concentró en prototipos para producir comida de nuevas formas. Esta edición pidió algo más amplio. Los equipos debían pensar cómo funcionaría un sistema completo de alimentación, con comidas variadas y con poca necesidad de que los astronautas se ocuparan de su mantenimiento.

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Las propuestas debían servir para una misión con 15 astronautas durante 500 soles marcianos, es decir, 500 días en Marte, que equivalen a unos 513 días terrestres. Cada grupo entregó un diseño, un menú, una explicación de cómo operaría el sistema y un video. La NASA evaluó sobre todo el funcionamiento en la superficie marciana y la forma en que se conectan las distintas partes de cada proyecto.

“Nos entusiasma seguir impulsando el futuro de los sistemas alimentarios espaciales con este desafío”, dijo Jennifer Edmunson, directora del programa Centennial Challenges en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA, en Huntsville, Alabama. “El futuro de la exploración espacial humana dependerá de sistemas alimentarios innovadores, y es asombroso el ingenio que este desafío nos ha permitido descubrir entre los participantes, tanto locales como internacionales”, repasó.

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La NASA otorgó un premio de trescientos mil dólares a Chinyere Ukeje por un sistema que permite cultivar y preparar alimentos en Marte. (Imagen ilustrativa Infobae)

El proyecto ganador propone cultivar y preparar la mitad de la comida en el espacio

Ukeje ganó con Adaptive Nourishment Infrastructure (ANI), una propuesta formada por módulos o partes que pueden combinarse. El sistema incluye cultivos en espacios controlados, fermentación —un proceso usado, por ejemplo, para elaborar pan o yogur—, producción de hongos y recuperación de nutrientes en un circuito cerrado. Para ello utiliza biorreactores, equipos que aprovechan organismos vivos para transformar materiales.

Con una cantidad limitada de comida llevada desde la Tierra, ANI busca producir el 50% de los alimentos fuera del planeta. El nombre del proyecto proviene de la diosa nigeriana de la cosecha y la fertilidad. La idea incluye preparar comidas frescas a diario y mantener el sistema en marcha si faltan energía, agua, equipos o miembros de la tripulación. Así, pretende reducir la dependencia de comida envasada, que tiene límites de conservación y añade peso a una misión hacia Marte.

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El segundo premio, de USD 200.000, fue para Cislune, de Rosemead, California, por su propuesta Fresh, Ferment, Reserve. El sistema cultiva plantas escogidas con ayuda de modelos, usa una parte de la cosecha para preparar alimentos dentro de compartimentos de cultivo con instrumentos de control y guarda materia orgánica en una reserva protegida. Esa reserva podría usarse si cambian las condiciones de cultivo, se corta la electricidad o se rechaza alguno de los lotes de alimentos.

El programa Centennial Challenges de la NASA promueve la participación pública en soluciones de tecnología espacial desde hace más de dos décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los criterios que establecimos para esta competencia fueron exigentes, pero intencionalmente lo fueron”, afirmó el doctor Alexander Meyers, juez principal de Mars to Table. Meyers, quien apoya los Centennial Challenges de la NASA a través de Estrategias Noéticas desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, explicó que el reto muestra la dificultad de crear un sistema completo de comida para el espacio. “Cada nueva idea presentada en este desafío representa una posible herramienta nueva en los planes de la NASA para el futuro de la exploración espacial”, añadió.

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Otros equipos recibieron premios por sus planes para producir alimentos en Marte

Además de los dos primeros puestos, la NASA entregó tres premios de USD 50.000. Ohā Kanu, de Hilo, Hawái, obtuvo el Premio Applied Frameworks por ʻOhā Kanu: An Ahupuaʻa-Inspired Food System for Mars. Orbital Health Systems, Inc., de Evansville, Indiana, recibió el Premio a la Simulación de Misiones por el libro de recetas New Lunar Settlers Cookbook, edición Marte.

El Premio al Diseño Centrado en el Ser Humano fue para Autonomic Resilience Collective, de Bentonville, Arkansas, por Adaptive Endurance and Growth through Integrated Sustenance (AEGIS) Mars. La NASA también distinguió al equipo internacional Astrofood, de Ellezelles, Bélgica, como ganador internacional por FRESH, un sistema pensado para mantener la producción de comida en hábitats espaciales.

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Las propuestas del certamen debían garantizar la alimentación de 15 astronautas durante una estadía de 500 soles en la superficie marciana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia indicó que estas tecnologías pueden servir como punto de partida para crear sistemas de alimentos destinados a misiones de espacio profundo. El programa Mars to Table fue administrado desde el Centro Marshall por Centennial Challenges, que forma parte del Programa de Premios, Desafíos y Colaboración Colectiva de la Dirección de Misiones de Investigación y Tecnología de la NASA.

El concurso también contó con el apoyo de la División de Ciencias Biológicas y Físicas, la División de Heliofísica, el Programa de Ciencias Planetarias, el Programa de Investigación Humana y la División de Ciencias de la Tierra de la NASA. Especialistas de los centros Johnson y Kennedy participaron en el reto, junto con la Fundación Matusalén y Floor23 Digital, organizaciones que colaboran en la realización del concurso.

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Con más de 20 años de trayectoria, los Centennial Challenges invitan al público a proponer soluciones para problemas relacionados con las iniciativas de la NASA. En convocatorias anteriores, el programa impulsó trabajos sobre robótica, fabricación aditiva —creación de objetos capa por capa—, energía, textiles, química y biología.