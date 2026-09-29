Dólares, superávit y un posible “perdón”: las claves de la misión del FMI que revisa las metas del acuerdo con la Argentina

La misión del Fondo Monetario Internacional llegó a la Argentina el lunes de la semana pasada para revisar las metas del programa EFF 2025.(Foto: Reuters/Tomas Cuesta)

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La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra hace más de una semana en la Argentina. El viaje del presidente Javier Milei a la Argentina Week de París, junto con integrantes del equipo económico, genera expectativas sobre un próximo cierre de la tercera revisión. En ese proceso, el Gobierno accedería a un waiver —una dispensa— por incumplir la meta de superávit primario del primer semestre y recibiría una evaluación favorable por superar el objetivo de acumulación de reservas internacionales, aunque con asistencia del organismo multilateral

La delegación del FMI llegó al país el lunes de la semana pasada para evaluar la marcha del programa económico y las metas acordadas con la administración libertaria. Según pudo saber Infobae, las conversaciones se desarrollaron en la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y estuvieron encabezadas por el viceministro de Economía, José Luis Daza.

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El nuevo “perdón”

El resultado fiscal del primer semestre es el punto central de la revisión. El Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones entre enero y junio de 2026, pero la meta vigente al 30 de junio era de $6,86 billones, lo que arroja una diferencia de 573.974 millones de pesos.

El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, informó que el incumplimiento ocurrió en el marco de la tercera revisión del programa rubricado 2025. Sin embargo, La meta semestral no era la original del acuerdo. El Fondo redujo el objetivo fiscal en $1,60 billones antes del cierre de junio. La exigencia inicial era de $8,46 billones y, tras la flexibilización, pasó a 6,86 billones de pesos.

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Aun después de esa modificación, el resultado no alcanzó el objetivo. “En el primer semestre de 2026 el Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones, quedando $570.000 millones por debajo de la meta del 30 de junio”, sostuvo Letcher.

El desvío abre la posibilidad de que el Gobierno acceda a un waiver por la meta fiscal. Esa dispensa forma parte de los temas que analiza la misión del Fondo durante su estadía en el país, junto con la evolución de los restantes compromisos del programa.

Una de las razones del incumplimiento se vinculó con la demora en el tratamiento de Inocencia Fiscal II en el Congreso. La falta de avance de esa iniciativa llevó a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergará la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias de personas humanas.

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La postergación redujo los ingresos previstos para el primer semestre. La recaudación de Ganancias formaba parte de los recursos que el Gobierno esperaba contabilizar antes del 30 de junio, fecha de corte para la evaluación de la meta de superávit primario. La baja de los ingresos también respondió a las modificaciones impositivas y al nivel de actividad, factores que afectaron la recaudación y explican parte de la brecha entre el resultado obtenido y el objetivo fiscal establecido para los primeros seis meses de 2026.

El economista, Hernán Letcher, calculó que el superávit primario acumulado quedó $ 573.974 millones debajo de la meta al 30 de junio, (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

La novedad

El otro punto de la revisión corresponde a la acumulación de reservas. En ese frente, el Gobierno cumplió por primera vez desde la firma del programa 2025 la meta prevista para el 30 de junio.

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A esa fecha, la variación acumulada de las reservas netas desde fines de 2024 alcanzó -3.111 millones de dólares. La meta que regía para el cierre del primer semestre exigía una variación de -8.600 millones de dólares. El resultado se ubicó por encima del límite establecido. El Gobierno superó la pauta de reservas, aunque el cumplimiento incluyó modificaciones introducidas por el propio Fondo en las exigencias y en la metodología de cálculo.

En la revisión de mayo, el organismo internacional redujo en USD 11.800 millones el objetivo de acumulación de reservas para el 30 de junio. La meta inicial requería una variación positiva de USD 3.200 millones, pero el nuevo parámetro pasó a -8.600 millones de dólares. Letcher señaló que, sin el recorte de la exigencia, al Gobierno le faltaban USD 6.311 millones para alcanzar el objetivo. El cambio de la meta permitió que la variación se ubicara dentro del parámetro acordado para la primera mitad del año.

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El viceministro de Economía, José Luis Daza, viaja junto con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a París para el Argentina Week.

El cumplimiento de la meta de reservas también incluyó una modificación en la fecha de valuación de los activos. El FMI tomó como referencia el 31 de diciembre de 2025 para establecer la cotización utilizada en el cálculo. Ese cambio produjo un salto contable de USD 3.012,6 millones por el revalúo del oro, según estimaciones oficiales. La nueva fecha base también neutralizó la caída del 13% en la cotización de ese activo que se registró hasta junio, ya que esa baja no computó para el cumplimiento de la meta.

¿Fin de la misión?

Según pudo saber Infobae, las reuniones con la misión del Fondo se realizaron en el Banco Central. Y fue el viceministro, Daza quien encabezó los encuentros durante la ausencia de Caputo, que viajó a Nueva York junto a Milei para participar de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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La comitiva que partirá el martes estará integrada por Milei, Caputo, Daza, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. El viaje reúne a funcionarios que participaron de la discusión de las metas fiscales, monetarias y de reservas con el Fondo.

La salida a París se produce mientras la tercera revisión mantiene un avance lento. Sin embargo, la presencia conjunta del Presidente, el ministro de Economía, el viceministro, el titular del Banco Central y el responsable de Coordinación de Energía y Minería abre la expectativa de que la misión técnica se acerque a su cierre.

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