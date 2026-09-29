En Panamá a una paciente de 47 años le retiran el cáncer y le reconstruyen la mama en una misma operación quirúrgica

La intervención busca avanzar de manera simultánea en el tratamiento oncológico y en la recuperación emocional de la paciente. (CSS)

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Una mujer de 47 años llegó a una mastectomía total con reconstrucción inmediata de la mama derecha, un procedimiento que combina en un mismo acto quirúrgico la extirpación del tumor y la restitución del volumen del seno.

La paciente tenía un cáncer de mama in situ extenso, clasificado en etapa 0, detectado por mamografía y confirmado luego con una biopsia.

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El caso forma parte de un modelo de atención conjunta entre oncología y cirugía plástica que la Ciudad de la Salud aplica desde 2023. La institución acumula alrededor de 30 procedimientos de este tipo en poco menos de tres años.

Aunque la enfermedad se encontraba en una fase temprana, los estudios de la paciente revelaron una extensión considerable dentro de la glándula mamaria. Esa dispersión del tejido afectado fue la razón por la que el equipo médico indicó retirar la mama completa en lugar de una cirugía conservadora.

“Los estudios mostraron una importante extensión dentro de la glándula mamaria, por lo que la mastectomía total fue indicada para lograr el control local de la enfermedad”, explicó el cirujano oncólogo César Díaz.

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El abordaje conjunto entre cirugía oncológica y plástica permite tratar el cáncer y restituir el volumen de la mama en la misma intervención quirúrgica. (CSS)

La mastectomía total con reconstrucción inmediata retira toda la glándula mamaria y, en el mismo procedimiento, coloca los dispositivos necesarios para comenzar a restituir el volumen del seno.

Se procura conservar la mayor cantidad de piel posible para facilitar esa reconstrucción. La técnica busca evitar que la paciente atraviese un período con ausencia visible del pecho.

Durante la intervención, el equipo también realiza la estadificación: el proceso mediante el cual los médicos establecen el tamaño del tumor y su grado de propagación desde el punto de origen. A la vez, se practica una biopsia de un ganglio axilar para determinar si existe compromiso ganglionar.

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“Una vez terminamos el equipo de cirugía oncológica, ingresa entonces el equipo de cirugía plástica para continuar con el proceso quirúrgico”, detalló César Díaz.

El cirujano oncólogo Iván Díaz, quien también participó en la operación, señaló que la experiencia del hospital no se limita a las mastectomías terapéuticas. El equipo ha ejecutado además procedimientos de reducción de riesgo y resecciones amplias con reconstrucción inmediata de piel y otros tejidos blandos.

El procedimiento incluyó la colocación de un expansor mamario, un dispositivo con cubierta de silicón que se instala inicialmente vacío. (CSS)

“Contamos con los insumos necesarios para realizar este tipo de procedimientos y brindar estos beneficios a la población asegurada”, afirmó Iván Díaz.

Una vez concluida la fase oncológica, el cirujano plástico y reconstructivo John Davis asumió la segunda etapa de la cirugía. El procedimiento incluyó la colocación de un expansor mamario, un dispositivo con cubierta de silicón que se instala inicialmente vacío.

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Ese expansor se llena de forma progresiva hasta alcanzar un volumen similar al de la mama sana. Con el tiempo, se sustituye por un implante definitivo y, según cada caso, el resultado se complementa con grasa de la propia paciente.

La reconstrucción inmediata acorta el tiempo de recuperación física y reduce el impacto psicológico de la mastectomía, porque la paciente no despierta con una ausencia visible en el pecho. El abordaje conjunto entre cirugía oncológica y plástica permite tratar el cáncer y restituir el volumen de la mama en la misma intervención quirúrgica.

“Nos ayuda mucho a que tenga una recuperación más corta y, psicológicamente, que al despertar de la cirugía no tenga ese impacto de encontrarse con una ausencia en su pecho”, explicó John Davis.

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El equipo ha ejecutado procedimientos de reducción de riesgo y resecciones amplias con reconstrucción inmediata de piel y otros tejidos blandos. (CSS)

Según el cirujano, el objetivo del método va más allá del resultado quirúrgico. La intervención busca avanzar de manera simultánea en el tratamiento oncológico y en la recuperación emocional de la paciente.

Los médicos insisten en la disciplina de los controles de salud como principal herramienta de detección temprana. Recomiendan una evaluación clínica anual, en particular a partir de los 40 años.

También aconsejan realizar una mamografía cada año, aun sin presencia de síntomas, y complementarla con un ultrasonido cuando el caso lo requiera. A esto suman la actividad física regular y la atención oportuna ante cualquier cambio detectado en el cuerpo.

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