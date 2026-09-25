Ciencia

La vida secreta del cerebro: un atlas celular identificó tres etapas clave desde la vida prenatal hasta la vejez

Nueve estudios publicados en la revista Nature comparan muestras cerebrales de personas sanas y con patologías, y delimitan una maduración hasta los 24 años, una fase adulta estable y una reconfiguración celular desde los 60 o 65 años

Siluetas de un hombre joven y una mujer mayor de perfil, con cerebros translúcidos luminosos sobre sus cabezas, uno naranja y otro azul.
El estudio indica que el desarrollo cognitivo se extiende durante más tiempo de lo previsto y que la vejez inicia una nueva reprogramación molecular tras una etapa de estabilidad en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El cerebro humano permanece en cambio constante: atraviesa modificaciones profundas desde los primeros meses de vida hasta la vejez, con efectos sobre distintas capacidades como la planificación, el razonamiento complejo y el control de los impulsos. Aun así, se sabía poco sobre la evolución precisa de las distintas poblaciones celulares durante toda la vida.

El consorcio PsychAD dio a conocer en una colección de estudios publicados en distintas revistas del grupo Nature un mapa basado en datos de secuenciación de más de seis millones de células individuales de casi 1500 personas, lo que ha permitido una investigación sin precedentes de las enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas.

PUBLICIDAD

El trabajo presentó el mapa transcriptómico de célula única más detallado hasta ahora de la corteza prefrontal dorsolateral humana, fruto del análisis de más de 1,3 millones de núcleos celulares procedentes de 284 donantes sin patología psiquiátrica o neurodegenerativa, con edades comprendidas entre la etapa fetal y los 97 años.

El hallazgo redefine la duración del desarrollo cognitivo y muestra que, tras un período de estabilidad adulta, la vejez activa una nueva reprogramación molecular, según los investigadores.

Detalle de una red de neuronas con múltiples ramificaciones azules, un nodo central brillante que emite luz blanca sobre un fondo negro oscuro.
El atlas celular de la corteza prefrontal revela que el cerebro humano continúa su maduración hasta los 24 años y experimenta nuevos cambios moleculares durante la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también detectó una ventana de resiliencia neuronal durante las primeras etapas de vida. La máxima expresión de mecanismos defensivos se concentra alrededor de los 12 o 13 años, por lo que alteraciones genéticas o ambientales previas a ese período podrían dejar consecuencias persistentes en la adultez.

PUBLICIDAD

Panos Roussos, director del Centro de Neurogenómica de Enfermedades de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York, y coautor de los ocho artículos, señaló que esta investigación es la culminación de un trabajo que se inició en 2019.

“Estudiar la misma región en diferentes condiciones permite realizar comparaciones más consistentes y ayuda a conectar nuestros resultados con estudios genéticos y moleculares ya existentes”, afirmó Roussos. “Esto nos brinda una perspectiva importante sobre las enfermedades cerebrales, pero se necesitarán regiones adicionales para comprender el panorama completo”, señaló el científico en Nature.

La estabilidad celular adulta y el cambio molecular de la vejez

Un profesional con bata blanca de espaldas observa un monitor con tres resonancias magnéticas cerebrales, mostrando áreas resaltadas en azul, naranja y rojo. Hay papeles y una taza en el escritorio.
El consorcio PsychAD trazó el mapa transcriptómico de la corteza prefrontal dorsolateral tras analizar más de 1,3 millones de núcleos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio comprobó una trayectoria no lineal dividida en tres grandes fases a lo largo de la vida: una intensa remodelación en el desarrollo temprano, una etapa de calma en la edad adulta y un resurgimiento molecular en la vejez.

Durante la infancia y la adolescencia, las neuronas concentran los mayores cambios mientras se forman y maduran los circuitos cerebrales. A partir de los 24 años, la composición de la mayor parte de las subclases neuronales y gliales se mantiene estable durante la madurez.

La situación vuelve a modificarse en la vejez, aunque entonces el protagonismo deja de estar en las neuronas. Los astrocitos, la microglía y los oligodendrocitos, células gliales que protegen y nutren a las neuronas, incrementan la expresión de programas genéticos relacionados con la respuesta inmunitaria, el estrés celular y la reorganización de los ritmos circadianos.

Marta Nieto, investigadora principal del grupo de Desarrollo de la Corteza Cerebral del Centro Nacional de Biotecnología, señaló en Science Media Center España que el estudio desplaza la mirada sobre el envejecimiento cerebral: “Quizá para entender por qué las neuronas se vuelven vulnerables con la edad no debamos mirar únicamente a las propias neuronas, sino también a cómo envejecen las células que las alimentan, protegen y acompañan durante toda la vida”.

El vínculo entre las trayectorias celulares y el riesgo de enfermedad

Imagen microscópica de campo oscuro que muestra una red de neuronas verdes y células gliales rojizas con núcleos azules, sobre un fondo negro.
Los astrocitos, la microglía y los oligodendrocitos aumentan su respuesta inmunitaria y de estrés durante la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen de datos —que forma parte del macroproyecto de investigación BRAIN iniciado bajo la administración Obama en Estados Unidos— permite asociar cambios en poblaciones celulares concretas con el riesgo genético de trastornos mentales y enfermedades neurodegenerativas.

El estudio, firmado por Hui Yang y otros investigadores, identifica momentos moleculares en los que podrían diseñarse intervenciones para preservar la salud cognitiva y frenar procesos neurodegenerativos.

Rafael Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia y promotor de BRAIN, vinculó el resultado con una aspiración histórica de la neurociencia: “Mapear todos los tipos celulares del cerebro era el sueño de Cajal, y hacerlo en la corteza prefrontal humana es particularmente importante, ya que es la parte de nuestro cerebro donde se concentra el procesamiento de información cognitiva y mental”, afirmó en Science Media Center España.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La base de datos del proyecto BRAIN permite asociar poblaciones celulares específicas con el riesgo genético de trastornos neurodegenerativos y mentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Juan Lerma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Neurociencias CSIC-UMH y académico de la Real Academia de Ciencias, sostuvo ante Science Media Center España que los resultados permiten “confirmar fehacientemente que a los 24 años de edad existe un punto de inflexión a partir del cual la composición de la mayoría de las subclases neuronales y gliales permanece estable”.

Para Lerma, esa delimitación temporal permite establecer que “la maduración de la corteza cerebral se extiende más allá de la infancia y la adolescencia, finalizando a los 24 años, que es donde podríamos dar por acabada la juventud y comienza el estado adulto. Esto es muy importante porque estos datos ponen de manifiesto hasta cuándo un individuo se puede considerar inmaduro y delinean las repercusiones que sistemas educativos deficientes, el acceso a redes sociales u otros sistemas alienantes (sectas, drogas, alcohol, etc.), pueden tener en el desarrollo del cerebro”, afirmó el experto.

Temas Relacionados

Salud cerebralEnvejecimientoNeurocienciaNeuronasDesarrollo cerebralAstrocitosúltimas noticiasMapa cerebral

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ruido rosa al dormir: qué es, cómo funciona y qué efectos tiene en el descanso

Científicos del MIT comprobaron que sonidos breves, emitidos en un instante determinado, incrementaron el flujo de un fluido cerebral en voluntarios durante siestas controladas dentro de un escáner

Ruido rosa al dormir: qué es, cómo funciona y qué efectos tiene en el descanso

No hace falta correr rápido: el ejercicio de 10 minutos que puede mejorar el ánimo y el cerebro

Un estudio publicado en Imaging Neuroscience comprobó que trotar a entre 3 y 6 km/h, activa la corteza prefrontal izquierda y reduce los tiempos de respuesta cognitiva en adultos jóvenes sanos

No hace falta correr rápido: el ejercicio de 10 minutos que puede mejorar el ánimo y el cerebro

La medicina de precisión transforma el tratamiento del cáncer: cómo funciona y cuáles son los desafíos para su aplicación

Especialistas explicaron a Infobae cómo los estudios moleculares, las biopsias líquidas y otras herramientas redefinen el diagnóstico y el abordaje oncológico. Los obstáculos que limitan el acceso

La medicina de precisión transforma el tratamiento del cáncer: cómo funciona y cuáles son los desafíos para su aplicación

Tropezar, perder el equilibrio o hablar con dificultad: cuándo una alteración en la coordinación requiere atención médica

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco brindaron herramientas para reconocer manifestaciones tempranas, conocer sus posibles causas y decidir cuándo realizar la consulta

Tropezar, perder el equilibrio o hablar con dificultad: cuándo una alteración en la coordinación requiere atención médica

Longevidad y calidad de vida: un especialista recomienda fortalecer las piernas al menos dos veces por semana

Un experto en salud integral advierte que los músculos del tren inferior regulan la glucosa, reducen el riesgo de diabetes tipo 2 y liberan proteínas que protegen el cerebro con la edad

Longevidad y calidad de vida: un especialista recomienda fortalecer las piernas al menos dos veces por semana

DEPORTES

Sismo en la Premier League: Manchester City fue declarado culpable de más de 100 infracciones y recibiría un sanción histórica

Sismo en la Premier League: Manchester City fue declarado culpable de más de 100 infracciones y recibiría un sanción histórica

Franco Colapinto largará 10° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

La selección argentina Sub 19 buscará la medalla de oro en los Juegos Suramericanos ante Paraguay: hora, TV y posibles formaciones

Franco Colapinto habló sobre los problemas en el final de la qualy y dejó una advertencia tras su magistral vuelta para avanzar a Q2

La vuelta al límite de Franco Colapinto para avanzar a Q3 con el tiempo cumplido y la euforia por radio

TELESHOW

La impactante foto durante un show de Oasis en Buenos Aires que ganó un concurso mundial: “Valió la pena”

La impactante foto durante un show de Oasis en Buenos Aires que ganó un concurso mundial: “Valió la pena”

La confesión de Sabrina Rojas durante la grabación de PH, Podemos Hablar: “Me concentré para no llorar”

Las Madres del Dolor contra la China Suárez luego de su video viral: “Utilizó a su hijo para burlarse de la seguridad vial”

Nicki Nicole contó cuál fue la locura más grande que hizo por amor: “Era alguien que me gustaba mucho”

El sorpresivo cambio de look de Santiago del Moro tras la final de Gran Hermano: “Se vienen vacaciones”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU celebra por primera vez el “Dolly Parton Day” este 25 de septiembre: qué ciudades tendrán homenajes y eventos

EEUU celebra por primera vez el “Dolly Parton Day” este 25 de septiembre: qué ciudades tendrán homenajes y eventos

Costa Rica fija precios máximos para 517 medicamentos: Gobierno prevé rebajas cercanas al 30 % a partir de diciembre

Noche de infarto en Santiago: República Dominicana arrancó la Liga de Naciones con un triunfo agónico

Condenan a cuatro hombres por extracción ilegal de minerales en Panamá

Las remesas hacia los hogares salvadoreños crecieron solo 3.8% entre enero y agosto de 2026