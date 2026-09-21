Ciencia

El rol de la alimentación en los calambres musculares: qué priorizar y cuáles limitar

Potasio, magnesio y calcio intervienen en la contracción y relajación muscular, procesos que pueden alterarse ante una ingesta insuficiente

Ilustración de una pierna y una mano que sujeta la zona del gemelo, marcada con líneas rojas que irradian del músculo.
Los electrolitos intervienen en la contracción y relajación muscular, y su ingesta insuficiente puede asociarse con calambres más frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los calambres musculares son contracciones súbitas, involuntarias y dolorosas que suelen concentrarse en los gemelos, los pies o los muslos. Pueden durar apenas unos segundos o prolongarse durante varios minutos y, aun después de que ceden, dejar sensibilidad o rigidez en el área afectada. El esfuerzo intenso, la deshidratación, mantener una postura durante mucho tiempo y algunos medicamentos figuran entre los factores que pueden favorecerlos.

Aunque a menudo aparecen sin una causa identificable, la alimentación puede influir en el funcionamiento muscular cuando desplaza nutrientes necesarios o dificulta una hidratación adecuada. Ningún alimento aislado ha demostrado causar calambres en las piernas, pero ciertos patrones de consumo se vinculan con una mayor probabilidad de padecerlos, según publicó GoodRx, una revista de salud revisada médicamente.

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El punto central está en el equilibrio de minerales como magnesio, calcio, potasio y sodio, conocidos como electrolitos. WebMD, a través de la farmacéutica Lalitha Kadali, explicó que estas sustancias intervienen en la contracción y relajación de los músculos. La falta de líquidos o una ingesta alimentaria que aporte pocos de estos minerales puede asociarse con episodios más frecuentes, especialmente luego de actividad física o durante la noche.

Qué alimentos evitar para prevenir los calambres

La doctora Patricia Pinto García, de GoodRx, señaló que las papas fritas y otros snacks salados concentran sodio. Una dieta con exceso puede aumentar la pérdida de calcio y magnesio a través de la orina, dos minerales vinculados con la actividad muscular normal. Además, este tipo de alimentos puede aumentar la sed y contribuir a la deshidratación si no se acompaña con suficientes líquidos.

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Un hombre con camiseta azul y pantalón gris está sentado en una cama sujetando su pierna derecha con las manos.
Los calambres musculares ocasionales pueden aliviarse con estiramiento o masaje, pero los episodios frecuentes, intensos o con otros síntomas requieren evaluación profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas azucaradas también pueden incidir de manera indirecta. La especialista agregó que el consumo frecuente de gaseosas, energizantes, té endulzado o cafés con azúcar puede desplazar al agua y a otras alternativas que aportan minerales. La hidratación insuficiente es uno de los factores asociados con calambres, de acuerdo con Mayo Clinic, que remarcó que los músculos necesitan líquidos para contraerse y relajarse de forma adecuada.

El alcohol merece una consideración particular. Según GoodRx, puede aumentar la probabilidad de deshidratación y reducir la capacidad del organismo para absorber y retener magnesio, calcio y potasio. La especialista también advirtió que el consumo frecuente o excesivo puede afectar el tejido muscular. Stat Pearls en un estudio incluyó al trastorno por consumo entre las posibles causas metabólicas asociadas con calambres musculares.

Los carbohidratos refinados, como el arroz blanco, el pan blanco, las pastas comunes, los productos de panadería y algunos cereales de desayuno, no causan calambres de forma directa, según GoodRx. Sin embargo, contienen menos vitaminas y minerales que sus versiones integrales, por lo que una dieta centrada en estos productos puede dificultar la incorporación suficiente de nutrientes relevantes para los músculos.

Un atleta visiblemente adolorido se sienta en una pista de atletismo roja, sosteniendo su pantorrilla. Viste camiseta amarilla y hay una botella de agua a su lado.
Las bebidas azucaradas y el alcohol pueden aumentar la deshidratación y dificultar el aporte o la absorción de minerales ligados a la función muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carnes procesadas, entre ellas salchichas, panceta, embutidos y salame, completan el grupo de alimentos asociados con un patrón alimentario menos favorable para prevenir calambres. Suelen aportar sodio y, si reemplazan de manera habitual a otras fuentes de proteína, pueden reducir la presencia de alimentos que contienen magnesio y potasio.

Qué comidas elegir para la salud muscular

Priorizar alimentos con minerales y líquidos puede contribuir a sostener la función muscular, aunque no se trate de soluciones únicas ni definitivas para todos los casos. WebMD, a través de Lalitha Kadali, destacó la banana por su aporte de potasio, magnesio y calcio. También mencionó a las batatas, las papas y las calabazas como opciones que combinan estos minerales con un alto contenido de agua.

El potasio participa en el funcionamiento de músculos y nervios. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indicó que las verduras de hoja verde, como espinaca, col rizada, acelga y berza, son fuentes de este electrolito. La entidad también señaló que los frutos secos y las semillas, como las almendras, los anacardos, los maníes, las semillas de chía y las de calabaza, pueden aportar magnesio.

Una mesa de madera con bananas, espinacas, almendras, yogur, leche, lentejas, salmón, tofu, batatas, calabaza y papas.
La alimentación influye en los calambres musculares cuando altera la hidratación o reduce el aporte de potasio, magnesio, calcio y sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lácteos figuran entre las alternativas que pueden sumar calcio, potasio y otros electrolitos. WebMD la describió como una fuente natural de calcio, potasio y sodio, además de proteínas vinculadas a la reparación del tejido muscular después del ejercicio. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos indicó que el yogur natural y el yogur griego contienen calcio, fósforo, magnesio, sodio y potasio.

Las legumbres también pueden ocupar un lugar en este enfoque alimentario. Según WebMD, los porotos y las lentejas contienen magnesio, y además aportan fibra. GoodRx sugirió priorizar proteínas con mayor densidad de nutrientes, como pescado, tofu y carnes magras, en reemplazo más frecuente de las carnes procesadas.

Harvard explicó que los calambres ocasionales suelen aliviarse con medidas simples como estirar o masajear suavemente el músculo. No obstante, los episodios intensos, frecuentes, persistentes o acompañados de debilidad, entumecimiento, hinchazón, enrojecimiento o cambios en la piel requieren evaluación profesional, según Mayo Clinic y Cleveland Clinic.

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