Ciencia

Los aditivos que un estudio francés vinculó con una mayor incidencia de cáncer

El análisis siguió a más de 105 mil adultos durante casi ocho años y detectó vínculos estadísticos, sin demostrar una relación de causa y efecto ni calcular riesgos individuales

Un hombre junto a un carro de compras y una mujer que sostiene un paquete de comida observan la etiqueta en un supermercado.
Un estudio de The BMJ asoció la mayor ingesta de algunos conservantes con una mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer en una cohorte francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio publicado en enero de 2026 en The BMJ encontró que una mayor ingesta de algunos conservantes se asoció con una mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer en una cohorte francesa. El hallazgo vuelve a poner bajo la lupa a los nitratos y nitritos presentes en algunos alimentos, entre ellos las carnes procesadas. La investigación no prueba que un aditivo o un producto puntual cause cáncer, ni permite calcular el riesgo individual a partir de la etiqueta de un envase.

El trabajo siguió a 105.260 adultos de la cohorte francesa NutriNet-Santé, que al comienzo no tenían cáncer. Durante un seguimiento promedio de 7,57 años, 4.226 participantes recibieron un diagnóstico. Los investigadores reconstruyeron la ingesta de conservantes mediante registros alimentarios repetidos y analizaron su relación con nuevos casos de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Un paquete transparente con carne procesada y una lupa sobre la etiqueta que muestra ingredientes y códigos de aditivos INS.
Un estudio de The BMJ asoció la mayor ingesta de algunos conservantes con una mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer en una cohorte francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio halló asociaciones con seis conservantes, no con todos los que analizó

La investigación evaluó por separado 17 conservantes que consumía al menos el 10 por ciento de los participantes. En 11 de ellos no encontró asociación con la incidencia de cáncer. En los seis restantes observó vínculos que los autores consideran un motivo para profundizar la investigación, no una demostración de causalidad.

Entre los resultados, una mayor ingesta de nitrito de sodio se asoció con una incidencia 32 por ciento más alta de cáncer de próstata frente a los grupos de consumo menor o nulo. Una mayor ingesta de nitrato de potasio se vinculó con una incidencia 13 por ciento más alta de cáncer en general y 22 por ciento más alta de cáncer de mama.

PUBLICIDAD

Una mano sostiene un envase de plástico con carne frente a estanterías refrigeradas llenas de embutidos y carnes envasadas.
Los autores advirtieron que el estudio observacional no prueba causalidad entre conservantes y cáncer y que se necesitan nuevas investigaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también detectó asociaciones entre otros conservantes, como el sorbato de potasio, los sulfitos y el ácido acético, y algunos diagnósticos de cáncer. Sus resultados abarcan alimentos y bebidas industriales en conjunto, por lo que no permiten atribuir el efecto observado a una categoría específica, como los embutidos, ni a una marca determinada.

Los autores del trabajo advirtieron que se necesitan estudios epidemiológicos y experimentales adicionales para conocer los mecanismos involucrados. El diseño fue observacional: registró hábitos alimentarios y resultados de salud, pero no asignó dietas a los participantes. Por eso, las asociaciones identificadas no establecen que los conservantes hayan sido la causa del cáncer.

La etiqueta permite reconocer aditivos, pero no mide el riesgo de un alimento

Medallones de carne envasados al vacío, salchichas frescas y lonchas de embutido dispuestas sobre papel y una placa de granito.
Una mayor ingesta de nitrato de potasio se vinculó con una incidencia 13 por ciento más alta de cáncer en general y 22 por ciento más alta de cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, el Código Alimentario Argentino identifica al nitrito de potasio como INS 249 y al nitrito de sodio como INS 250. El nitrato de sodio corresponde al INS 251 y el nitrato de potasio, al INS 252. Estas sustancias pueden figurar con su nombre, con el número INS o con ambas referencias en la lista de ingredientes.

El sistema INS, sigla de Sistema Internacional de Numeración, es una nomenclatura del Codex Alimentarius para identificar aditivos alimentarios. En el Código argentino, los compuestos 249, 250, 251 y 252 están contemplados como conservadores y estabilizadores del color en las categorías autorizadas. La normativa oficial puede consultarse en el capítulo sobre aditivos del Código Alimentario Argentino.

Nitratos y nitritos se utilizan en determinados productos para su conservación y para mantener características como el color. Su aparición en un rótulo no indica por sí sola que el producto incumpla la normativa ni permite saber cuánto aditivo contiene o cuál es la exposición total de una persona a través de su dieta.

Las carnes procesadas requieren una lectura más amplia que cuatro códigos

Dos manos señalan la etiqueta con tabla de información nutricional y códigos de aditivos INS en un empaque de carne al vacío.
Una mayor ingesta de nitrato de potasio se vinculó con una incidencia 13 por ciento más alta de cáncer en general y 22 por ciento más alta de cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carnes procesadas son aquellas sometidas a procedimientos como curado, salazón, fermentación o ahumado. Entre los ejemplos habituales se encuentran los embutidos, las salchichas, la panceta, los fiambres y algunos jamones. Sin embargo, la categoría no es idéntica a la lista de aditivos: un producto procesado puede tener una formulación distinta de otro, y la etiqueta debe leerse en su conjunto.

Al revisar un envase, la lista de ingredientes permite identificar si aparecen nitrato de sodio, nitrato de potasio, nitrito de sodio o nitrito de potasio. También conviene distinguir esa información de la evaluación general del alimento: el rótulo no ofrece por sí mismo una medida de riesgo de cáncer ni reemplaza el análisis de la frecuencia de consumo y del patrón alimentario completo.

Medallón redondo de carne picada cruda con pequeños fragmentos de grasa blanca sobre una tabla de madera oscura.
La investigación también vinculó una mayor ingesta de nitrato de potasio INS 252 con más incidencia de cáncer en general y de cáncer de mama, aunque aclaró que se trata de asociaciones observacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novedad del estudio de The BMJ está en haber identificado asociaciones que merecen ser confirmadas en una muestra amplia y seguida durante años. Hasta que exista nueva investigación, sus resultados deben interpretarse con cautela: no alcanzan para responsabilizar a un único ingrediente ni para convertir una etiqueta en un diagnóstico de salud.

Temas Relacionados

CarneSeguridad AlimentariaAlimentos UltraprocesadosBienestarAlimentaciónNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son los cambios en la retina que podrían anticipar una arritmia cardíaca antes de los síntomas

Investigadores del Reino Unido analizaron a más de 90.000 personas y hallaron que ciertas alteraciones se relacionan con mayor probabilidad de fibrilación auricular, una condición que eleva el riesgo de ACV

Cuáles son los cambios en la retina que podrían anticipar una arritmia cardíaca antes de los síntomas

Louise Brown, la primera persona nacida mediante fertilización in vitro, llegó a la Argentina: “Soy mi propia normalidad”

La británica de 48 años habló en exclusiva con Infobae durante su primera visita a Buenos Aires sobre los prejuicios que aún rodean a la técnica y su rechazo a la etiqueta “bebé probeta”. La anécdota en una panadería y su mensaje para quienes evalúan un tratamiento

Louise Brown, la primera persona nacida mediante fertilización in vitro, llegó a la Argentina: “Soy mi propia normalidad”

Un estudio vincula 5 hábitos de estilo de vida con un menor riesgo de deterioro cognitivo

Decisiones cotidianas que mantienen el cuerpo activo y la mente estimulada aparecen vinculadas a un envejecimiento cerebral positivo, más allá de la predisposición biológica

Un estudio vincula 5 hábitos de estilo de vida con un menor riesgo de deterioro cognitivo

“Hasta el 54% de los casos de demencia se podrían prevenir”: expertos de América Latina debaten cómo implementar cinco hábitos clave para la salud cerebral

Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología de FLENI y líder del estudio LatAm-FINGERS, junto con María Carrillo, directora científica de la Alzheimer’s Association, detallaron en diálogo con Infobae la estrategia destinada a convertir la evidencia contra el deterioro cognitivo en políticas y programas concretos

“Hasta el 54% de los casos de demencia se podrían prevenir”: expertos de América Latina debaten cómo implementar cinco hábitos clave para la salud cerebral

“La infraestructura tiene que ser ética”: el reclamo de una especialista para controlar el avance de la inteligencia artificial

La investigadora Flavia Costa advirtió sobre los riesgos de los sistemas más avanzados, la concentración tecnológica y la falta de controles externos

“La infraestructura tiene que ser ética”: el reclamo de una especialista para controlar el avance de la inteligencia artificial

DEPORTES

El argentino que busca hacer historia en la NASCAR y la chance de una carrera en nuestro país: “Quieren venir”

El argentino que busca hacer historia en la NASCAR y la chance de una carrera en nuestro país: “Quieren venir”

“No sos vos, soy yo”: el reencuentro de Molteni y González, una pareja que se separó sin pelearse

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

Arruabarrena, cauto tras el pase de Boca a las semifinales de la Copa: “Estamos vivos en todos los frentes, pero todavía falta mucho”

Boca Juniors igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

Bautista, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta Prandi llegó a la vida de mi papá, él está más contento”

Darío Barassi tuvo un insólito ida y vuelta con un participante y ambos terminaron mostrando su ropa interior en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Rusia atacó con drones una camioneta en el sur de Ucrania: al menos cinco muertos y siete heridos

Rusia atacó con drones una camioneta en el sur de Ucrania: al menos cinco muertos y siete heridos

Von der Leyen pronunciará el discurso sobre el Estado de la UE y presentará la hoja de ruta del bloque para el próximo año

Estados Unidos pidió confiscar USD 61 millones en criptomonedas obtenidas por operadores chinos por la venta de crudo iraní

Japón registró un déficit comercial por cuarto mes consecutivo por el aumento de las importaciones de petróleo

Estados Unidos destruyó dos lanchas rápidas iraníes que intentaban capturar un dron marino del CENTCOM