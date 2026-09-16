Sociedad

Prohibieron el ingreso a eventos deportivos a 9 personas por la detección de tickets falsos

La Policía detectó tickets apócrifos en un acceso al estadio de Newell’s Old Boys. Nueve personas quedaron excluidas de espectáculos deportivos durante 18 meses

La resolución se originó por un intento de acceso con entradas falsificadas al Coloso Marcelo Bielsa
La resolución se originó por un intento de acceso con entradas falsificadas al Coloso Marcelo Bielsa
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El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una restricción de concurrencia administrativa por 18 meses para nueve personas a las que vincula con un intento de ingreso con entradas falsas al estadio Coloso Marcelo Bielsa, en la ciudad de Rosario. La medida rige para todo evento deportivo realizado en el país y entró en vigencia desde su dictado.

La resolución fue firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva el 14 de septiembre y se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. La disposición incorpora a los alcanzados en los registros del programa Tribuna Segura, el sistema estatal utilizado para aplicar controles de acceso y restricciones en espectáculos deportivos.

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Según el texto oficial, el episodio que motivó la decisión ocurrió el 12 de agosto, durante el partido que disputaron Atlético Tucumán e Independiente por la Copa Argentina. Aunque el encuentro se jugó en el estadio de Newell’s Old Boys, la resolución aclara que las personas señaladas habrían intentado acceder de manera irregular con tickets apócrifos.

La medida impide a los nueve involucrados concurrir a competencias y actividades deportivas en todo el territorio nacional durante un año y medio. La herramienta aplicada se denomina Restricción de Concurrencia Administrativa y está contemplada en la Resolución 354/2017 del entonces Ministerio de Seguridad. El mecanismo permite establecer impedimentos preventivos de acceso ante situaciones que las autoridades consideren potencialmente riesgosas para el orden o la seguridad de los espectáculos futbolísticos.

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En este caso, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos recomendó el registro de las personas alcanzadas dentro de Tribuna Segura. El organismo depende de la Subsecretaría de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad Nacional y tiene entre sus funciones el diseño de políticas de control para encuentros de fútbol.

La resolución no establece una pena judicial ni informa sobre la situación procesal de los involucrados. Su alcance es administrativo y se concentra en la imposibilidad de asistir a eventos deportivos mientras dure el plazo establecido.

El documento indica que personal civil encargado de fiscalizar los accesos advirtió irregularidades en las entradas presentadas en la Puerta 3 del Coloso Marcelo Bielsa. Tras el aviso, efectivos de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe acudieron al lugar y constataron que los tickets eran falsos.

Como consecuencia, los agentes detuvieron a las personas y labraron las actuaciones correspondientes. El Boletín Oficial no detalla qué tipo de entradas se habrían utilizado ni precisa si los tickets imitaban ubicaciones específicas del encuentro de Copa Argentina.

La decisión administrativa se apoya, además, en una nota remitida por las autoridades provinciales y en un acta circunstanciada elaborada por la fuerza policial tras el procedimiento. Esos antecedentes fueron incorporados al expediente iniciado en el Ministerio de Seguridad Nacional.

La normativa citada en la resolución se vincula con la Ley 20.655, de Deportes, que asigna al Estado el deber de velar por la seguridad y la corrección de los espectáculos deportivos. También menciona el Decreto 246/2017, reglamentario de esa ley, que habilita al Ministerio de Seguridad Nacional a definir restricciones para personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública.

El texto sostiene que el objetivo de las medidas es preservar el orden en los eventos y evitar la presencia de asistentes que puedan alterar el desarrollo de una reunión deportiva. Bajo ese criterio, la cartera resolvió aplicar el impedimento por 18 meses, el plazo previsto en el artículo primero de la disposición.

La publicación dispone que se realice el registro correspondiente, que se efectúe la comunicación pertinente y que se archive formalmente la resolución. De este modo, la autoridad competente ya puede comenzar a aplicar la prohibición en los procesos de control de ingreso a los eventos deportivos que tengan alcance nacional.

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