Darío Barassi tuvo un insólito ida y vuelta con un participante y ambos terminaron mostrando su ropa interior en vivo

El conductor no tuvo problemas en bajarse el pantalón para imitar al hombre que bajó de la tribuna y desfiló frente a todos

Guardar

Darío Barassi volvió a quedar en el centro de una escena distendida en Ahora Caigo, el ciclo de Eltrece, cuando un participante mostró ante las cámaras la ropa interior que llevaba puesta. El conductor reaccionó con sorpresa al estilo llamativo del marido de una concursante y, más tarde, también exhibió su propio bóxer.

La situación comenzó cuando Barassi saludó a Ani, una de las participantes, quien contó que había asistido acompañada por su esposo. Al verlo en la tribuna, el conductor reparó en la camisa colorida que llevaba debajo de un buzo y le hizo varias preguntas sobre su vestimenta.

PUBLICIDAD

Ani explicó que a su pareja le gustan las prendas de ese tipo y sostuvo que una camisa estrambólica era uno de los regalos que más disfrutaba recibir. Entonces, el hombre se quitó el buzo para dejar a la vista el diseño de la camisa.

“Yo me esperaba un señor con boina, tranquilo, ¿qué hacés con esta bola de boliche?”, comentó Darío Barassi al observarlo. Después le preguntó a la participante cómo se habían conocido.

PUBLICIDAD

El conductor se quedó helado al ver el peinado del joven. “¿Qué te pasó ahí arriba?”, quiso saber.

La concursante relató que ambos se cruzaron por primera vez durante un verano, cuando ella tenía 12 años y él 13. Según contó, volvieron a encontrarse 15 años atrás, convivieron durante 14 años y se casaron el año pasado.

El intercambio continuó cuando Barassi consultó si el estilo del hombre también se trasladaba a su ropa interior. Ani evitó dar detalles por vergüenza, pero su esposo aceptó mostrar el bóxer que llevaba frente a las cámaras.

PUBLICIDAD

El conductor se acercó a la tribuna, lo hizo desfilar y el participante bajó parte de su pantalón para exhibir una prenda con un estampado de motocicletas. Barassi respondió al gesto al mostrar su propio bóxer y, al regresar a su lugar, dijo que había quedado “anonadado”. También bromeó: “Igual me calentó un poco el señor”.

No fue la primera vez que el conductor se mostró en ropa interior durante Ahora Caigo. Semanas antes, una participante identificada como Belén, o Belu, llevó varias bolsas con obsequios para él.

PUBLICIDAD

Entre los regalos había un bóxer que le entregó el padre de la concursante. Barassi abrió el paquete y se probó la prenda ante las cámaras con ayuda de Luli Latorre. El diseño tenía estampadas imágenes de su cara y el logo del programa.

Darío Barassi protagonizó en Ahora Caigo una escena con la ropa interior del esposo de una participante

Además del bóxer, el conductor recibió sándwiches de miga y sahumerios. Días atrás, el conductor protagonizó un intercambio con el acompañante de un participante, a quien le hizo varias observaciones sobre su aspecto.

PUBLICIDAD

La llegada de Gonzalo, un participante que trabaja en una fiambrería, derivó en una nueva secuencia de bromas de Darío Barassi en Ahora Caigo. Antes de recibir un regalo que le habían preparado en la tribuna, el conductor fijó su atención en el peinado de uno de los amigos que había acompañado al concursante.

Gonzalo se presentó ante el animador y explicó que había asistido al programa junto a familiares y amigos. “Soy Gonzalo, tengo una fiambrería. Te traje algo”, le dijo. Barassi se acercó a la tribuna para buscar el obsequio, que Luli Latorre tenía en sus manos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el regalo quedó en segundo plano cuando el conductor observó al joven que estaba junto a la acompañante. “¿Qué le pasó al jopo del de al lado?”, preguntó mientras miraba hacia la tribuna. Luego insistió: “Hablémoslo entre todos”.

Barassi le preguntó directamente qué había ocurrido con su cabello. El invitado respondió que se le estaba cayendo el pelo, una explicación que dio pie a más comentarios del conductor sobre su aspecto físico.

PUBLICIDAD

“No sabés bien qué hacer, ¿no?”, le dijo Barassi. A continuación, hizo observaciones sobre sus orejas y sus fosas nasales, y lo comparó con otro de los jóvenes presentes en la tribuna.

Al advertir la cantidad de personas que habían ido a acompañar a Gonzalo, el animador también se refirió a su actividad comercial. “Cuántas amigas tiene Gonza. Si tiene una fiambrería, yo también sería amigo”, expresó.

PUBLICIDAD

La escena cerró con un pedido de Barassi para el amigo del participante: sugirió que le cubrieran el peinado con una bolsa durante el resto de la emisión. “Es por un ratito, hermano. Es muy difícil verte”, lanzó entre risas.