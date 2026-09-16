Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES continúa este miércoles 16 de septiembre con los depósitos para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, titulares de la AUH, la AUE y otros beneficiarios.

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ANSES continúa con el calendario de pagos de septiembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles con las acreditaciones de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El calendario establece las fechas de cobro de cada prestación a partir de la terminación del DNI.

Los montos vigentes incorporan un aumento del 2,11%, calculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al esquema de movilidad dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

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Quiénes cobran hoy, 16 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Los cobros se acreditan según la terminación del DNI de cada titular (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los cobros se acreditan según la terminación del DNI de cada titular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos ingresos no superan el haber mínimo cobran este miércoles si su DNI termina en 6. El pago corresponde al haber mensual de septiembre, junto con el refuerzo previsto para quienes se encuentran dentro de este grupo.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Hoy cobran también los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 6.

Las acreditaciones de ambas prestaciones siguen el mismo esquema que las jubilaciones mínimas: comenzaron el 8 de septiembre y finalizan el 21. La AUH se abona a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 tienen acreditado su pago este miércoles. Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.

Fachadas ANSES
Este miércoles cobran jubilados con haberes mínimos y titulares de AUH con DNI terminado en 6

Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad

Cobran hoy las titulares de la Asignación Prenatal con DNI finalizados en 8 y 9. El calendario para esta prestación se distribuye por pares de terminación de documento.

En el caso de la Asignación por Maternidad, la ANSES establece que el pago se realiza el primer día del cronograma para todas las terminaciones de DNI. Por lo tanto, ese beneficio tuvo su fecha de acreditación el 10 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobraron el lunes si sus documentos finalizan en 8 y 9. Con esta fecha concluyó el calendario de septiembre para las PNC, que comenzó el 8 de septiembre.

Dentro de este grupo se encuentran las pensiones por invalidez o vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más, cuyos importes se actualizan de acuerdo con el esquema vigente.

Becas Progresar

También cobran los beneficiarios de las becas Progresar con documentos terminados en 6 y 7, según el calendario correspondiente a agosto.

Anses Jubilados
La ANSES actualizó los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones para septiembre

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

Genéricas de ANSES 1920
El calendario de pagos incluye prestaciones previsionales, AUH, Asignación por Embarazo y Progresar

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de Mi ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de Mi ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo se mantiene en $191.900 y el máximo a $383.800, a la espera de una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

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