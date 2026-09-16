Tras un miércoles frío, se espera un ascenso de temperatura: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN indicó que hoy el cielo estará algo nublado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá unos días sin lluvias significativas y con temperaturas en ascenso, según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores.

La jornada más fría será la de hoy, con una mínima prevista de 6 ℃ y una máxima de 15 ℃. El pronóstico indica cielo algo nublado durante el día y una probabilidad de precipitación de 0%.

PUBLICIDAD

El jueves se espera una mejora de las marcas térmicas, con una mínima de 10 ℃ y una máxima de 21 ℃. El cielo se mantendría mayormente despejado, de acuerdo con el informe del SMN.

Para el viernes, el pronóstico anticipa condiciones similares, con temperaturas entre 13 ℃ y 21 ℃. La nubosidad aumentaría de forma parcial hacia la tarde, aunque sin probabilidades de lluvia.

PUBLICIDAD

Un pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa temperaturas máximas de hasta 24 °C y escasas precipitaciones entre el miércoles 16 y el martes 22.

El sábado presentaría una mínima de 15 ℃ y una máxima de 23 ℃, con cielo parcialmente nublado. No se prevén precipitaciones durante la jornada.

El domingo sería el día más cálido del período relevado: la máxima alcanzaría los 24 ℃ y la mínima se ubicaría en 14 ℃. El parte contempla entre 0% y 10% de probabilidad de precipitaciones en algunos tramos del día, con nubosidad variable.

PUBLICIDAD

El lunes mantendría temperaturas templadas, con registros de entre 17 ℃ y 21 ℃. El SMN prevé entre 0% y 10% de probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche el indicador baja a 0%.

El martes cerraría la secuencia con una mínima de 14 ℃ y una máxima de 21 ℃, bajo condiciones de cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. Los vientos se mantendrían, en general, leves a moderados, con velocidades estimadas entre 7 y 22 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En la provincia de Buenos Aires, el cielo está entre despejado y algo nublado, con gran presencia del sol. Este proceso de estabilidad se mantendrá durante toda la semana. Sin embargo, desde el sábado aumentará el caudal de nubes, con firmamentos parcialmente nublados. Hasta el domingo, donde se prevén tormentas en el suroeste y oeste.

Las alertas en el resto del país

Las alertas por nevadas y fuertes vientos en el sur

En Santa Cruz, rige una alerta amarilla por nevadas el en suroeste. Este tipo de advertencias refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo que se recomienda:

PUBLICIDAD

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

También en el sur argentino, específicamente en el centro y norte de Santa Cruz y sur de Chubut, hay una alerta amarilla por fuertes vientos. Por lo que se solicita mantenerse a resguardo, retirar cualquier tipo de objeto que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, tener precaución a la hora de conducir. Y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.