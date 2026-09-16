La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

El lateral derecho tuvo más fe que nadie hasta quedar mano a mano contra el arquero y convertir el primer gol de la noche

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Boca Juniors selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 en el global a San Pablo, luego de un 1-1 en la revancha disputada en suelo brasileño. El elenco de Rodolfo Arruabarrena manejó los tiempos y dejó que el local, todavía afectado por la derrota en el clásico ante Palmeiras, se desgastara con el nerviosismo de su gente. Leandro Lozano abrió el marcador con una aparición como delantero y la igualdad de Domingos Duarte sobre el final solo le puso algo de suspenso al resultado.

A los 60 minutos, la presión de Santiago Ascacibar tuvo sus frutos. Cedió para Leonel Flores y el juvenil le puso un pase perfecto a Leandro Lozano, quien recibió y definió dentro del área con un zurdazo (su pierna menos hábil) que venció la resistencia de Rafael.

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“A mí me toca ir mucho más atrás, me quedó mano a mano y cuando levanto la cabeza estaba el golero solo. Muy feliz porque entró“, dijo el uruguayo, de 27 años. “Hicimos un buen partido, jugamos contra un gran equipo. Yo ya los había enfrentado”, le sumó a su análisis.

“Casi a lo último nos hacen un gol, pero veníamos manteniendo la valla en cero, que es muy importante para nosotros. Hay que seguir por este camino”, añadió.

El lateral le dedicó el triunfo en la serie ante San Pablo a la familia de Juan Izquierdo

La dedicatoria del lateral conmovió al mundo del fútbol: “Dejame mandarle un saludo a la familia de Juan Izquierdo, que hoy fue un partido muy especial para mi acá. Hace dos años perdí a un compañero acá en esta misma cancha, para toda la familia de Juan”.

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El 27 de agosto de 2024, el defensor Juan Izquierdo murió tras permanecer cinco días internado en el hospital Albert Einstein de Brasil, lugar al que fue ingresado tras sufrir una falla cardíaca y desplomarse en plena cancha durante la derrota y eliminación de su equipo, Nacional de Montevideo, ante San Pablo en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese día, Lozano había sido titular. el zaguero estaba casado con Selena y tenía dos hijos, una niña de dos años y un pequeño recién nacido.

Con el pase asegurado, Boca se medirá en las semifinales a Vasco da Gama, verdugo de Independiente Santa Fe de Colombia. El cruce se abrirá el 13 o 14 de octubre en la Bombonera y se cerrará el 20 o 21 de octubre en el estadio São Januário. La otra llave enfrentará a los ganadores de Atlético Mineiro-Santos y Cienciano-Montevideo City Torque, mientras que la final del certamen está prevista para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

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Uno de los tributos a Juan Izquierdo tras su fallecimiento (EFE/ Sofía Torres)

Antes de esos compromisos internacionales, el equipo argentino retomará la actividad doméstica: visitará a San Lorenzo este domingo desde las 14:45 por el Torneo Clausura y luego chocará con Racing el 27 de septiembre en los cuartos de final de la Copa Argentina.