Ciencia

Un estudio asegura que dormir en pareja mejora la salud mental, reduce el estrés y disminuye el insomnio

Una revisión científica publicada en Sleep Health determinó que la sensación de seguridad generada por la presencia del otro activa mecanismos fisiológicos que favorecen el descanso profundo y continuo, según datos recopilados entre más de 1.000 adultos

Pareja dormida abrazada sobre una cama con sábanas grises, junto a una lámpara encendida
Una investigación de la Universidad de Arizona halló que dormir en pareja reduce el insomnio, acelera la conciliación del sueño y baja el riesgo de apneas nocturnas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una investigación de la Universidad de Arizona analizó los hábitos de sueño de más de 1.000 adultos en edad laboral del estado de Pensilvania y halló que quienes comparten la cama con una pareja registran episodios de insomnio menos frecuentes y de menor intensidad, se adormecen más rápido y muestran un riesgo reducido de apneas nocturnas.

En el plano psicológico, el estudio asoció el sueño compartido con una probabilidad más baja de depresión, ansiedad y estrés, además de una mayor satisfacción personal y relacional. Quienes duermen solos, en cambio, tienden a obtener puntajes más altos en escalas de depresión y a describir una vida social menos satisfactoria.

PUBLICIDAD

Sleep Health, revista científica de Elsevier, publicó una revisión de la literatura que identificó el sentido de seguridad percibida como uno de los mecanismos centrales detrás de estos beneficios.

La presencia de la pareja en la cama generaría una señal de protección que el sistema nervioso interpreta como permiso para un relajamiento profundo, lo que incrementa y estabiliza el sueño REM, la fase asociada a la consolidación de la memoria y los procesos cognitivos, mientras que la recuperación física del organismo ocurre principalmente durante el sueño profundo o de ondas lentas. El principio es análogo al que regula el sueño de un bebé junto a uno de sus progenitores.

PUBLICIDAD

El rol de la relación de pareja en la calidad del descanso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sueño compartido se asoció con menos depresión, ansiedad y estrés, y con mayor satisfacción personal y relacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las noches compartidas producen los mismos resultados. Una buena gestión de los conflictos y las interacciones positivas entre los miembros de la pareja mejoran la calidad del sueño, mientras que una relación conflictiva la deteriora de manera sensible, con más despertares nocturnos y menos tiempo en las fases de sueño más reparadoras.

La relación es probablemente bidireccional: dormir mejor mejora el estado de ánimo y la capacidad de manejar tensiones cotidianas, y una relación más sólida, a su vez, favorece un sueño más profundo y continuo.

La sincronización de ciclos y el descenso del cortisol

Las parejas que comparten la cama y duermen juntas muestran una tendencia a adaptar y sincronizar sus ciclos circadianos después de cierto tiempo: ambos miembros de la pareja tienden a sentir sueño y quedarse dormidos en lapsos más breves, y atraviesan las distintas fases del sueño, tanto el sueño ligero como el sueño profundo, llevando adelante estas etapas con un ritmo cada vez más parecido entre los dos.

Con el paso del tiempo, este fenómeno puede llevar de manera progresiva a que las personas tengan niveles más bajos de cortisol en el organismo, lo cual puede generar efectos que potencialmente resultan positivos tanto para la presión arterial como para la respuesta inflamatoria del cuerpo, así como para el funcionamiento global del sistema inmunitario.

La temperatura corporal como factor clave

Primer plano de un hombre y una mujer abrazados bajo un edredón gris en una cama, con los ojos cerrados, en un dormitorio iluminado.
La temperatura corporal influye en la calidad del sueño, por lo que dormir en pareja exige equilibrar la sensación de seguridad con el aumento de calor en la cama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mecanismo emocional y relacional se suma uno puramente físico: el calor que dos cuerpos intercambian al dormir juntos. El vínculo entre temperatura y sueño es uno de los más documentados en la literatura científica: el cuerpo se prepara para el descanso mediante un descenso natural de la temperatura interna que comienza aproximadamente dos horas antes de acostarse, la señal biológica que pone en marcha el proceso de conciliación del sueño.

Por ese motivo, la temperatura óptima recomendada para la habitación en la que se duerme se sitúa cerca de los 20 °C o puede estar incluso por debajo de ese valor. En contraste, un ambiente que se encuentra demasiado cálido suele provocar que el sueño se vuelva más fragmentado y, además, conlleva un aumento en la cantidad de despertares a lo largo de la noche.

Quienes duermen en pareja deben equilibrar, entonces, la sensación de seguridad que favorece el sueño profundo con el leve aumento de temperatura que podría reducir parte del beneficio. En las noches frías de invierno, apunta Vanity Fair, revista estadounidense, se trata de una combinación sin contraprestación.

Temas Relacionados

SueñoInsomnioansiedadNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son los cambios en la retina que podrían anticipar una arritmia cardíaca antes de los síntomas

Investigadores del Reino Unido analizaron a más de 90.000 personas y hallaron que ciertas alteraciones se relacionan con mayor probabilidad de fibrilación auricular, una condición que eleva el riesgo de ACV

Cuáles son los cambios en la retina que podrían anticipar una arritmia cardíaca antes de los síntomas

Louise Brown, la primera persona nacida mediante fertilización in vitro, llegó a la Argentina: “Soy mi propia normalidad”

La británica de 48 años habló en exclusiva con Infobae durante su primera visita a Buenos Aires sobre los prejuicios que aún rodean a la técnica y su rechazo a la etiqueta “bebé probeta”. La anécdota en una panadería y su mensaje para quienes evalúan un tratamiento

Louise Brown, la primera persona nacida mediante fertilización in vitro, llegó a la Argentina: “Soy mi propia normalidad”

Un estudio vincula 5 hábitos de estilo de vida con un menor riesgo de deterioro cognitivo

Decisiones cotidianas que mantienen el cuerpo activo y la mente estimulada aparecen vinculadas a un envejecimiento cerebral positivo, más allá de la predisposición biológica

Un estudio vincula 5 hábitos de estilo de vida con un menor riesgo de deterioro cognitivo

“Hasta el 54% de los casos de demencia se podrían prevenir”: expertos de América Latina debaten cómo implementar cinco hábitos clave para la salud cerebral

Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología de FLENI y líder del estudio LatAm-FINGERS, junto con María Carrillo, directora científica de la Alzheimer’s Association, detallaron en diálogo con Infobae la estrategia destinada a convertir la evidencia contra el deterioro cognitivo en políticas y programas concretos

“Hasta el 54% de los casos de demencia se podrían prevenir”: expertos de América Latina debaten cómo implementar cinco hábitos clave para la salud cerebral

“La infraestructura tiene que ser ética”: el reclamo de una especialista para controlar el avance de la inteligencia artificial

La investigadora Flavia Costa advirtió sobre los riesgos de los sistemas más avanzados, la concentración tecnológica y la falta de controles externos

“La infraestructura tiene que ser ética”: el reclamo de una especialista para controlar el avance de la inteligencia artificial

DEPORTES

El argentino que busca hacer historia en la NASCAR y la chance de una carrera en nuestro país: “Quieren venir”

El argentino que busca hacer historia en la NASCAR y la chance de una carrera en nuestro país: “Quieren venir”

“No sos vos, soy yo”: el reencuentro de Molteni y González, una pareja que se separó sin pelearse

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

Arruabarrena, cauto tras el pase de Boca a las semifinales de la Copa: “Estamos vivos en todos los frentes, pero todavía falta mucho”

Boca Juniors igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

Bautista, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta Prandi llegó a la vida de mi papá, él está más contento”

Darío Barassi tuvo un insólito ida y vuelta con un participante y ambos terminaron mostrando su ropa interior en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Rusia atacó con drones una camioneta en el sur de Ucrania: al menos cinco muertos y siete heridos

Rusia atacó con drones una camioneta en el sur de Ucrania: al menos cinco muertos y siete heridos

Von der Leyen pronunciará el discurso sobre el Estado de la UE y presentará la hoja de ruta del bloque para el próximo año

Estados Unidos pidió confiscar USD 61 millones en criptomonedas obtenidas por operadores chinos por la venta de crudo iraní

Japón registró un déficit comercial por cuarto mes consecutivo por el aumento de las importaciones de petróleo

Estados Unidos destruyó dos lanchas rápidas iraníes que intentaban capturar un dron marino del CENTCOM