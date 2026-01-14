La Organización Mundial de la Salud clasificó las carnes procesadas en la misma categoría que los cigarrillos

La OMS clasifica las carnes procesadas como carcinógenas, al mismo nivel de riesgo que el tabaco y el asbesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha generado un profundo debate internacional al incluir a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo carcinogénico que el tabaco y el asbesto. Esta decisión, basada en años de investigación y consenso por parte de la comunidad científica, fue respaldada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), agencia dependiente de la OMS.

Según informa el CIIC, productos como el jamón, los panchos y la panceta forman parte del denominado Grupo 1, la clasificación más alta respecto a la certeza de su relación con el desarrollo de cáncer en seres humanos.

La inclusión de las carnes procesadas en el Grupo 1 no implica que su consumo ocasional represente un peligro idéntico al de fumar un cigarrillo o manipular asbesto, pero sí establece que existe prueba concluyente sobre su capacidad de causar cáncer, en particular cáncer colorrectal. Este consenso científico se alcanzó tras revisar numerosas investigaciones epidemiológicas y experimentales, las cuales observaron que las personas que consumen frecuentemente carnes procesadas presentan una incidencia significativamente mayor de tumores malignos en el intestino grueso y recto.

El riesgo atribuido a estos alimentos no radica en la carne directamente, sino en los procesos industriales a los que se someten para su conservación y saborizado. Métodos como el curado, la salazón y el ahumado, ampliamente empleados en la elaboración de productos cárnicos, generan la formación de compuestos químicos potencialmente dañinos para la salud humana. Uno de los principales grupos de sustancias a los que se asocia el riesgo son las nitrosaminas, que se forman cuando los nitratos y nitritos añadidos como conservantes reaccionan con las proteínas de la carne bajo determinadas condiciones. Las nitrosaminas tienen la capacidad de alterar el ADN de las células, lo que puede desencadenar procesos cancerígenos tras una exposición prolongada.

A este riesgo se suma el uso de altas temperaturas durante la cocción, como ocurre al asar a la parrilla o freír. Estas técnicas pueden aumentar la concentración de otros compuestos carcinogénicos, como las aminas heterocíclicas, que se producen cuando la carne entra en contacto directo con el fuego o superficies muy calientes. Según el CIIC, la combinación de conservantes químicos y métodos de cocción agresivos incrementa el riesgo total de que estos alimentos contribuyan al desarrollo de cáncer.

Frente a este panorama, la comunidad médica y los expertos en salud pública han formulado una serie de recomendaciones destinadas a reducir la exposición a estos riesgos. En primer lugar, se aconseja limitar considerablemente la ingesta de carnes procesadas y, si es posible, eliminarlas de la dieta cotidiana. Para aquellas personas que no desean renunciar por completo a estos productos, se sugiere reducir tanto la frecuencia como el tamaño de las porciones, evitando el consumo diario y optando por cantidades menores en cada ocasión.

Como alternativa, los especialistas recomiendan sustituir las carnes ultraprocesadas por fuentes de proteínas más saludables. Entre las opciones sugeridas figuran el pescado, las legumbres y productos vegetales que no requieren procesos industriales intensivos para su conservación. Estas alternativas no solo presentan un perfil de riesgo carcinogénico mucho menor, sino que además aportan nutrientes esenciales y favorecen una alimentación más equilibrada.

La implementación de estos ajustes dietéticos puede tener consecuencias positivas de gran alcance para la salud pública. De acuerdo con la OMS y el CIIC, reducir el consumo de carnes procesadas disminuye el daño celular asociado a la exposición prolongada a compuestos carcinogénicos, disminuyendo así las probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal y otras enfermedades asociadas al metabolismo de compuestos tóxicos. Los expertos subrayan que estos cambios no requieren medidas extremas ni costosas, sino decisiones informadas y sostenidas en el tiempo, como preferir alimentos frescos, variar las fuentes de proteínas y optar por métodos de cocción menos agresivos.

El impacto de modificar la dieta va más allá de la prevención del cáncer. Adoptar un patrón de alimentación centrado en productos frescos y naturales contribuye a la promoción de la longevidad y la mejora de la calidad de vida en general. Entidades como la OMS insisten en que la prevención primaria, que incluye la alimentación saludable, representa una de las herramientas más efectivas para reducir la carga global del cáncer y otras enfermedades crónicas.

La decisión de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de clasificar las carnes procesadas como carcinógenas para los seres humanos se sostiene en una base científica robusta y en la observación de patrones epidemiológicos consistentes. Adoptar las recomendaciones de los expertos y realizar ajustes en los hábitos alimentarios puede traducirse en beneficios sustanciales para la salud individual y colectiva.