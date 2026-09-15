Ciencia

La ciencia revela el error más común al guardar el aceite de oliva

La luz, el calor y el oxígeno pueden alterar la calidad del producto después de abierto, por lo que las condiciones de almacenamiento resultan determinantes

Una botella de vidrio verde oscuro con la etiqueta Aceite de Oliva sobre un estante de madera flanqueado por frascos de vidrio.
Refrigerar el aceite de oliva puede frenar la oxidación y ayudar a evitar el enranciamiento, según Alexandre Olmos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El hábito de conservar el aceite de oliva al alcance de la mano mientras se cocina suele esconder una práctica perjudicial para la salud y la gastronomía, ya que ubicar el recipiente cerca de las hornallas o la placa de cocción expone al producto a temperaturas elevadas que destruyen sus propiedades de manera acelerada.

Frente a este problema cotidiano, la duda sobre si resulta conveniente guardar la botella dentro de la heladera o mantenerla en un mueble cerrado genera posturas encontradas entre cocineros y consumidores. La respuesta científica a este dilema no es unívoca, sino que depende de tres factores ambientales determinantes que aceleran la oxidación del producto: la radiación luminosa, el oxígeno presente en el ambiente y las variaciones térmicas.

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Botella de aceite de oliva, aceitunas con ramas, dos cuencos, mortero con mazo y pan sobre mesa de madera en cocina.
El Consejo Oleícola Internacional señala que la conservación del aceite de oliva depende de la luz, el calor, el oxígeno, el envase y el tiempo de consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La química detrás del deterioro

El aceite de oliva virgen extra es en esencia un jugo de fruta fresco rico en ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles, compuestos naturales con un alto valor antioxidante que protegen al organismo contra el envejecimiento celular.

Sin embargo, cuando el contenido de la botella entra en contacto con el aire o recibe calor constante, desencadena un proceso químico denominado oxidación, el cual degrada sus aromas frescos y produce compuestos volátiles responsables del desagradable sabor rancio.

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El médico especialista en Medicina Interna Alexandre Olmos explicó que refrigerar el aceite contribuye a ralentizar esta degradación química, dado que las bajas temperaturas reducen la velocidad de las reacciones de oxidación. Al mantener el recipiente en un entorno fresco, se frena el deterioro enzimático y se preserva por más tiempo la calidad nutricional, una recomendación especialmente útil en geografías cálidas o durante los meses de verano.

Botella de plástico con tapa blanca y líquido verde dentro de un congelador junto a bolsas de guisantes y recipientes de comida.
La heladera puede ayudar a conservar el aceite de oliva, aunque el Consejo Oleícola Internacional fija un rango de almacenamiento de entre 13 y 25 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, las guías oficiales del Consejo Oleícola Internacional precisan que la refrigeración no constituye una obligación absoluta para todos los hogares. El organismo señala que el rango térmico ideal para la conservación oscila entre los 13 y los 25 grados Celsius.

Por lo tanto, una alacena fresca, oscura y alejada de los electrodomésticos que generan calor resulta completamente adecuada para el consumo cotidiano.

El efecto del frío en la textura

Uno de los fenómenos que más desorienta a las familias ocurre cuando el aceite guardado en la heladera comienza a espesar, perdiendo su fluidez e incluso formando pequeñas esferas o cristales blanquecinos en el fondo del recipiente.

Esta transformación física es un proceso natural y reversible denominado solidificación de los triglicéridos. Cuando la botella regresa a la temperatura ambiente, el líquido recupera su textura dorada original sin sufrir alteraciones en su perfil aromático o en sus propiedades saludables.

El frío puede espesar el aceite de oliva o formar cristales sin afectar su calidad, aunque en los aceites vírgenes sin filtrar puede alterar compuestos naturales (Imagen ilustrativa Infobae)
El frío puede espesar el aceite de oliva o formar cristales sin afectar su calidad, aunque en los aceites vírgenes sin filtrar puede alterar compuestos naturales (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, existe una excepción importante respecto a los aceites de oliva vírgenes que no han sido filtrados. En estas variedades, la presencia de humedad y de micropartículas de la aceituna en suspensión puede reaccionar de forma desfavorable con la condensación del frío, acelerando la pérdida de polifenoles.

Por esta razón, las presentaciones sin filtrar deben conservarse preferentemente fuera del electrodoméstico, en un lugar fresco y protegido de la luz.

Los tres enemigos silenciosos de la alacena

Para garantizar que el producto mantenga su calidad impecable hasta la última gota, las pautas técnicas del Consejo Oleícola Internacional sugieren prestar atención a los siguientes aspectos de almacenamiento:

  • Protección contra la luz: la exposición solar directa o la luz artificial constante destruyen la clorofila y los pigmentos del aceite, acelerando su enranciamiento. Por este motivo, resulta indispensable adquirir envases de vidrio oscuro, latas opacas o guardar las botellas transparentes dentro de armarios cerrados.
  • Control del aire y del envase: una vez abierto el recipiente, el oxígeno acumulado en el espacio libre de la botella comienza a reaccionar con el líquido. Se aconseja cerrar herméticamente el tapón después de cada uso y comprar formatos acordes al ritmo de consumo del hogar, priorizando botellas que puedan terminarse en un lapso no mayor a dos o tres meses.
  • Aislamiento de olores extraños: el aceite de oliva posee una alta capacidad para absorber los aromas flotantes del ambiente. Mantener la botella cerca de detergentes, productos de limpieza, solventes o humos intensos de cocina puede alterar su sabor de forma permanente si el sellado no es perfecto.
Cuchara metálica vertiendo jugo de limón amarillo brillante sobre aceite de oliva virgen extra, creando una salpicadura con pequeñas gotas en una toma macro de cerca.
La exposición a la luz acelera la oxidación del aceite de oliva virgen extra y por eso se recomienda guardarlo en envases oscuros o con cobertura opaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de investigación de larga duración publicado en la revista científica Foods confirmó que las bajas temperaturas combinadas con la ausencia de oxígeno logran preservar los parámetros de frescura durante un período de hasta tres años.

En definitiva, la decisión de usar la heladera o la alacena debe basarse en el sentido común. La prioridad máxima no consiste en enfriar el producto a niveles extremos, sino en alejarlo de la hornalla, protegerlo de la luz solar y asegurar un cierre hermético que preserve sus bondades nutricionales intactas.

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