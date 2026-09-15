El día que Julia Roberts recordó la primera vez que leyó el guion de Notting Hill: “Qué estupidez sería hacer esto”

Julia Roberts estuvo cerca de rechazar Notting Hill porque consideró incómodo interpretar a Anna Scott, una estrella de cine expuesta por la fama (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posibilidad de que Julia Roberts encabezara Notting Hill estuvo en duda antes de que comenzara el rodaje. La actriz, que ya era una de las figuras más reconocidas de Hollywood, consideró incómoda la premisa de encarnar a Anna Scott, una estrella estadounidense cuya vida privada queda expuesta cuando conoce a un librero londinense.

Sin embargo, el guion de Richard Curtis terminó por convencerla y dio forma a una de las comedias románticas más vistas de 1999.

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Julia Roberts dudaba de interpretar a una estrella de cine

Roberts recordó años después que actuar como una celebridad de la pantalla le planteaba una dificultad particular. En una conversación publicada por British Vogue en enero de 2024, definió ese trabajo como uno de los más difíciles de su carrera y explicó que estuvo cerca de rechazarlo porque la propuesta le resultaba “incómoda”.

La reserva tenía que ver con la cercanía entre la actriz y su personaje. Anna Scott llega a Londres para promocionar una película y entra por casualidad en la librería de viajes de William Thacker, interpretado por Hugh Grant. A partir de ese encuentro, el relato contrapone la rutina del dueño del local con las exigencias de la fama, la prensa y los compromisos profesionales de la visitante.

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Curtis escribió Notting Hill después de Four Weddings and a Funeral y retomó su fórmula de comedia romántica británica con humor cotidiano y vínculos sentimentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción inicial de Roberts ante el proyecto fue de desinterés, según reconstruyó Curtis. El dramaturgo y guionista le había enviado el libreto con la expectativa de que aceptara un personaje pensado para una actriz estadounidense de gran popularidad. “Qué aburrido. Qué tedioso; qué estupidez sería hacer esto”, fue su reacción inicial.

Sin embargo, la lectura modificó aquella postura: Roberts encontró una comedia con conflictos que iban más allá de la similitud evidente entre Anna Scott y su propia condición pública.

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La decisión también se consolidó en una reunión con Curtis, el productor Duncan Kenworthy y el director Roger Michell. En el diálogo con British Vogue, Curtis recordó que el equipo llegó nervioso a ese encuentro, mientras Roberts evaluaba a los responsables de la película y discutía posibles compañeros de reparto. “Maldición, voy a hacer esta película”, sentenció.

Curtis trasladó una fantasía romántica al oeste de Londres

Estrenada en 1999, Notting Hill fue dirigida por Michell, producida por Kenworthy y escrita por Curtis. El British Film Institute registra una duración de 124 minutos y ubica entre sus intérpretes principales a Roberts, Grant, Rhys Ifans y Hugh Bonneville, además de acreditar a Curtis como guionista.

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La decisión de Julia Roberts se consolidó en una reunión con Richard Curtis, Duncan Kenworthy y Roger Michell, cuando aceptó protagonizar Notting Hill (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia se desarrolla en el barrio de Notting Hill, al oeste de Londres, y toma como eje una relación improbable entre una figura de la industria cinematográfica y un hombre ajeno a ese circuito. William atiende una pequeña librería especializada en viajes, comparte casa con el excéntrico Spike y mantiene un grupo de amistades que funciona como contrapunto de la agenda controlada de Anna.

Curtis llegó a este largometraje después de escribir Four Weddings and a Funeral (1994), también protagonizada por Grant. Esa película lo había instalado como uno de los autores asociados a la renovación de la comedia romántica británica. Para Notting Hill, el libreto retomó la combinación de humor cotidiano, personajes secundarios y vínculos sentimentales, esta vez bajo la presión que rodea a una actriz conocida a escala mundial.

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El papel exigía que Roberts mostrara la distancia entre la imagen de Anna Scott y su vida fuera de las cámaras. La intérprete contó a British Vogue que incluso rechazaba parte del vestuario diseñado para el personaje. En la escena en que Anna visita a William y pronuncia una de las frases más recordadas de la película, utilizó prendas que pertenecían a su propio guardarropa.

La película fue un éxito mundial

La apuesta tuvo resultados comerciales concretos. De acuerdo con IMDb, la película recaudó más de 364 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales cerca de 116 millones correspondieron a Estados Unidos y Canadá. El desempeño confirmó la vigencia internacional de Roberts y Grant dentro del género.

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Obtuvo tres candidaturas en los Globos de Oro: mejor película de comedia o musical, mejor actor para Grant y mejor actriz para Roberts. La actriz no ganó esa categoría, pero la nominación reconoció su trabajo como Anna Scott, un personaje construido a partir de la tensión entre intimidad, celebridad y representación pública. Con el paso de los años, Roberts volvió a referirse al rodaje en términos afectuosos.