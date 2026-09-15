De brillar con varones y tener una cancha con su nombre a ser la capitana de Argentina en el Mundial Sub 20 femenino

Agustina Maldonado viste la cinta de capitana de la selección argentina en el Mundial Sub 20 femenino (@agus.maldonado09)

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La capitana Agustina Maldonado llegará a los octavos de final del Mundial Sub 20 femenino como una de las referencias de la selección argentina, con una trayectoria que comenzó en las canchas de La Pampa y avanzó hasta el fútbol profesional. A los 17 años, la mediocampista de River Plate encarna un recorrido sostenido en las divisiones juveniles, marcado por títulos, convocatorias y una temprana responsabilidad dentro de los equipos nacionales.

El camino de Maldonado explica su presente en la selección argentina: comenzó a jugar a los seis años en All Boys de La Pampa, se formó junto a futbolistas varones ante la falta de equipos femeninos y ayudó a impulsar la creación de un plantel propio en su club. Con el tiempo, ese crecimiento la llevó a River Plate y al seleccionado nacional.

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Su vínculo con el fútbol nació en las instalaciones de All Boys de La Pampa, donde encontró un acompañamiento decisivo de su familia. Su padre, Horacio, había jugado en la institución y tuvo un papel central en aquel acercamiento inicial. Antes de definirse por la pelota, la joven probó otras disciplinas, aunque el fútbol terminó por ocupar un lugar permanente en su vida deportiva.

La joven mediocampista fue parte del combinado nacional que alcanzó la clasificación por primera vez al Mundial Sub 17

La falta de estructuras para niñas condicionó sus primeros entrenamientos. Maldonado se sumó a los varones de la categoría 2009 y comenzó allí una etapa de aprendizaje que le permitió competir desde pequeña. Aquella experiencia también anticipó una transformación dentro del club pampeano, donde su presencia se convirtió en parte de un impulso colectivo para abrir espacio al fútbol femenino.

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La preparadora física Yasmín Roston acompañó ese proceso desde sus comienzos. La hija de José Luis Roston, dirigente histórico de All Boys, trabajó junto a la futbolista en la conformación del primer equipo femenino de la institución. El grupo fue incorporando jugadoras y construyó una identidad propia dentro de un club que hasta entonces no contaba con una propuesta formal para ellas.

Los resultados llegaron pronto para aquel conjunto. Con la camiseta número 10 y a los 12 años, Maldonado fue campeona de la Liga Cultural de La Pampa y convirtió el primer gol de la historia del torneo. El equipo volvió a obtener el título en 2021 y 2022, mientras que también alcanzó dos veces seguidas la Fase Final de la Copa Federal como representante de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

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Sus comienzos en All Boys de La Pampa forjaron el primer plantel femenino del club y una de las canchas lleva su nombre

El reconocimiento de All Boys excedió el campo de juego. Una propuesta de la Subcomisión de Fútbol derivó en la decisión de bautizar una de las canchas del predio con el nombre de Agustina Maldonado. El homenaje la ubicó junto a Jerónimo Gutiérrez, goleador histórico del plantel masculino que conserva su nombre en otra cancha de la institución.

La selección argentina juvenil la observó cuando tenía diez años, aunque todavía no podía integrar una convocatoria por su edad. Más adelante, Christian Meloni la vio en un torneo de Conmebol que disputaba con River Plate y la citó para la Sub 15. Esa convocatoria la convirtió en la primera futbolista pampeana en incorporarse a un seleccionado nacional.

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La mediocampista formó parte de los Sudamericanos Sub 17 de 2024 y 2025. En febrero integró el plantel Sub 20 que consiguió la clasificación a la Copa del Mundo de la categoría, mientras que su carrera de clubes sumó otro paso cuando firmó contrato profesional con River Plate en agosto de 2025. El presente internacional llegó después de un proceso que combinó formación local y continuidad en el alto rendimiento.

Actualmente Maldonado es una de las figuras de River Plate (@agus.maldonado09)

En mayo, Maldonado jugó otro Sudamericano Sub 17 con Argentina. El seleccionado perdió la final ante Brasil por 3-2, aunque aseguró su lugar en el Mundial de la categoría que se celebrará este año en Marruecos. La clasificación permitirá que la volante tenga la posibilidad de disputar también esa competencia, luego de haber acumulado experiencia en los distintos escalones juveniles.

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“Entendí que las cosas no siempre salen a la primera, pero cuando hay esfuerzo, dedicación, constancia, pasión, amor y gente a tu alrededor que te enseña a no bajar nunca los brazos, todo llega”, expresó la futbolista en sus redes sociales. El mensaje sintetizó un trayecto sostenido por su entorno y por una decisión personal que tomó forma desde sus primeros años en All Boys.

Maldonado comparte hoy el plantel juvenil con Dolores Delgado, Julia Vinhas Robledo, Mercedes Diz, Annika Paz y Alma Velasco. La pampeana también recibió su primera citación al equipo principal que dirige Germán Portanova en 2024, cuando tenía 15 años. Su lugar dentro de las convocatorias refleja la continuidad de un proceso que todavía atraviesa sus primeros capítulos.

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El equipo dirigido por Christian Meloni enfrentará a Corea del Sur este miércoles, desde las 10.00 de Argentina, en el Arena Sosnowiec. La selección argentina buscará avanzar por primera vez a los cuartos de final de un Mundial Sub 20 femenino y mejorar su antecedente en el certamen. Para Maldonado, la cinta de capitana será otra señal de un recorrido que empezó en una cancha pampeana y la llevó a representar al país.