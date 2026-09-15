El precio del petróleo sube tras los ataques a la infraestructura energética de Arabia Saudita y la incertidumbre en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

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Los precios del petróleo subieron el martes ante la persistencia de las preocupaciones por las interrupciones en el suministro, después de que los ataques contra la infraestructura energética de Arabia Saudita dejaran fuera de servicio el oleoducto Este-Oeste y aumentaran la incertidumbre sobre el transporte marítimo en el Golfo.

Los futuros del Brent subieron 1,37 dólares, un 1,3%, hasta los 107,05 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaron 1,53 dólares, un 1,51%, hasta los 102,92 dólares.

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Las fuerzas hutíes respaldadas por Irán en Yemen lanzaron nuevos ataques contra Arabia Saudita el lunes, mientras que los estados árabes del Golfo pospusieron las conversaciones previstas con Irán, lo que aumentó la preocupación por una posible ampliación del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el suministro mundial de petróleo.

Los hutíes realizaron un ataque con misiles y drones contra la base aérea militar de Khamis Mushait, en el sur de Arabia Saudita. Según las autoridades hutíes, los ataques alcanzaron hangares de aviones, sistemas de radar, pistas de aterrizaje y depósitos de municiones, en represalia por los ataques saudíes en Yemen.

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Los ataques se produjeron después de los registrados el viernes contra Arabia Saudita, que Riad atribuyó a combatientes respaldados por Irán en Irak. Esas acciones interrumpieron el oleoducto Este-Oeste, una infraestructura que permite desviar exportaciones de petróleo para evitar el estrecho de Ormuz, que se encuentra bloqueado.

Imagen satelital muestra daños en la instalación del oleoducto Este-Oeste en la región de Hiyaz, Arabia Saudita, el 11 de septiembre de 2026 (REUTERS)

“Los operadores de petróleo consideran cada nuevo ataque o impacto en la infraestructura como un riesgo adicional para el suministro, al tiempo que se mantienen muy atentos a cualquier señal de que el oleoducto Este-Oeste o los flujos del estrecho de Ormuz puedan normalizarse”, dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

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El tráfico de buques de mercancías a través del estrecho de Ormuz cayó a menos de 10 tránsitos diarios durante el fin de semana, frente a un promedio de 14 en los últimos 10 días. Antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la ruta transportaba alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Arabia Saudita podría comenzar a agotar el petróleo disponible para la exportación en cuestión de días si no restablece las operaciones del oleoducto Este-Oeste, según compradores y comerciantes saudíes. La interrupción podría retirar del mercado hasta un 4% del suministro mundial de petróleo.

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El mayor exportador mundial utilizó el oleoducto para desviar alrededor de 4 millones de barriles diarios, aproximadamente el 4% del suministro mundial, hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

“Persiste mucha incertidumbre sobre el alcance de los daños y la duración de la interrupción del gasoducto Este-Oeste en Arabia Saudita. Es probable que los precios se mantengan estables hasta que tengamos una visión más clara”, señalaron los analistas de ING en una nota.

El tráfico de buques de mercancías a través del estrecho de Ormuz cayó a menos de 10 tránsitos diarios durante el fin de semana, frente a un promedio de 14 en los últimos 10 días (REUTERS)

Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró el lunes que Kiev estaba dispuesta a apoyar una propuesta estadounidense para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en las instalaciones energéticas solo si Washington podía garantizar que Moscú estuviera realmente dispuesto a poner fin a la guerra contra Ucrania.

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(Con información de REUTERS)