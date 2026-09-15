Promulgaron el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

El acuerdo fue aprobado por el Congreso en mayo de este año (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.819, mediante la cual el Congreso ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur. Este pacto representa la primera incursión comercial formal del bloque regional en el sudeste asiático y busca consolidar una plataforma de inversiones estratégica para el desarrollo económico nacional.

El convenio terminó por entrar en vigor esta madrugada a partir de la publicación del decreto 1010/2026. El tratado, suscripto el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, Brasil, establece una zona de libre comercio para bienes y servicios. El marco normativo se alinea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), promoviendo la competencia leal y apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas.

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Dinámica comercial y facilitación operativa

De acuerdo con lo dispuesto, la desgravación arancelaria se organizará mediante un cronograma escalonado. El Mercosur implementará categorías que van desde la eliminación total de aranceles tras la entrada en vigor, hasta plazos de 15 años para sectores específicos, prohibiendo nuevos aumentos impositivos sobre los bienes originarios.

Para reducir costos administrativos, el acuerdo introduce medidas de facilitación:

Entrada libre de aranceles para muestras de valor insignificante.

Admisión temporal para equipos profesionales, bienes de ferias y materiales de transporte, con suspensión de tributos.

Simplificación de los trámites para bienes destinados a reparación, permitiendo su reingreso siempre que mantengan su función original.

Gobernanza y controles técnicos

Las disposiciones prohíben restricciones cuantitativas injustificadas y establecen pautas estrictas para las licencias de importación y exportación. En caso de medidas restrictivas sobre productos alimentarios críticos, las partes deberán notificar con antelación y responder consultas técnicas en plazos máximos de 30 días.

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Para supervisar la aplicación de las reglas de origen y el acceso a mercados, se constituye un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen. Este organismo coordinará las consultas técnicas y formulará recomendaciones ante posibles diferencias en la clasificación arancelaria.

Desde la Cancillería, destacaron que el acuerdo trasciende el intercambio de bienes. El vínculo con Singapur, poseedor de un fondo de inversiones con activos cercanos a los 100.000 millones de dólares, resulta clave para captar capitales en provisión de minerales y fuentes de energía. Asimismo, el capítulo específico de inversiones garantiza condiciones de seguridad jurídica superiores a otros tratados vigentes.

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Seguido a ello, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, resaltó la “plataforma de inversiones” que implica la iniciativa en cuestión, ya que “Singapur tiene el PBI más alto del mundo” y “una corporación de fondo de inversiones de u$s 100.000 millones”, aunque hoy sólo el cuatro por ciento se destina hacia América Latina. También se mencionó el interés por minerales.

“No es un hecho más, estamos llegando a enorme velocidad, pero no estamos dejando de llegar tarde a estos esquemas. Tenemos que hacerlo con enorme dinamismo para preservar la producción y colocar productos en mercados internacionales”, expresó el funcionario de Cancillería.

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Durante el trámite legislativo, el senador Francisco Paoltroni defendió la apertura como una herramienta para mitigar el rezago comercial, mientras que legisladores como Jorge Capitanich enfatizaron la necesidad de robustecer la supervisión técnica mediante organismos como el INTA y el INTI. La normativa, que cuenta con las firmas de Victoria Villarruel y Martín Alexis Menem, se encuentra disponible para su consulta pública en el Registro Oficial.