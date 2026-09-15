Arabia Saudita advirtió que responderá “con firmeza” a los hutíes tras una serie de ataques con misiles y drones en el sur del país (EP)

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Arabia Saudita advirtió este martes que responderá con firmeza a los hutíes después de una serie de ataques con misiles balísticos y drones contra el sur del país que dejaron 13 civiles heridos, mientras el grupo rebelde respaldado por Irán intensificó los combates contra las fuerzas del Gobierno de Yemen.

La coalición liderada por Riad confirmó que el lunes se produjeron ataques con misiles y drones contra Khamis Mushait, Abha y Taif, en el sur de Arabia Saudita, y reportó 13 personas heridas. Los hutíes, por su parte, afirmaron que realizaron un nuevo ataque de “gran escala” con “decenas de misiles balísticos y drones” contra la base aérea King Khalid, situada en Khamis Mushait.

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Riad respondió con más de 50 ataques, según los hutíes, que aseguraron que la misma cantidad de ataques se produjo el día anterior. La coalición afirmó que responderá a los ataques “con firmeza para proteger la soberanía del Reino” y que adoptará “todas las medidas operativas necesarias para disuadir este enfoque hostil y extremista”.

Hazem al-Assad, integrante del buró político de los hutíes, declaró que la “respuesta yemení continuará y se intensificará mientras ellos (Arabia Saudita) persistan en su agresión contra nuestro pueblo”.

Durante las primeras horas del martes, la Defensa Civil saudita emitió alertas por ataques aéreos en seis regiones, aunque luego las levantó.

Los nuevos enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas del Gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudita se producen después de la reanudación de los combates en julio, cuando los rebeldes declararon un bloqueo marítimo contra Riad y comenzaron a atacar sus barcos en el mar Rojo.

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Los hutíes, por su parte, afirmaron que realizaron un nuevo ataque de “gran escala” con “decenas de misiles balísticos y drones” contra la base aérea King Khalid, situada en Khamis Mushait (AP)

La semana pasada, los hutíes tomaron el control de la costa yemení del mar Rojo y del estrecho de Bab al Mandab, una zona que adquirió una importancia mayor debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán y a las dificultades que atraviesa el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. La ofensiva supuso un revés para las fuerzas del Gobierno yemení.

El grupo también atacó infraestructura petrolera de Arabia Saudita, principal exportador mundial de crudo, en acciones que llevaron los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

En el oeste de Yemen, un ataque hutí contra las fuerzas gubernamentales dejó el lunes ocho soldados muertos, según dos fuentes militares. Las fuerzas del Gobierno, a su vez, afirmaron el domingo que recuperaron posiciones en la provincia suroccidental de Taiz y realizaron ataques aéreos que causaron la muerte de al menos 10 combatientes hutíes, según la agencia oficial Saba.

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La escalada se produce mientras la guerra regional permanece en un punto muerto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que estaba dispuesto a mantener conversaciones con Irán.

“La fallida nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápida y desesperadamente. Yo determinaré si Estados Unidos decide entablar conversaciones; el concepto es algo a lo que estamos abiertos”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El jefe de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, respondió en X que “no habrá negociaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán. Eso es todo”.

El jefe de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei (REUTERS)

Una reunión propuesta entre los países del Golfo e Irán sobre el futuro del estrecho de Ormuz fue aplazada el lunes. Teherán acusó a Riad de utilizar Yemen como un “pretexto” para retrasar las conversaciones.

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Irán mantiene un respaldo histórico a los hutíes, integrantes de su denominado “eje de resistencia” contra Israel, con suministro de armas y tecnología. Sin embargo, analistas cuestionan el grado de influencia iraní sobre la nueva ofensiva.

“Irán no interfiere en los asuntos yemeníes”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien describió a los hutíes como “actores completamente independientes que toman sus decisiones sobre la base de sus propios intereses”.

En paralelo, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman tiene previsto reunirse este martes con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, según informó El Cairo.

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El lunes, el príncipe heredero recibió en Yeda al jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, para abordar “los últimos acontecimientos en la región”, según la agencia oficial saudita SPA. Cooper había llegado a Arabia Saudita el jueves para mantener reuniones de coordinación de urgencia, según el medio estadounidense Axios.

El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman tiene previsto reunirse este martes con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi (REUTERS)

Los hutíes tomaron la capital yemení, Saná, en 2014, al inicio de la guerra civil, y obligaron al Gobierno a trasladarse a Adén, en el sur. Al año siguiente, Arabia Saudita encabezó una coalición para intervenir en apoyo del Gobierno y lanzó una serie de ataques aéreos mientras el conflicto se intensificó.

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La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas informó el lunes que los nuevos combates obligaron a 93.864 personas a abandonar sus hogares.

(Con información de AFP)