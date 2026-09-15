Sociedad

Comienzan a regir cambios en las calles de Caballito y Almagro por la llegada del TramBus: cuáles son

El Gobierno porteño implementará el nuevo sistema de transporte eléctrico con modificaciones en el tránsito de la zona

Trambus
El TramBus comenzará a funcionar como un sistema de transporte sustentable y 100% eléctrico que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque
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Desde este martes, los barrios de Caballito y Almagro tendrán cambios en la circulación, el estacionamiento y el recorrido de la Línea 2 de colectivos por la llegada del nuevo sistema TramBus de la Ciudad de Buenos Aires.

Las modificaciones abarcan restricciones para dejar vehículos, nuevas manos únicas y ajustes en cruces de avenidas. El Gobierno porteño informó que las medidas buscan adecuar la red vial al recorrido de la primera línea del servicio eléctrico, la T1, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026.

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El TramBus es un sistema de transporte público eléctrico sobre neumáticos que circulará en superficie como complemento de la red de subtes. La línea T1 conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante 20 kilómetros de recorrido, carriles exclusivos y preferenciales, y conexiones con cinco líneas de subte, estaciones ferroviarias y corredores de Metrobus.

Los cambios en las reglas de estacionamiento

Mapa vial con calles, líneas de colores que marcan sentidos de circulación, paradas de transporte y un cuadro inferior con referencias
Un mapa esquemático detalla los cambios de sentido, nuevas paradas y modificaciones en el recorrido del Trambus en los barrios porteños de Caballito y Almagro

Los cambios que se implementarán respectan a las relgas de estacionamiento:

  • Av. La Plata: prohibido estacionar las 24 horas  sobre ambas manos.
  • Quito: prohibido estacionar y detenerse del lado  izquierdo, entre Av. La Plata y Muñiz por presencia  de ciclovía.
  • Av. Rivadavia: prohibido estacionar del lado  derecho, entre Yatay e Hidalgo, las 24 horas.
  • Hipólito Yrigoyen desde Av. La Plata hacia Mármol:  prohibido girar a la izquierda en Muñiz.
Mapa vial con líneas rojas e íconos de prohibición de estacionamiento y giro en varias avenidas y calles con un cuadro explicativo
Los lugares donde regirán las nuevas restricciones de estacionamiento

Se modifica el sentido de varias calles

  • Av. La Plata, entre Chaco/Quito y Av. Rivadavia:  sentido único hacia Av. Rivadavia.
  • Quito, entre Av. La Plata y Muñiz: sentido único  hacia Muñiz.
  • Mármol, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen:  sentido único hacia Hipólito Yrigoyen.
  • Pringles, entre Lezica y Av. Rivadavia:  sentido único hacia Av. Rivadavia.
  • Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol:  doble sentido de circulación.
  • La Línea 2 de colectivos circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual, según se informó.
Mapa con un trazado rojo, puntos de distintas paradas y un recuadro de referencias con nombres de calles y avenidas
Un mapa esquemático detalla las modificaciones de trayecto y paradas del servicio Trambus

El Gobierno porteño indicó que, desde octubre, avenida Acoyte tendrá mano única en sentido sur-norte y sumará un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus. Avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente hacia el norte-sur.

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En el mes de julio, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, afirmó que ya estaban listos los primeros TramBus de la T1. “A fin de año, te vas a ahorrar un 40% de tiempo de viaje yendo de Nueva Pompeya a Aeroparque”, contó, y agregó que “están en obra 51 de sus 72 paradores, con carriles exclusivos y semáforos observados, que les van a dar prioridad de paso”.

mapa trambus caballito
Los barrios en los que se distribuirá el sistema

La primera línea del sistema TramBus

Según comunicó el Gobierno porteño, el TramBus utilizará vehículos eléctricos fabricados en Argentina y no requerirá infraestructura ferroviaria. Las unidades funcionarán con neumáticos y contarán con sistemas de monitoreo de la conducción, alertas de colisión frontal, detección de peatones y puntos ciegos, espejos retrovisores digitales, cámara de marcha atrás, GPS y posicionamiento satelital.

El Ejecutivo de la Ciudad señaló que el transporte público representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Buenos Aires. El proyecto apunta a reducir esas emisiones y el ruido urbano mediante unidades sin emisiones durante su circulación.

(Prensa GCBA)
(Prensa GCBA)

La T1 tendrá paradas cada 500 metros y atravesará Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya. También permitirá combinaciones con las líneas A, B, D, E y H de subte.

El recorrido conectará además con las estaciones ferroviarias Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz, y con los corredores Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur.

Durante las horas de mayor demanda, la frecuencia prevista será de un servicio cada cuatro minutos. Las proyecciones oficiales indican que trayectos que hoy superan los 90 minutos podrán realizarse en menos de una hora.

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