Por qué identificar el colesterol antes de los 30 años puede ser clave para prevenir la enfermedad cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares causan cerca de 20 millones de muertes al año y la mayoría se vincula con la aterosclerosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las enfermedades cardiovasculares causan cerca de 20 millones de muertes al año en el mundo. La mayoría se relaciona con la aterosclerosis, la acumulación de placas dentro de las arterias, según el comunicado de la Sociedad Europea de Cardiología.

La detección de esas placas en algunas personas de entre 18 y 29 años que no tenían enfermedad cardiovascular conocida plantea una pregunta para la prevención: cuánto puede avanzar el proceso antes de provocar síntomas.

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Amit Khera, director de cardiología preventiva del UT Southwestern Medical Center, sostuvo que la prevención debería comenzar en la infancia, en declaraciones recogidas por National Geographic.

El estudio REACT detectó aterosclerosis silenciosa en adultos de Dinamarca y España sin diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese mismo artículo, Goodarz Danaei, profesor Bernard Lown de Salud Cardiovascular de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, advirtió que aún no se conocen con precisión las consecuencias clínicas de hallar placas en personas jóvenes.

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El dato que abre ese debate procede del estudio REACT, publicado en la revista New England Journal of Medicine. Su aporte es ofrecer una medición de la presencia de placas en personas de Dinamarca y España sin diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular.

La investigación mostró que la aterosclerosis silenciosa, es decir, la presencia de placas sin síntomas, puede detectarse desde la adultez temprana.

La aterosclerosis silenciosa puede aparecer desde la adultez temprana, incluso en personas de 18 a 29 años sin síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las placas aparecen temprano y se extienden con la edad

La aterosclerosis ocurre cuando se acumulan grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias, los vasos que llevan sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo.

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Algunas placas se mantienen estables durante años; otras pueden dificultar el paso de la sangre o favorecer la formación de coágulos, que pueden causar infartos y accidentes cerebrovasculares.

REACT reunió a 16.808 adultos de entre 18 y 70 años, con una edad media de 45 años. Para buscar placas, los investigadores usaron ecografías en las arterias del cuello y las piernas, y tomografías computarizadas para observar las arterias coronarias, que llevan sangre al músculo del corazón.

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REACT halló aterosclerosis silenciosa en el 57,1% de los participantes y en cerca de una de cada trece personas de 18 a 29 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en el estudio, el 57,1% de los participantes tenía aterosclerosis silenciosa. Entre quienes tenían de 18 a 29 años, la afección apareció en el 8,7% de los hombres y el 6,7% de las mujeres, cerca de una de cada trece personas.

En los grupos más jóvenes, las placas solían concentrarse en una sola zona del sistema arterial. Con la edad, aumentaron tanto su volumen como la cantidad de zonas afectadas.

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Detectar una placa no permite predecir qué ocurrirá después

REACT describe la presencia de placas, pero no permite saber qué evolución tendrá cada una ni indica que toda persona joven con ese hallazgo deba recibir medicamentos o estudios periódicos. Danaei señaló en el artículo citado al comienzo que la importancia clínica de detectar placas tempranas todavía no está completamente definida.

Las placas de aterosclerosis suelen concentrarse en una zona en los grupos jóvenes y se extienden con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Circulation aporta contexto para esa cautela, porque muestra que las placas no tienen todas el mismo comportamiento. Realizado en pacientes con dolor de pecho estable, observó que una mayor cantidad de un tipo de placa no calcificada, que en las tomografías se ve menos densa, se vinculó con más infartos posteriores.

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Esa población y ese tipo de placa son diferentes de los adultos jóvenes sin síntomas que participaron en REACT. Por eso, los resultados de ese antecedente no pueden aplicarse de manera directa a quienes tienen placas detectadas de forma temprana.

El colesterol acumulado impulsa el debate sobre prevención temprana

Las calculadoras de riesgo cardiovascular orientan las decisiones clínicas, pero la edad influye mucho en sus resultados. Una persona joven puede tener una probabilidad baja de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular en los diez años siguientes y, al mismo tiempo, mantener durante años niveles altos de colesterol.

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Detectar placas en adultos jóvenes no permite predecir su evolución ni define por sí solo medicamentos o controles periódicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en European Heart Journal aporta una mirada sobre el efecto del tiempo de exposición al colesterol. Siguió a 4.366 participantes del estudio CARDIA y relacionó esa exposición acumulada con más enfermedad cardiovascular después de los 40 años.

El colesterol viaja por la sangre en partículas que también transportan otras grasas y pueden contribuir a la formación de placas. La guía de 2026 sobre colesterol y otras grasas en sangre, publicada en el Journal of the American College of Cardiology, aporta recomendaciones clínicas que incorporan esa mirada de largo plazo.

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El documento propone promover hábitos saludables desde edades tempranas y considerar medicamentos en adultos jóvenes con colesterol LDL de al menos 160 miligramos por decilitro o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura.

La exposición acumulada al colesterol impulsa el debate sobre prevención cardiovascular temprana, aun cuando el riesgo a diez años parezca bajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas recomendaciones no se desprenden de REACT, aunque coinciden con la preocupación por la exposición prolongada a factores de riesgo.

En REACT, SCORE2, una herramienta que calcula la probabilidad de eventos cardiovasculares durante los diez años siguientes, clasificó como de alto riesgo solo a una minoría de las personas con aterosclerosis silenciosa.

La diferencia fue mayor entre los participantes jóvenes. Las mujeres mostraron un aumento más tardío y acelerado de aterosclerosis durante la mediana edad, cerca de la menopausia, sin que ese hallazgo establezca un tratamiento específico. La próxima fase evaluará si detectar placas mediante imágenes puede mejorar las decisiones de prevención cardiovascular.