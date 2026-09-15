Ciencia

Cambiar la narrativa sobre el suicidio: por qué la comunicación puede ser una herramienta de prevención

El relato mediático y digital de estos hechos puede actuar como un factor de contagio o, por el contrario, como una estrategia clínica de contención, según cómo se aborde cada caso

Una mujer sentada en un sofá sostiene las manos de una joven que cubre su rostro, posiblemente en angustia, en una sala de estar con luz tenue.
El suicidio es una problemática compleja y prevenible, que requiere escucha, acompañamiento y acceso oportuno a ayuda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El suicidio es una de las crisis más urgentes y, al mismo tiempo, históricamente silenciadas de nuestro tiempo. En Argentina, las cifras oficiales registran más de 4.100 muertes por suicidio al año. Se trata de la principal causa de muerte violenta, por encima de los incidentes viales.

Hemos visto en otras notas cómo la desconexión con uno mismo, la epidemia de soledad y la pérdida de sentido han transformado el dolor existencial en una emergencia epidemiológica. Sin embargo, para cerrar este análisis sistémico, hay que tocar un aspecto central: cómo hablamos y comunicamos sobre el suicidio.

PUBLICIDAD

En un momento en el que evadimos todo malestar que pueden plantear las relaciones humanas reales, pero consumimos tragedias en nuestras pantallas, la forma en que narramos y comunicamos la muerte del prójimo encierra tanto el mayor de los riesgos como nuestra herramienta más poderosa de prevención: el manejo de la comunicación.

Esa modalidad en que la sociedad y los medios abordan estos hechos define dos modelos de respuesta antagónicos: uno que multiplica el riesgo y otro que protege e interrumpe la crisis. De allí el imperativo de la campaña internacional de “Cambiar la Narrativa”.

PUBLICIDAD

El efecto Werther y la amenaza del comportamiento copycat

Adolescente sentado solo en un banco, con la cabeza gacha mientras el mundo alrededor se desplaza rápidamente, simbolizando posibles trastornos de ansiedad, depresión o disociación. La fotografía subraya la importancia de identificar y tratar problemas de salud mental en las etapas tempranas de la vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
La crisis suicida es transitoria y el dolor puede ser tratado: pedir ayuda es un paso fundamental (Imagen ilustrativa Infobae)

El primer modelo de respuesta evidencia cómo la comunicación inadecuada de la tragedia actúa como un vector de contagio. Este fenómeno, fundamentado en el aprendizaje social, se conoce como Efecto Werther. Este responde a las consecuencias posteriores a la publicación de Johann Wolfgang Von Goethe, “Las penas del joven Werther”.

La temática de esta obra generó respuestas, particularmente en jóvenes, que llevaron desde modas hasta el suicidio.

El concepto fue introducido en 1974 por el sociólogo David P. Phillips, tras demostrar estadísticamente que la incidencia de suicidios aumentaba de manera medible luego de la cobertura mediática sensacionalista de casos específicos.

El mecanismo psicológico subyacente es la imitación o comportamiento copycat, un término acuñado en los años 60 para describir crímenes por imitación y, en particular, el efecto contagio en ciertas poblaciones predispuestas.

Un joven encapuchado mira su celular en una habitación oscura, con una mujer borrosa a su lado y otros jóvenes interactuando a través de una ventana.
El efecto Werther describe el riesgo de imitación; el efecto Papageno, el potencial protector de los relatos centrados en la superación y la búsqueda de apoyo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un acto lesivo se descontextualiza, se romantiza, se buscan razones o se sobreexpone con detalles metodológicos, la tragedia pierde su aspecto singular para ese individuo y se transforma en un guion social disponible para personas que están en una situación de fragilidad. La respuesta a las penas románticas de Werther podía justificar actos similares en situaciones similares.

Para una persona que atraviesa una vulnerabilidad límite o una profunda anomia existencial, este guion, que es ajeno, le da una forma, lenguaje e identidad a su propia desesperación. En la actualidad, esto se ha potenciado exponencialmente debido a la estructura algorítmica.

Ya no se trata del impacto de una noticia aislada en un diario impreso, sino de la viralización del evento, sin filtro y con la contundencia de la repetición. Esta repetición en redes sociales, los hilos de debate y las microcomunidades funcionan como cámaras de eco interminables que exacerban el impacto del contagio, dirigiéndolo quirúrgicamente hacia los perfiles más vulnerables, que a su vez, para existir en el algoritmo, deben subir su apuesta, su grito.

El efecto Papageno, la ciencia de la prevención

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hablar del suicidio con responsabilidad implica evitar el sensacionalismo y priorizar información de prevención y recursos de asistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero frente a la contundencia de este contagio mediático y algorítmico, también tenemos, desde una época y espacio semejante a Werther, la contraparte clínica y protectora. En 2010, el investigador Thomas Niederkrotenthaler y sus colegas publicaron evidencia de que el impacto comunicacional no solo opera en sentido negativo, sino que puede ser una herramienta fundamental de salud pública: el efecto Papageno.

El término, inspirado en el personaje de La flauta mágica de Mozart —que desiste de quitarse la vida gracias a la intervención de figuras de apoyo que le muestran alternativas a ese túnel del pensamiento autolítico—, define el efecto protector de otro tipo de comunicación enfocada en la superación.

La evidencia demuestra que la exposición a historias donde individuos enfrentan crisis severas, pero adoptan estrategias de afrontamiento y buscan ayuda, se asocia directamente con la reducción de las tasas de suicidio.

El rol de los medios en esto es central.

Joven sentado en el suelo con la cabeza entre las manos mientras una mujer adulta se arrodilla a su lado tocándole la frente en una sala de estar.
Frente a la soledad y la pérdida de sentido, construir comunidad es una forma de cuidado y prevención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es decir, dos tipos de narrativas y resultados opuestos: mientras que el modelo Werther/Copycat provee el guion que valida la muerte como salida mediante el morbo y lo espectacular, el modelo Papageno provee una propuesta de salida de ese laberinto.

El abordaje de estos temas no debe regirse por el tabú de no hablar, sino por el imperativo de hablar bien y desde voces autorizadas. Las directrices actualizadas de la OMS para profesionales de la comunicación establecen límites precisos, a los que llaman los sí y los no hacer/decir “do’s and don’ts”: evitar el sensacionalismo, omitir los detalles específicos del método, rechazar la romantización de las causas y principalmente priorizar un enfoque preventivo.

El objetivo es desarticular la repetición y no agregarle más y más datos a la noticia trágica, sino sustituirla por información estructurada que recuerde que la crisis es transitoria y el dolor, tratable. Que hay vías que pueden ser Papagenos con amigos.

Cuatro personas, dos mujeres adultas, un hombre adulto y una joven, se abrazan sonrientes en un sofá en una sala de estar luminosa.
La prevención no depende solo de la atención clínica: las redes de apoyo y el vínculo con otros también pueden hacer la diferencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En definitiva, la prevención no reside únicamente en la medicalización o la estadística forense, sino en comprender que existen caminos paralelos. Ante la exposición constante al vacío existencial y la hiperconectividad aislante, la adopción del modelo Papageno permite detener el ciclo del contagio, ofreciendo recursos concretos, fortaleciendo el tejido social y recordando que, incluso frente a la tragedia más profunda, la intervención humana adecuada salva vidas.

Líneas de prevención y asistencia en Argentina:

  • Centro de Asistencia al Suicida (CAS): 135, línea gratuita desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde todo el país: (011) 5275-1135 o 0800-345-1435.
  • Emergencias médicas: 107 SAME en CABA y zonas con cobertura operativa.

* Enrique De Rosa Alabaster es médico psiquiatra, neurólogo y médico legista. Estudia la conducta desde una perspectiva biológica, psicológica y social.

Temas Relacionados

SuicidioSalud MentalPrevenciónEnrique De Rosa AlabasterEfecto Papagenoefecto Werthercopycatúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo influye la rutina de alimentación en la migraña: el riesgo de saltear comidas y la importancia de la hidratación

Una revisión de 36 estudios advierte que los períodos prolongados sin comer y la falta de agua en el organismo funcionan como desencadenantes de crisis, por lo que especialistas sugieren mantener un registro diario de hábitos para prevenir el dolor

Cómo influye la rutina de alimentación en la migraña: el riesgo de saltear comidas y la importancia de la hidratación

Cuáles son los síntomas que pueden alertar sobre un linfoma: las claves para llegar al diagnóstico antes de que la enfermedad avance

En la Argentina se registran 5.000 casos nuevos cada año. Los especialistas remarcan la importancia de detectarlo temprano, mientras las terapias disponibles amplían las posibilidades de curación

Cuáles son los síntomas que pueden alertar sobre un linfoma: las claves para llegar al diagnóstico antes de que la enfermedad avance

Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría: envejecer en un mundo que cambia, qué respuestas exige la nueva longevidad

En Mar del Plata, especialistas reunidos por la SAGG discutieron cómo pasar de protocolos a decisiones compartidas. La agenda cruzó fragilidad, cuidados y derechos, con una idea que atraviesa todo

Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría: envejecer en un mundo que cambia, qué respuestas exige la nueva longevidad

Controles cada seis meses, vacunas al día y ejercicio: el plan para bajar el riesgo de neumonías, EPOC y asma para las personas mayores

La neumonóloga Gloria Apelbaum detalló medidas concretas para sostener defensas en la vejez. Alimentación, descanso y movimiento cuentan. También hay recomendaciones para espacios cerrados y concurridos

Controles cada seis meses, vacunas al día y ejercicio: el plan para bajar el riesgo de neumonías, EPOC y asma para las personas mayores

La ciencia logra "leer" la mente: el modelo de IA que reconstruye imágenes desde la actividad cerebral

Un desarrollo tecnológico del Instituto Weizmann de Ciencias permite traducir registros neuronales en representaciones visuales fieles al contenido observado, superando las limitaciones de los sistemas de decodificación previos gracias a un entrenamiento más eficiente

La ciencia logra "leer" la mente: el modelo de IA que reconstruye imágenes desde la actividad cerebral

DEPORTES

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

Boxeó con un permiso especial desde la cárcel, sufrió un duro nocaut y la decisión arbitral generó polémica

Las 21 medallas que consiguió Argentina en el segundo día de los Juegos Suramericanos: cómo está en el ranking

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

TELESHOW

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

Darío Barassi presentó a su hija Emilia por primera vez en televisión: “Te amo, mi amor”

Luana Fernández, exjugadora de Gran Hermano, habló por primera vez de su adicción al juego: “Apostaba bastante plata”

La palabra de Marcela Tinayre sobre el alta médica de Mirtha Legrand: “Quiere reponerse”

INFOBAE AMÉRICA

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania

Brigada cubana en Italia, bajo denuncia por posibles abusos laborales del régimen

Algunos rusos están huyendo al extranjero, alegando temor al reclutamiento y a la pérdida de libertad

Sustentan presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2026-2027

República Dominicana: Monorriel de Santiago alcanza el 95% de avance de obra y tendrá sus primeras pruebas en octubre