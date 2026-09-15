Deportes

La ruta de los campeones: un viaje por la identidad deportiva de Santa Fe

La provincia que es sede de los Juegos Suramericanos 2026 ofrece un recorrido para descubrir la historia de algunas figuras que pusieron a la Argentina en lo más alto en diferentes disciplinas

Mural de Lionel Messi pintado en un edificio blanco entre otras torres de apartamentos, visto a través de una escultura metálica
Rosario conecta la historia de Lionel Messi con la tradición de sus clubes y barrios deportivos (Gob. de Santa Fe)
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Santa Fe vive días de celebración deportiva con la realización de los Juegos Suramericanos, que transforman a la región en el epicentro del deporte continental. Desde el 12 de septiembre, y a lo largo de toda esta semana, miles de visitantes recorren estadios y calles, y descubren un territorio donde el deporte atraviesa la vida cotidiana, la historia y la cultura local.

Entre competencias y festejos, la “Ruta de los campeones” representa una invitación ineludible para quienes quieren entender por qué este lugar es la cuna de grandes figuras a nivel mundial.

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Un mapa de clubes y leyendas

En Santa Fe, los clubes de barrio y las canchas de tierra laten con historias de superación y pasión. Aquí surgieron ídolos como Lionel Messi y Ángel Di María, pero también deportistas destacados en el hockey, el básquet, la natación y el atletismo.

Hoy, los Juegos Suramericanos ponen en valor ese semillero, y quienes llegan para alentar pueden aprovechar para recorrer los escenarios donde nacen los sueños de miles de chicos.

Rosario: la cuna de genios y el pulso del deporte

En Rosario, el recorrido inicia en el barrio La Bajada, donde la casa de la calle Estado de Israel vio crecer a Lionel Messi. Muy cerca, el club Newell’s Old Boys abre sus puertas a visitantes y fanáticos, y su estadio, junto a las instalaciones de Bella Vista, forma parte esencial del “ADN leproso”.

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En el barrio Arroyito, el club Rosario Central atrae a hinchas de todas las edades, mientras que el club Provincial se destaca como semillero de nadadores y deportistas olímpicos.

La ciudad vibra con bares emblemáticos como El Cairo o La Sede, donde la charla deportiva une generaciones. La costanera central ofrece parrillas con vistas al río y menús que mezclan lo tradicional y lo nuevo.

Por su parte, el Monumento a la Bandera y el Parque Independencia completan un circuito donde deporte, historia y paisaje se entrelazan.

Fotografía aérea de una ciudad iluminada con puentes y edificios junto a un río bajo un cielo de atardecer
La costanera santafesina combina actividad física, sabores regionales y encuentros al aire libre (Gob. de Santa Fe)

Santa Fe capital: historia, clubes y sabores

La pasión por el deporte en esta ciudad se vive en cada esquina. Los clubes Colón y Unión son el corazón del fútbol local, pero también sobresalen instituciones como Regatas, Gimnasia y Esgrima y Banco Provincial, que promueven disciplinas como el remo, el básquet y la esgrima.

En la cuna de Carlos Reutemann, reconocido piloto, también es posible descubrir una costanera que se llena de vida con caminatas y paseos en bicicleta.

El Puente Colgante y el Mercado Norte son puntos de encuentro para quienes buscan sabores típicos y productos locales. En murales y esculturas, la ciudad rinde homenaje a las leyendas deportivas que marcaron la historia de la provincia.

Rafaela: motores, fútbol y tradición

En el oeste de la provincia, Rafaela se destaca por su vínculo con el automovilismo —el autódromo es punto de encuentro para fanáticos de todo el país—, pero también por su tradición futbolera y su capacidad para formar talentos que llegan a la elite nacional e internacional.

Atlético Rafaela, Ben Hur y 9 de Julio son entidades emblemáticas de esta localidad, donde también los clubes de barrio sostienen una práctica deportiva que se vive a diario.

La gastronomía rafaelina invita a degustar pastas caseras y carnes asadas, mientras que la Plaza 25 de Mayo y el Museo Histórico Municipal son parte de un circuito donde la identidad local se expresa en cada detalle.

infografia

Juegos Suramericanos: la celebración del deporte en territorio campeón

Con los Juegos Suramericanos en pleno desarrollo, Santa Fe reafirma su lugar como referente en la formación de deportistas y en la organización de grandes eventos.

Las competencias se distribuyen en escenarios emblemáticos y clubes tradicionales, mostrando el trabajo de entrenadores, dirigentes y familias que sostienen el semillero provincial. La infraestructura renovada y la agenda cultural paralela permiten a los visitantes disfrutar de espectáculos, ferias y actividades que complementan la experiencia deportiva.

En este contexto, la Ruta de los campeones aparece como una guía práctica para quienes desean aprovechar su estadía y conocer la esencia deportiva santafesina. Recorrer estos espacios es también un homenaje a los clubes, a las historias mínimas y a los logros que han posicionado a la provincia en la elite internacional.

Consejos para organizar la escapada

Para quienes están en la provincia durante los Juegos, conviene planificar el itinerario considerando distancias y horarios de competencia. Rosario, Santa Fe capital y Rafaela están conectadas por rutas y servicios de transporte que facilitan los recorridos. El hospedaje es variado y la agenda de actividades culturales ofrece opciones para todos los gustos.

Las paradas más recomendadas incluyen visitas a clubes emblemáticos, museos del deporte y bares tradicionales. La oferta gastronómica abarca desde parrillas con vistas al río en Rosario, hasta bodegones en Rafaela y cafeterías históricas en Santa Fe capital.

Un reloj en el suelo rodeado por una reja, palmeras, césped con la palabra Rafaela y un cartel amarillo con la leyenda Reloj Floral
Rafaela mantiene una estrecha relación con el automovilismo a través de su autódromo (Gob. de Santa Fe)

Más allá del deporte: arte, naturaleza y cultura

La ruta de los campeones invita también a descubrir la riqueza natural y cultural de la provincia. Parques urbanos, arquitectura patrimonial y espectáculos artísticos completan una experiencia integral. Quienes viajan en familia encuentran opciones para todas las edades y actividades al aire libre ideales para disfrutar la primavera santafesina.

En Santa Fe, el deporte es parte de la identidad colectiva. Los clubes de barrio, los entrenadores y las historias de superación expresan el espíritu de una provincia que vive y respira deporte. Hasta el 18 de septiembre, los Juegos Suramericanos le dan un marco único a la Ruta de los Campeones: recorrer estos espacios es sumarse a una tradición que trasciende los resultados y se proyecta hacia el futuro.

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