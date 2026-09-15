Frenó en plena carrera para ayudar a un rival, perdió el récord mundial y aun así ganó: “De las mejores acciones en la historia del deporte”

El australiano se detuvo en la tercera vuelta para asistir a Ron Clarke, al que rozó con los clavos, cedió 30 metros y aun así remontó (NYT)

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El atleta australiano John Landy interrumpió su marcha en plena competencia para socorrer a un rival al que accidentalmente lastimó; resignó toda posibilidad de batir un récord mundial y, aun así, remontó para ganar. El episodio ocurrió en marzo de 1956, durante el Campeonato Australiano de la Milla celebrado en el Parque Olímpico de Victoria, y quedó registrado como uno de los gestos más recordados en la historia del atletismo.

En aquel momento, Landy era el poseedor del récord mundial de la milla con 3 minutos y 57,90 segundos y llegaba a la competencia como favorito indiscutido, según detalló Runner’s World. Las gradas del Parque Olímpico reunían a 22.000 espectadores que esperaban un nuevo hito. El corredor acumulaba tres carreras consecutivas por debajo de los cuatro minutos y ese año era olímpico: los Juegos de Melbourne estaban a pocos meses de distancia.

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Clarke cayó al suelo en la tercera vuelta y Landy se detuvo para disculparse

Durante la tercera vuelta, Ron Clarke —vigente campeón junior australiano— encabezaba el grupo cuando otro competidor lo derribó al intentar avanzar por el interior. Landy saltó por encima del cuerpo caído, pero sus clavos rozaron el brazo de Clarke en el aire. Sin dudar, giró sobre sus pasos.

“Entonces John hizo algo imprudente, pero típicamente considerado”, escribió Clarke años después en su autobiografía, El minuto implacable, citado por Runner’s World. “Volvió para disculparse y ver si estaba bien.”

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El récord mundial quedó fuera de alcance cuando el favorito volvió sobre sus pasos para ver a Ron Clarke tras una caída (Instagram)

El gesto dejó al estadio sin palabras. El periodista Harry Gordon lo recogió en The Sun News-Pictorial y lo calificó como “una de las mejores acciones en la historia del deporte”. Por su parte, Gordon Moyes, ministro australiano presente ese día, lo describió como “el acto más increíblemente estúpido, hermoso, insensato y caballeroso” que jamás presenciara. El precio fue inmediato: mientras Landy se agachaba junto a Clarke, el pelotón se alejó 30 metros.

De regreso en la pista y con el campo disperso, Landy no abandonó. “Por un momento pensé que me habían descalificado”, reconoció luego en declaraciones retomadas por el medio. “Luego pensé: ‘No, sigo en la carrera’. Parecía imposible, pero debía intentarlo”, dijo.

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El Comité Olímpico Australiano (AOC) ha rendido homenaje al fallecido John Landy, dos veces olímpico y poseedor del récord mundial de media distancia, que murió a los 91 años (Comité Olímpico Australiano (AOC)

Vuelta a vuelta, fue cerrando la brecha. Primero en la recta opuesta, después en la última curva, hasta que ningún rival quedó delante. Cruzó la línea de llegada en primer lugar con un tiempo de 4 minutos y 4,2 segundos. “Entré en pánico y no pensé en tiempos ni tácticas”, dijo. “Simplemente corrí.”

Ese mismo año, en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Landy ganó la medalla de bronce en los 1.500 metros. Clarke, por su parte, fue el encargado de llevar la llama olímpica al estadio durante la ceremonia inaugural. Ambos volvieron a compartir escenario, aunque en circunstancias muy distintas a aquella tarde.

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En 2002 se levantó una estatua en su honor, pero Landy nunca quiso ese protagonismo

En 2002, 46 años después de la carrera, se erigió una estatua conmemorativa frente al Parque Olímpico de Victoria en homenaje a ese instante. Landy nunca se sintió cómodo con la atención que le generó. Pasó décadas restándole importancia al episodio y lo describió sin grandilocuencia como “esa carrera tonta en la que volví corriendo hacia Ron Clarke”.

El monumento, levantado en 2002 frente al Parque Olímpico de Victoria, recuerda cuando el corredor australiano se detuvo para auxiliar a Ron Clarke (Wikipedia)

“Reaccioné por impulso”, declaró a la Australian Associated Press (AAP). “Mucha gente parecía creer que era lo más importante que había hecho en mi carrera como corredor. No lo era”, agregó el atleta.

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Su postura contrasta con la de otros atletas de élite que, según confesaron ellos mismos, no habrían actuado igual. Herb Elliott, medallista de oro olímpico en los 1.500 metros en los Juegos de Roma de 1960, lo dijo sin rodeos en la recepción posterior a la inauguración del monumento: “Yo lo habría dejado donde estaba.”

Roger Bannister, el primer hombre en correr la milla en menos de cuatro minutos y rival histórico de Landy, le rindió tributo en su libro Los primeros cuatro minutos: “Es el tipo de corredor que yo jamás podría ser, y por eso lo admiro.” Añadió que Landy tuvo “el valor de liderar a la misma velocidad en una carrera muy reñida” y que su audacia lo obligó a replantear su propia táctica en Vancouver.

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Landy falleció en 2022 a los 91 años. La mayoría de los obituarios volvieron a compararlo con Bannister, un ejercicio que él mismo siempre rechazó.