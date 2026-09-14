Suplementos de hongos: qué respaldo científico tienen hoy sus principales promesas

Una investigación reciente halló mejoras puntuales en bienestar psicológico, pero la evidencia sobre los suplementos de hongos sigue siendo limitada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un artículo de Men’s Health puso el foco en el creciente mercado de suplementos elaborados a base de hongos, impulsado por promesas que van desde una mejor concentración hasta menos estrés, más energía y un mejor descanso. Aunque una investigación reciente detectó mejoras puntuales en el bienestar psicológico, expertas advirtieron que todavía faltan datos sólidos para respaldar beneficios generales.

En ese marco, especialistas citados por el medio y un ensayo clínico coincidieron en un punto central: la evidencia sobre los suplementos de hongos todavía es limitada, aunque empiezan a aparecer resultados puntuales en humanos para algunas formulaciones específicas.

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Los hongos funcionales como lion’s mane, reishi, chaga, cordyceps y turkey tail se comercializan en cápsulas, cafés, gomitas y mezclas en polvo (Freepik)

Los llamados hongos funcionales, una categoría comercial en la que suelen entrar variedades como lion’s mane, reishi, chaga, cordyceps y turkey tail, se venden en cafés, cápsulas, gomitas y mezclas en polvo.

Sin embargo, una parte importante de sus beneficios más promocionados todavía no cuenta con respaldo sólido en ensayos amplios en personas.

Una investigación publicada en la revista Brain and Behavior evaluó una mezcla de cinco hongos medicinales frente a placebo en adultos con niveles moderados a altos de estrés. El estudio informó mejoras en variables vinculadas con el malestar psicológico, la fatiga y el sueño.

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El hallazgo no cerró el debate, pero sí aportó un dato concreto a una discusión muchas veces dominada por el marketing. La evidencia sigue siendo limitada, aunque estos resultados suman información sobre posibles efectos de formulaciones específicas en humanos.

El ensayo clínico publicado en Brain and Behavior evaluó una mezcla de cinco hongos medicinales frente a placebo en 50 adultos con estrés moderado a grave (Freepik)

Al mismo tiempo, las propias fuentes especializadas marcaron un límite que sigue siendo decisivo: esos resultados no pueden extrapolarse sin más a cualquier suplemento, a cualquier dosis ni a cualquier producto del mercado.

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Un ensayo pequeño sumó datos sobre estrés, cansancio y sueño

La investigación siguió a 50 adultos con estrés moderado a grave en un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, un diseño que busca reducir sesgos al comparar una intervención con otra sin que participantes e investigadores sepan quién recibe cada una.

Según se detalla en el ensayo, quienes recibieron la formulación ensayada mostraron reducciones en ansiedad, depresión y varios dominios de fatiga, además de una mejora en la calidad del sueño a lo largo de 12 semanas.

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Quienes recibieron la formulación de hongos medicinales mostraron reducciones en ansiedad, depresión, fatiga y una mejora en la calidad del sueño durante 12 semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paper también midió biomarcadores, es decir, indicadores biológicos que permiten observar cambios del organismo. Allí informó descensos en cortisol y ACTH, dos marcadores vinculados con la respuesta fisiológica al estrés, y una reducción en proteína C reactiva, un marcador asociado a inflamación.

El trabajo concluyó que la suplementación fue bien tolerada y que redujo estrés psicológico, fatiga y problemas de sueño en la muestra analizada. Ese resultado se vincula con una de las áreas más visibles del mercado actual. Muchos productos de venta masiva prometen calma, foco o descanso con fórmulas que combinan distintas especies de hongos.

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El estudio sobre suplementos de hongos también informó descensos en cortisol, ACTH y proteína C reactiva, marcadores vinculados con estrés e inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el propio alcance del ensayo obliga a mantener cautela: evaluó una mezcla específica en un grupo reducido y no establece que todos los suplementos de hongos produzcan el mismo efecto.

Las especialistas remarcaron que las promesas del mercado van por delante del respaldo clínico

Entre las voces recogidas en la nota, Julie Daoust, presidenta del Functional Mushroom Council, sostuvo que no conviene descartar por completo a los hongos solo porque la base disponible sea mucho menor que la de un fármaco.

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“La evidencia a nivel poblacional sobre los hongos como alimento es realmente sólida y no debería descartarse solo porque no provenga de un ensayo aleatorizado”, afirmó. También añadió que la investigación clínica sobre productos específicos avanza con rapidez y ya ofrece algunos resultados que consideró relevantes.

Las especialistas advirtieron que los resultados del ensayo no pueden extrapolarse a cualquier suplemento de hongos, dosis o producto del mercado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa observación convive con otra advertencia igual de importante. La misma cobertura subrayó que muchas afirmaciones comerciales sobre memoria, rendimiento físico, intestino, inmunidad o bienestar general todavía están por delante de lo que la investigación en humanos permite sostener con seguridad.

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Dicho de otro modo, que existan compuestos biológicamente activos en ciertos hongos no significa que cualquier presentación comercial vaya a producir beneficios clínicamente relevantes.

La nota también remarcó un problema habitual en este mercado: las mezclas propietarias, una fórmula en la que el fabricante no informa con precisión cuánto aporta cada ingrediente activo. Cuando eso ocurre, se vuelve difícil saber si el consumidor recibe una cantidad compatible con la utilizada en ensayos o una dosis demasiado baja para esperar un efecto.

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La nota señaló que muchas promesas comerciales sobre memoria, rendimiento físico, inmunidad o bienestar general van por delante del respaldo clínico en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se suma otra limitación señalada en el propio artículo: para muchos de estos productos, la dosis efectiva todavía no está bien establecida.

El interés científico crece, pero todavía no autoriza conclusiones generales

La información reunida por el medio y los resultados del ensayo apuntaron en la misma dirección. Hay indicios que justifican seguir investigando, en especial sobre sueño, pero todavía no hay respuestas definitivas sobre el conjunto de los suplementos de hongos.

Según el trabajo, los efectos observados surgieron de una intervención puntual y en condiciones controladas. Por eso, no pueden trasladarse sin más a todos los productos disponibles en el mercado.

Las mezclas propietarias y la falta de una dosis efectiva bien establecida dificultan evaluar el efecto real de muchos suplementos de hongos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma línea, la nutricionista Abby Langer advirtió que, aunque algunos hongos contienen sustancias biológicamente activas y la investigación ofrece resultados promisorios, el mercado avanzó mucho más rápido que la prueba disponible. También señaló que probar estos productos puede ser una opción, siempre que no se esperen efectos drásticos.