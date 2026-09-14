Ciencia

Cuáles son los cinco beneficios potenciales de la bergamota, según la ciencia

La infusión de sabor floral incorpora un extracto presente en estudios sobre colesterol, glucosa, actividad antioxidante e inflamación, con resultados que aún requieren mayor confirmación

Taza humeante de té junto a una bergamota entera, media bergamota, hojas secas y flores blancas sobre fondo verde.
La bergamota concentró interés científico por sus flavonoides y polifenoles, presentes en extractos, jugos y en la esencia del té Earl Grey (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La bergamota es un cítrico de cáscara verde o amarilla, tamaño parecido al de una naranja y pulpa de sabor ácido y amargo. Se cultiva de forma predominante en Calabria, en el sur de Italia, y durante décadas se utilizó principalmente para elaborar perfumes, cosméticos y aceites esenciales. Pero en los últimos años, sus extractos y jugos despertaron interés por su contenido de flavonoides y polifenoles.

Su perfil aromático es conocido incluso fuera de la cocina italiana: su esencia aporta el característico sabor cítrico y floral del té Earl Grey. Más allá de ese uso cotidiano, distintos estudios analizaron sus compuestos por sus posibles efectos sobre la salud cardiovascular. Como señaló el cardiólogo Ashish Sarraju, de la Cleveland Clinic, los resultados disponibles son alentadores, aunque todavía no alcanzan para recomendar suplementos como una estrategia para reducir el colesterol LDL.

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La evidencia más consistente se concentra en ciertos indicadores metabólicos, sobre todo en estudios de suplementación con fracciones polifenólicas. A la vez, revisiones científicas advierten que las formulaciones, las dosis y las características de los participantes varían entre los ensayos.

Cinco beneficios potenciales vinculados con la bergamota y el té Earl Grey

Taza transparente con té y una rodaja de cítrico sobre un posavasos de madera, una tetera de cerámica y un fruto verde de bergamota.
El té Earl Grey incorpora esencia de bergamota y se distingue por un sabor cítrico y floral que extendió su consumo fuera de la cocina italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Podría favorecer un perfil lipídico más saludable. Una revisión publicada en Nutrients reunió estudios clínicos en los que los extractos de bergamota se asociaron con reducciones del colesterol total, el colesterol LDL (malo) y los triglicéridos. En algunos ensayos también aumentó el colesterol HDL (bueno).
  • Podría incidir sobre la glucosa en sangre. Una investigación publicada en Food Science and Nutrition incluyó un ensayo con 237 personas con hiperlipidemia, con o sin hiperglucemia, que registró una reducción de glucosa luego de 30 días de suplementación con una fracción polifenólica de bergamota. Los polifenoles son compuestos vegetales estudiados por su actividad antioxidante y su posible influencia sobre procesos metabólicos.
  • Aporta compuestos relacionados con la actividad antioxidante. La bergamota contiene flavonoides, entre ellos naringina, neoeriocitrina y neohesperidina. Un análisis de Pharmaceutical Biology indicó que estas sustancias fueron analizadas por su capacidad para actuar frente al estrés oxidativo, un desequilibrio en el que se generan moléculas capaces de dañar estructuras celulares.
  • Presenta señales antiinflamatorias. Las revisiones de Pharmaceutical Biology y Nutrients describieron que jugos y extractos ricos en flavonoides redujeron marcadores inflamatorios en estudios celulares y en animales. Entre ellos se encuentran el factor de necrosis tumoral alfa y ciertas interleucinas, proteínas que participan en la respuesta inflamatoria. La revisión más reciente de Nutrients remarcó que los datos sobre las vías inflamatorias provienen sobre todo de investigaciones preclínicas y que faltan ensayos amplios en humanos.
  • Su aroma forma parte de una experiencia sensorial reconocible. El Earl Grey combina té negro con esencia de bergamota y se distingue por sus notas cítricas y florales. La revisión de Food Science and Nutrition analizó trabajos que encontraron cambios en parámetros puntuales. Por eso, el atractivo del té puede vincularse con su sabor y aroma, sin presentarlo como una herramienta clínica para mejorar el estado de ánimo o el descanso.
Una bergamota verde rugosa entera y una rodaja cortada con semillas sobre un plato de cerámica en una mesa.
La bergamota contiene flavonoides como naringina, neoeriocitrina y neohesperidina, analizados por su actividad antioxidante frente al estrés oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos y el aceite esencial requieren precauciones específicas

El interés por los posibles efectos de la bergamota llevó a la expansión de cápsulas, gomitas, extractos líquidos y aceites esenciales. La diferencia entre esas formulaciones y el té es relevante: los suplementos pueden contener concentraciones más altas de compuestos activos y no cuentan con la misma estandarización que los medicamentos de receta.

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La revisión de Nutrients informó que los ensayos clínicos usaron dosis diarias de extractos que oscilaron entre 150 y 1.500 miligramos. También advirtió que los productos comerciales pueden diferir en su concentración de flavonoides, método de extracción y composición. Esa variabilidad dificulta comparar resultados y definir una dosis aplicable de forma general.

Canasta de mimbre llena de bergamotas verdes sobre una mesa de madera con varias frutas sueltas al lado y árboles al fondo.
La bergamota aporta compuestos como naringina, neoeriocitrina y neohesperidina, analizados por su posible actividad antioxidante frente al estrés oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de seguridad, la Cleveland Clinic indicó que los suplementos de bergamota pueden interactuar con antibióticos, estatinas y tratamientos para la diabetes. También pueden asociarse con sensibilidad a la luz, reacciones alérgicas, acidez o molestias digestivas. La información suministrada no recomienda estos suplementos para niños ni para mujeres embarazadas o en período de lactancia.

El uso tópico del aceite esencial merece una atención adicional. Isabel Vásquez, dietista registrada de Health, señaló que el contacto prolongado con bergamota o la aplicación sobre la piel puede causar enrojecimiento, ampollas, manchas pigmentadas y mayor sensibilidad solar. La experta indicó que debe diluirse en un aceite portador y que no debe ingerirse.

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