Ciencia

Yoga y salud cardiovascular: qué dice la evidencia científica sobre presión arterial y circulación

Trabajos recientes evaluaron cambios en hipertensión, respuesta vascular, control del estrés fisiológico y marcadores asociados al riesgo coronario

Ilustración de una silueta en posición de meditación junto a gráficas de picos rojos, ondas azules y una línea de electrocardiograma.
El estudio sobre yoga y riesgo cardiovascular también informó mejoras en índice de masa corporal, hemoglobina glucosilada y perfil lipídico (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La práctica de yoga se consolida en la literatura médica como una actividad física de bajo impacto capaz de mejorar indicadores clave de la salud cardiovascular. Un conjunto de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos confirmó que la combinación de posturas físicas, control respiratorio y meditación favorece el descenso moderado de la presión arterial, mejora la flexibilidad de los vasos sanguíneos y optimiza los parámetros metabólicos en adultos de distintas edades.

Aunque durante décadas se la consideró una disciplina reservada al bienestar mental o la flexibilidad, las investigaciones recientes la posicionan como un recurso complementario útil en programas de prevención primaria y rehabilitación cardíaca, en especial para personas que buscan alternativas de ejercicio con menor exigencia articular que las rutinas tradicionales de impacto.

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El impacto de las posturas físicas y la respiración en la presión arterial

Uno de los análisis de mayor envergadura sobre el tema fue un meta-análisis publicado en la revista científica Current Problems in Cardiology. El trabajo reunió 64 ensayos controlados aleatorizados que incluyeron a 16.797 participantes para evaluar cómo influye esta disciplina sobre los factores de riesgo modificables del sistema circulatorio.

Los resultados revelaron que la práctica regular de yoga se asoció con una reducción media de 4,56 milímetros de mercurio en la presión sistólica (la cifra máxima registrada durante el latido cardíaco) y de 3,39 milímetros de mercurio en la diastólica (el valor mínimo entre latidos). Los autores observaron además cambios favorables en el índice de masa corporal, reducciones en la hemoglobina glucosilada (indicador clave del control del azúcar en sangre a largo plazo) y descensos en los niveles de colesterol de baja densidad (LDL), conocido popularmente como colesterol malo.

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Aunque las variaciones en las cifras de tensión arterial pueden parecer moderadas, los cardiólogos destacan que reducciones de entre tres y cinco milímetros de mercurio en la presión sistólica bastan para disminuir en el plano poblacional la incidencia de eventos cerebrovasculares y episodios coronarios agudos.

Protección de la pared arterial y mejora de la función endotelial

El efecto de esta práctica excede el control numérico de la tensión y se extiende a la estructura interna de los vasos sanguíneos. Una revisión sistemática publicada en el Journal of Integrative and Complementary Medicine examinó la relación entre las rutinas de yoga y la función endotelial, el mecanismo fisiológico que permite a la capa interna de las arterias dilatarse de forma adecuada ante el incremento del flujo sanguíneo.

El estudio analizó 18 investigaciones con un total de 1.043 voluntarios. En dos tercios de los ensayos revisados, los equipos médicos registraron una respuesta significativamente mejor en la dilatación mediada por flujo de la arteria braquial, la prueba de ultrasonido estándar que utilizan los especialistas para evaluar la salud del endotelio y detectar señales tempranas de aterosclerosis.

Ilustración en acuarela de una mujer en postura de yoga con el corazón, vasos sanguíneos y ramas botánicas dibujados sobre el cuerpo.
En 12 de 18 estudios analizados, el yoga mostró mejoras en la dilatación mediada por flujo de la arteria braquial, una medida del estado vascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pared arterial flexible y reactiva reduce la resistencia periférica al paso de la sangre, lo que disminuye el esfuerzo que debe realizar el musculo cardíaco en cada bombeo y previene el endurecimiento de los vasos asociado al envejecimiento o a la hipertensión crónica.

Mecanismos fisiológicos: sistema nervioso, inflamación y relajación

Para explicar por qué una rutina que combina estiramientos, fuerza isométrica y respiración consciente logra modificar parámetros hemodinámicos, los investigadores apuntan a la modulación del sistema nervioso autónomo. Una revisión publicada en el International Journal of Yoga indicó que la práctica sostenida disminuye la hiperactividad del sistema simpático, responsable de la respuesta de estrés, lucha o huida.

Al reducir la frecuencia cardíaca y la secreción de hormonas como la adrenalina y el cortisol, el organismo entra en un estado de predominio parasimpático que favorece la vasodilatación y la calma emocional. Asimismo, las investigaciones señalan que la disminución del estrés psicológico atenúa los procesos de inflamación sistémica de bajo grado y reduce la producción de radicales libres en el endotelio.

Un complemento terapéutico sin reemplazo de la medicación

A pesar de los hallazgos positivos, las guías clínicas enfatizan que el yoga debe entenderse como un complemento del estilo de vida y no como un sustituto de los medicamentos antihipertensivos prescritos por un profesional.

Los autores de las distintas revisiones señalan que la heterogeneidad en el tipo de yoga practicado (desde modalidades suaves como el Hatha hasta variantes más intensas) y las diferencias en la duración de las sesiones exigen continuar con ensayos de mayor escala. Sin embargo, para pacientes con prehipertensión, adultos mayores o personas en procesos de rehabilitación, la disciplina ofrece una alternativa segura, sin efectos adversos registrados, para cuidar la salud del corazón.

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